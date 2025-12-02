Kučys podaljšal pogodbo s Celjem, Bobičanec pa z Muro

NK Celje je po Florjanu Jevšenaku pogodbo podaljšalo tudi z Armandasom Kučysom. Litovski napadalec, ki se vrača po poškodbi, je podaljšal sodelovanje do konca junija 2028. "Naredil bom vse, da to zaupanje vrnem z dobrimi predstavami na zelenici." Kadrovska novica pa prihaja tui iz Murske Sobote. Mura je podaljšal pogodbo z Luko Bobičancem do konca sezone 2027.

Armandas Kučys je v Celje prišel pred začetkom prejšnje sezone in se hitro uveljavil v napadu. Kljub poškodbi kolena, ki je marca letos prekinila njegov vzpon, je sezono 2024/2025 zaključil z 18 goli na 33 tekmah v vseh tekmovanjih, so zapisali v NK Celje. Sporočajo, da je njegova vrnitev po uspešni rehabilitaciji vse bližje.

"Ponosen in izjemno vesel sem ob podaljšanju pogodbe z NK Celje. Tukaj se počutim kot doma, z navijači smo spletli posebno vez in resnično verjamem v projekt kluba. Toliko več mi vse skupaj pomeni, ker je podaljšanje prišlo po zame težkem obdobju rehabilitacije po poškodbi, saj je to dodaten dokaz, koliko klub verjame vame in v mojo prihodnost. Naredil bom vse, da to zaupanje vrnem z dobrimi predstavami na zelenici in klubu pomagam pri izpolnjevanju zastavljenih ciljev. Res že komaj čakam, da si znova nadenem celjski dres," je ob podpisu nove pogodbe dejal Arma, kot ga kličejo.

Celje je vodilno moštvo v državnem prvenstvu, uspešno pa nastopa tudi v konferenčni ligi, kjer je trenutno na tretjem mestu ligaškega dela.

Luka Bobičanec Foto: Jure Banfi Luki Bobičancu, ki je zaradi poškodbe že končal sezono, bi se zdajšnja pogodba iztekla ob koncu te sezone. Bobičanec, ki se je letos poleti vrnil v Fazanerijo, je bil vse do poškodbe na tekmi s Primorjem, eden izmed ključnih nogometašev Mure, saj je na skupno 13 tekmah prispeval štiri zadetke in pet podaj.

"Njegova vloga ob vrnitvi je bila ne le igralska, ampak tudi mentorska in liderska. Čeprav Bobija nekaj časa ne bo na igrišču, pa verjamemo, da bo s svojimi izkušnjami tudi v času rehabilitacije v pomoč predvsem mladim nogometašem. Verjamemo, da se bo po poškodbi vrnil še močnejši in zaradi vsega naštetega se je klub odločil, da pogodbo z njim podaljša za dodatno leto," so zapisali pri Muri.

Bobičanec se je za potezo zahvalil klubu: "Tako kot sem jaz verjel v Muro in se vrnil, da ji pomagam, so se vodilni možje v klubu zdaj izkazali na enak način in mi dali vedeti, da še naprej verjamejo vame. To medsebojno zaupanje mi pomeni veliko in tudi zaradi tega bo moje okrevanje lažje. Verjamem, da lahko Muri tudi po tej poškodbi dam še veliko."