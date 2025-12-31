Sreda, 31. 12. 2025, 19.30
19 minut
Liga NHL, 31. december
Najboljša ekipa lige po zmagi nad Kopitarjevimi lovi nove točke
Hokejisti moštva Colorado Avalanche, ki so v torek zjutraj po slovenskem času s 5:2 odpravili LA Kings Anžeta Kopitarja, bodo ponoči nove točke iskali proti St. Louis Blues. Avalanche so po 38 odigranih tekmah pri 29 zmagah in le devetih porazih ter s 65 osvojenimi točkami daleč najboljša ekipa lige NHL.
Anže Kopitar bo s svojimi Los Angeles Kings na delu spet v noči na petek, ko bo na domače, ledu pričakal Tampa Bay Lightning.