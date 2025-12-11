Mestna občina Velenje bo še ta teden v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije sanirala spomenik Josipa Broza Tita, ki ga je prejšnji teden oskrunil 49-letni domačin, so sporočili iz občine. Ob tem so znova ostro obsodili namerno poškodovanje kipa, saj gre za kaznivo dejanje in nedopusten poseg v kulturno dediščino.

Kip bodo obnovili do konca tedna. Vse posege, povezane s sanacijo, bodo izvedli izključno v skladu s strokovnimi navodili celjske območne enote zavoda za varstvo kulturne dediščine, saj morajo kot upravljavci prostora delovati strokovno, premišljeno in z odgovornostjo do kulturne dediščine. Zadnjo namreč želijo ohraniti tudi za prihodnje generacije, so zapisali na velenjski občini.

Kot so dodali, so zoper znanega storilca vložili kazensko ovadbo, po oceni škode pa bodo vložili tudi odškodninski zahtevek. Hkrati občinska uprava pripravlja odlok za dodatno zaščito vseh spomenikov ne glede na to, komu so posvečeni.

"Velenje ostaja mesto sobivanja in dialoga, zato takšna dejanja, ki povzročajo razdor, pri nas nimajo prostora. Pristojne institucije morajo zaščititi skupno dobro in dobro ime mesta," poudarjajo na mestni občini in dodajajo, da se ne želijo vključevati v politiziranje tem, ki ne prispevajo k boljšemu življenju občanov, prav tako pa ne dovolijo, da bi posamezni incidenti omajali vrednote, na katerih so skupnost gradili desetletja.

Storilcu grozi do osem let zapora

V noči na petek je policija po pozivu občana ustavila 49-letnega moškega, ki je imel v svojem vozilu glavo bronaste skulpture Tita, ki stoji na Titovem trgu v Velenju. Kot so pojasnili na celjski policijski upravi, preiskava trenutno še poteka, po vseh zbranih obvestilih pa bodo zoper osumljenca podali kazensko ovadbo. Zaradi poškodovanja oziroma uničenja stvari, ki je posebnega kulturnega pomena, mu grozi do osem let zapora.

Foto: STA Osumljenec se je sicer razkril sam in na družbenih omrežjih objavil daljši zapis, v katerem je med drugim navedel, da je to storil predvsem zato, ker si "Velenje in Slovenija na izpostavljenih mestih zaslužita spomin na ljudi, ki nas združujejo, in ne poveličevanja tistih, ki v premnogih srcih še vedno vzbujajo strah in bolečino".

Zahtevajo izredno sejo mestnega sveta

Predsednik velenjskega lokalnega odbora Gibanja Svoboda Zahid Babajić in vodja svetniške skupine Gibanja Svoboda v velenjskem mestnem svetu Petra Bevc sta v današnji izjavi za medije povedala, da bosta zahtevala izredno sejo velenjskega mestnega sveta na temo vandalizma v Šaleški dolini.

Bevc je dejala, da so predlog o izredni seji podprli tudi svetniki Stranke generacij in posamezni svetniki iz vrst SD.

Po njenih besedah je Velenje mesto, zgrajeno na večkulturnosti, industrijskem razvoju in mednacionalnem sobivanju, kamor so številni prišli iz držav nekdanje Jugoslavije in si tu ustvarili dom. Zato Bevc vidi napad na kip Tita kot napad na zgodovino sobivanja in identiteto mesta. "Braniti spomenik pomeni braniti skupnost, ki je Velenje ustvarila. Skupnost se gradi s spoštovanjem in razumevanjem, ne z uničevanjem simbolov. Velenje si zasluži prihodnost, ki temelji na spoštovanju njegove preteklosti," je še povzela Bevc.

Foto: STA Babajić je poudaril, da napad na Titov kip pomeni napad na ljudi in skupnost. To zanj ni napad na kamen, temveč na zgodbo Velenja.

Dejanje je obsodil tudi vodja kabineta predsednika vlade Luka Špoljar, sicer domačin, ki opozarja, da vandalizem ni izraz svobode, temveč nemoči, in da njegovo opravičevanje v politiki ustvarja nevaren odmik od demokratičnih načel.

Zaskrbljenost zaradi normalizacije takšnih dejanj izražajo tudi v podmladku stranke. Lejla Hasić iz Gibanja Svoboda Mladi je zapisala, da razbitje kipa kaže na globlje družbene procese in na politično ustvarjanje razkola, ki se v državi dogaja dalj časa. "Mladi si želimo živeti v mirni in varni Sloveniji," je dodala.

Poslanec Svobode Lenart Žavbi pa je izpostavil, da si ne želi vrnitve politike, ki zanika zgodovino Velenja in Slovenije.

Poslanec Gibanja Svoboda Martin Premk pa se je vprašal, zakaj tisti, ki danes uničujejo zgodovinske simbole in širijo sovraštvo, pozabljajo, da so se pogreba Josipa Broza Tita udeležili skoraj vsi voditelji sveta, prenos pa je predvajalo 44 državnih televizij. "Ne zato, ker bi bil zločinec, temveč zato, ker je bil v mednarodni skupnosti cenjen kot pomemben vojskovodja druge svetovne vojne in ugleden državnik svojega časa," je dodal Premk.