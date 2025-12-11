Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P.

Četrtek,
11. 12. 2025,
17.15

53 minut

Prva liga Telemach 1. SNL NŠ Mura Luka Bobičanec

NŠ Mura

Luka Bobičanec je uspešno prestal operacijo kolena

M. P.

NŠ Mura : NK Domžale, Luka Bobičanec | Luka Bobičanec je prepričan, da se bo uspešno vrnil na zelenice. | Foto Jure Banfi

Luka Bobičanec je prepričan, da se bo uspešno vrnil na zelenice.

Foto: Jure Banfi

Nogometaš Mure Luka Bobičanec je bil uspešno operiran in je začel rehabilitacijo. Sprednjo križno vez si je poškodoval na novembrski tekmi prve lige s Primorjem.

Luka Bobičanec
Luka Bobičanec je bil pred leti z Muro slovenski državni prvak. Bil je eden ključnih mož šampionske generacije in zelo priljubljen med navijači. Po krajšem obdobju igranja za Celje in Hanoi se je jeseni vrnil v Mursko Soboto. Odigral je 12 tekem, dosegel štiri zadetke, nakar se je na novembrski tekmi v Ajdovščini težje poškodoval. Strgal si je sprednjo križno vez, kar pomeni konec sezone. Pred dnevi je 32-letni Hrvat podaljšal pogodbo z Muro.

"Obljubim, da se bom vrnil še močnejši!" je takrat sporočil navijačem Mure. Iz kluba zdaj sporočajo, da je bil v sredo operiran v Zagrebu. Operacija je bila uspešna, priljubljeni Bobi je že v domači oskrbi. "Zdaj ga čakata večmesečno okrevanje in rehabilitacija, po kateri verjamemo, da se bo vrnil še močnejši," so na družbenih omrežjih zapisali pri NŠ Mura.

Prva liga Telemach 1. SNL NŠ Mura Luka Bobičanec
