Najboljša ekipa lige po zmagi nad Kopitarjevimi lovi nove točke

Hokejisti moštva Colorado Avalanche, ki so v torek zjutraj po slovenskem času s 5:2 odpravili LA Kings Anžeta Kopitarja, bodo ponoči nove točke iskali proti St. Louis Blues. Avalanche so po 38 odigranih tekmah pri 29 zmagah in le devetih porazih ter s 65 osvojenimi točkami daleč najboljša ekipa lige NHL.