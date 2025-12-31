Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Sreda,
31. 12. 2025,
19.30

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
St. Louis Blues Colorado Avalanche liga NHL

Sreda, 31. 12. 2025, 19.30

19 minut

Liga NHL, 31. december

Najboljša ekipa lige po zmagi nad Kopitarjevimi lovi nove točke

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Colorado Avalanche | Foto Reuters

Foto: Reuters

Hokejisti moštva Colorado Avalanche, ki so v torek zjutraj po slovenskem času s 5:2 odpravili LA Kings Anžeta Kopitarja, bodo ponoči nove točke iskali proti St. Louis Blues. Avalanche so po 38 odigranih tekmah pri 29 zmagah in le devetih porazih ter s 65 osvojenimi točkami daleč najboljša ekipa lige NHL.

Brad Marc
Sportal Slovesno na Floridi, Suzuki junak Montreala

Anže Kopitar bo s svojimi Los Angeles Kings na delu spet v noči na petek, ko bo na domače, ledu pričakal Tampa Bay Lightning.

Liga NHL, 31. december

Lestvice

Preberite še:

Anže Kopitar
Sportal Kralji izgubili proti vodilni ekipi lige
Detroit Red Wings
Sportal Detroit točkovno ujel Carolino v vzhodni konferenci lige NHL
Anže Kopitar
Sportal Izjemen večer LA Kings, do zmage pomagal tudi Kopitar #video
Los Angeles Kings, Seattle Kraken
Sportal Rezultatska kriza Kraljev se nadaljuje, nora tekma McDavida
St. Louis Blues Colorado Avalanche liga NHL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.