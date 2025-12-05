Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Petek,
5. 12. 2025,
9.09

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17

Natisni članek

Natisni članek
Velenje vandalizem Josip Broz Tito

Petek, 5. 12. 2025, 9.09

19 minut

V Velenju ponoči poškodovali kip Tita

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17
Josip Broz Tito, spomenik | Foto STA

Foto: STA

Na Titovem trgu v Velenju je bil ponoči poškodovan kip Josipa Broza Tita. Storilec je z njega odstranil glavo. Kot so sporočili z velenjske občine, bodo škodo sanirali v najkrajšem možnem času in poskrbeli za vzpostavitev prvotnega stanja spomenika. Policija je osumljenca že izsledila in zoper njega vodi ustrezne postopke.

Na občini tovrstna dejanja ostro obsojajo, so zapisali in dodali, da v Velenju ni prostora za vandalizem ali napade na kulturno in zgodovinsko dediščino.

Velenjski župan Peter Dermol bo dopoldne glede poškodovanja spomenika podal izjavo za medije.

Kip voditelja nekdanje SFR Jugoslavije in vodje partizanskega odpora med drugo svetovno vojno Tita so v Velenju postavili leta 1999 po pobudi lokalne skupnosti. Skulpturo iz brona je izdelal hrvaški kipar Antun Augustinčić.

Velenje vandalizem Josip Broz Tito
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.