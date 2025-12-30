Pijana 50-letnica in 58-letnik ustavljala vozila in se nedostojno vedla

V naselju Vurberk sta vidno vinjena 50-letnica in 58-letnik hodila po sredini vozišča in ustavljala vozila, poročajo mariborski policisti.

Mariborski policisti so bili v ponedeljek zvečer obveščeni, da v naselju Vurberk po sredini vozišča hodita dve osebi, ustavljata vozila in se nedostojno vedeta. Policisti so se odzvali na klic ter izsledili 50-letno žensko in 58-letnega moškega, ki sta bila vidno pod vplivom alkohola. Tudi v postopku s policisti nista upoštevala njihovih ukazov in sta želela še naprej ustavljati mimo vozeča vozila oziroma s kršitvami nadaljevati.

Zaradi navedenega so bili policisti primorani zoper oba odrediti pridržanje do streznitve. Obema je bil izdan plačilni nalog zaradi kršitev več določil Zakona o pravilih cestnega prometa ter Zakona o varstvu javnega reda in miru. Kršiteljici so policisti izdali še plačilni nalog zaradi kršitve določil Zakona o osebni izkaznici in Zakona o varstvu okolja.