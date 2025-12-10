Američani osupnili z zombijevskimi letali: "Ustvarjena za uničenje"

Ameriške zračne sile se zanašajo na t. i. zombijevske F-16. Letala, ki so jih pred leti upokojili in poslali na pokopališča letal, zdaj uporabljajo kot daljinsko vodena letala za preizkušanje ameriških raket.

Ameriške zračne sile so prejele zadnji brezpilotni letalnik QF-16, s čimer so končale 15-letni program, namenjen predelavi razgrajenih lovskih letal F-16 v brezpilotne zračne tarče, piše nemški medij Focus.

Program se je začel leta 2010

Ti t. i. zombijevski F-16 imajo ključno vlogo pri usposabljanju pilotov in testiranju naprednih orožnih sistemov, poročajo ameriški mediji. Boeing je zadnje letalo dobavil konec novembra, s čimer je uradno končal proizvodnjo brezpilotnih F-16.

Po poročanju ameriškega medija Interesting Engineering se je program QF-16 začel v začetku leta 2010 kot zamenjava za starajoča se brezpilotna letala QF-4 phantom, ki so jih iz uporabe umaknili leta 2016. Prva predelana letala F-16 so testne polete opravila leta 2012 in operativno zmogljivost dosegla štiri leta pozneje.

Predelava upokojenih letal F-16

Boeing je bil odgovoren za predelavo upokojenih letal F-16, pri čemer je integriral kompleksne sisteme, kot so novi krmilniki leta, varnostna oprema in telemetrični paketi, da bi omogočili tako upravljanje s posadko kot na daljavo.

Videoposnetek o QF-16:

Poročilo navaja, da so brezpilotna letala QF-16 pridobili iz Boneyarda, skladišča za upokojena letala v Arizoni, in jih po obnovi opremili s specializirano strojno opremo.

Nepogrešljiva letala za vaje s protiletalskimi raketami

Kot poroča ameriška spletna stran The War Zone, so zombijevski QF-16 letala, ustvarjena za uničenje. So nepogrešljiva pri vajah, pri katerih piloti preizkušajo svoje sposobnosti z aktivnimi raketami.

Vsako leto za testiranje uporabijo približno 20 QF-16, vendar jih dejansko uničijo le približno šest. Večina raket doseže tako imenovane bližinske uboje, pri katerih bojne glave eksplodirajo blizu cilja, vendar ga ne uničijo.

Zmorejo vse, kar zmore običajni F-16

"QF-16 lahko dosežejo nadzvočne hitrosti, prenesejo velike gravitacijske sile in v boju počnejo vse, kar zmore standardni F-16, vendar to lahko počnejo brez posadke, kar omogoča izstrelitev raket nanje, da se opazuje, kako raketa sledi cilju in se na koncu odzove nanj," je za The War Zone povedal polkovnik Brian DeWitt, ki nadzira operacije QF-16.