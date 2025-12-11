Nogometaš Mure Luka Bobičanec je bil uspešno operiran in je začel rehabilitacijo. Sprednjo križno vez si je poškodoval na novembrski tekmi prve lige s Primorjem.

Luka Bobičanec je bil pred leti z Muro slovenski državni prvak. Bil je eden ključnih mož šampionske generacije in zelo priljubljen med navijači. Po krajšem obdobju igranja za Celje in Hanoi se je jeseni vrnil v Mursko Soboto. Odigral je 12 tekem, dosegel štiri zadetke, nakar se je na novembrski tekmi v Ajdovščini težje poškodoval. Strgal si je sprednjo križno vez, kar pomeni konec sezone. Pred dnevi je 32-letni Hrvat podaljšal pogodbo z Muro.

"Obljubim, da se bom vrnil še močnejši!" je takrat sporočil navijačem Mure. Iz kluba zdaj sporočajo, da je bil v sredo operiran v Zagrebu. Operacija je bila uspešna, priljubljeni Bobi je že v domači oskrbi. "Zdaj ga čakata večmesečno okrevanje in rehabilitacija, po kateri verjamemo, da se bo vrnil še močnejši," so na družbenih omrežjih zapisali pri NŠ Mura.