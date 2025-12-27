Na pročelje stavbe ministrstva za kulturo v Ljubljani je vandal narisal več kljukastih križev oziroma svastik. Policija ga je prijela na kraju dejanja. Ministrica za kulturo Asta Vrečko je dejanje ostro obsodila in posvarila pred vzponom ideologij, ki se povezujejo s takšnimi simboli.

Na Policijski upravi Ljubljana so za spletni medij N1 pojasnili, da so jih v četrtek v večernem času obvestili, da naj bi moški risal po objektu na Maistrovi ulici v Ljubljani. Kršitelja so prijeli na kraju dejanja, zoper njega pa vodijo prekrškovni postopek.

Asta Vrečko Foto: Ana Kovač Vandal je po besedah ministrice narisal svastike. Kot je dejala v današnji izjavi za medije, ki so jo posredovali z ministrstva, so jo o incidentu obvestili danes.

"Odgovornost za dejanje je prevzel profil Slovenisti na družbenem omrežju X. Gre za profil, ki simpatizira s skrajno desnimi ideologijami, antisemitizmom, sovraštvom in rasizmom. Zato brez dvoma ta svastika pomeni natanko to, kar je - simbol najhujšega sovraštva in grozot v zgodovini človeštva ter ideologije, v imenu katere so bile te grozote zagrešene," je prepričana Vrečko.

Ob tem je izpostavila nedavno namerno poškodovanje kipa Josipa Broza Tita v Velenju in napad na temnopoltega dečka v Mariboru, napade na skupnost LGBT ter stalne napade na pisarno stranke Levica, katere članica je, v Mariboru. "Čez nekaj mesecev nas čakajo volitve in mislim, da se bodo v tem času takšni sovražni napadi še stopnjevali," je dejala.

S kipa v Velenju so ukradli glavo Foto: STA

Po njenih besedah se moramo sami odločiti, "ali želimo imeti državo, v kateri bo takšna politika na oblasti - nekaj, kar smo videli v režimu Janeza Janše že v prejšnjem mandatu - ali bomo nadaljevali po demokratični in spoštljivi poti". "Vemo, kdo vodi ali potiho podpira takšno skrajno ideologijo v Sloveniji. To so stranke skrajne desnice, v prvi vrsti seveda tudi z največjo opozicijsko stranko SDS," je povedala.