Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Torek,
30. 12. 2025,
7.16

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
policija Maribor alkohol

Torek, 30. 12. 2025, 7.16

8 minut

Pijana 50-letnica in 58-letnik ustavljala vozila in se nedostojno vedla

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
alkohol promet | Bila sta vidno vinjena.

Bila sta vidno vinjena.

V naselju Vurberk sta vidno vinjena 50-letnica in 58-letnik hodila po sredini vozišča in ustavljala vozila, poročajo mariborski policisti.

Mariborski policisti so bili v ponedeljek zvečer obveščeni, da v naselju Vurberk po sredini vozišča hodita dve osebi, ustavljata vozila in se nedostojno vedeta. Policisti so se odzvali na klic ter izsledili 50-letno žensko in 58-letnega moškega, ki sta bila vidno pod vplivom alkohola. Tudi v postopku s policisti nista upoštevala njihovih ukazov in sta želela še naprej ustavljati mimo vozeča vozila oziroma s kršitvami nadaljevati.

Zaradi navedenega so bili policisti primorani zoper oba odrediti pridržanje do streznitve. Obema je bil izdan plačilni nalog zaradi kršitev več določil Zakona o pravilih cestnega prometa ter Zakona o varstvu javnega reda in miru. Kršiteljici so policisti izdali še plačilni nalog zaradi kršitve določil Zakona o osebni izkaznici in Zakona o varstvu okolja.  

slovenska policija, trak
Novice Pozor, policija postavila blokadne točke: na begu oboroženi ropar
Ministrstvo za kulturo
Novice Svastike na stavbi ministrstva za kulturo
slovenska policija
Novice Za vpletene v izsiljevalsko-kriminalno zgodbo v Mariboru odrejen pripor

policija Maribor alkohol
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.