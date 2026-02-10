Dostop do originalne dokumentacije proizvajalcev vozil neposredno prek programske opreme ESI[tronic]

Secure Diagnostic Access za standardiziran dostop do zaščitenih podatkov o vozilih vseh proizvajalcev

ESI[tronic] razširjen z obsežno diagnostiko vozil znamke Tesla

Plochingen in Karlsruhe, Nemčija – Bosch je svojo preverjeno diagnostično programsko opremo ESI[tronic] obsežno nadgradil in jo razširil z vrsto novih funkcij za profesionalne delavnice. S sodobno zasnovo in do uporabnika prijaznim začetnim zaslonom ESI[tronic] združuje diagnostične funkcije, vključno s Secure Diagnostic Access (SDA), Boscheva navodila za vzdrževanje in popravila ter originalno dokumentacijo proizvajalcev vozil v eni programski platformi. Tako imajo delavnice Bosch Car Service in neodvisne avtomobilske delavnice po vsem svetu dostop do podatkov ter dokumentacije, ki jih potrebujejo za vzdrževanje in popravila skoraj vseh vozil na trgu. Pri posebej zahtevnih servisnih posegih lahko mehaniki omogočijo oddaljeno diagnostiko, da Boschev strokovnjak vozilo pregleda na daljavo.

Prilagodljiv začetni zaslon programske opreme ESI[tronic]

Začetni zaslon uporabnikom omogoča neposreden dostop do najpomembnejših glavnih menijev in podmenijev programske opreme ESI[tronic]. Poleg tega ga lahko uporabniki prilagodijo svojim osebnim potrebam in funkcije, ki jih najpogosteje uporabljajo, povlečejo na najvišjo raven navigacije. Po prijavi s svojim SingleKey ID se na začetnem zaslonu prikažejo funkcije in podmeniji, ki so zanje relevantni.

Neposreden dostop do dokumentacije proizvajalcev vozil

ESI[tronic] omogoča neposreden dostop do originalne dokumentacije proizvajalcev vozil in s tem poenostavlja delovne procese v delavnici. Uporabnikom ni treba preklapljati med različnimi programi, saj lahko originalne električne sheme ali navodila odpirajo neposredno znotraj Boscheve diagnostične programske opreme. Dodatna diagnostična oprema ni potrebna, paketa Advanced in Master pa ne vključujeta dodatnih stroškov. V okviru nadgradnje je Bosch dodal tudi neposreden dostop do zaščitenih podatkov o vozilih za najnovejše modele številnih proizvajalcev. V ta namen je razvil Secure Diagnostic Access (SDA) kot standardizirano rešitev. Tako se uporabnikom ESI[tronic] ni več treba prijavljati v ločene portale posameznih proizvajalcev, temveč lahko zaščitene podatke uporabljajo neposredno, na primer za servisne posege na asistenčnih sistemih.

Podpora Boschevih strokovnjakov prek storitve oddaljene diagnostike

Boscheva programska oprema za delavnice je že do zdaj pokrivala skoraj vse servisne in popravljalne postopke, zdaj pa je razširjena tudi s storitvijo oddaljene diagnostike (RDS), ki vključuje dodatne funkcije. Pri posebej zahtevnih servisnih nalogah lahko delavnice pridobijo podporo Boschevih strokovnjakov prek portala RDS ali neposredno znotraj programske opreme ESI[tronic]. Mehaniki lahko rezervirajo termin pri Boschevem strokovnjaku ali po novem zaprosijo za podporo na zahtevo. Strokovnjak lahko prek diagnostičnega modula, povezanega s samodiagnostičnim vmesnikom, dostopa do vozila ter izvaja funkcije, kot sta oddaljena diagnostika in kalibracija.

ESI[tronic] podpira celovito diagnostiko vozil Tesla

Boscheva diagnostična programska oprema ESI[tronic] predstavlja prelomnico na področju diagnostike vozil. Od leta 2025 programska oprema podpira širok nabor servisnih del na vozilih znamke Tesla. Do zdaj so lahko delavnice z vozili Tesla komunicirale le s pomočjo posebne diagnostične opreme proizvajalca. Po tej nadgradnji se lahko Boscheva diagnostična oprema poveže z vozili Tesla prek njihovega osrednjega diagnostičnega vmesnika in omogoča celovito diagnostiko, vključno z branjem in brisanjem zapisov napak ter uporabo različnih servisnih funkcij. Integracija vozil Tesla v ESI[tronic odpira nove priložnosti za delavnice in poudarja Boschevo zavezanost nenehnemu izboljševanju diagnostičnih rešitev.

Poslovno področje mobilnosti in avtomobilske opreme (MA) trgovcem in delavnicam po vsem svetu ponuja sodobno diagnostično opremo in opremo za delavnice ter širok nabor nadomestnih delov za osebna in gospodarska vozila, od novih in nadomestnih delov do rešitev za popravila.

Več informacij je na voljo na spletni strani Boscheva programska oprema ESI[tronic] za avtomobilske delavnice.

Skupina Bosch je vodilni globalni dobavitelj tehnologije in storitev ter zaposluje približno 418 tisoč sodelavcev po vsem svetu (stanje na dan 31. december 2024). Leta 2024 je ustvarila 90,3 milijarde evrov prihodkov.

Več informacij je na voljo na spletnih straneh www.bosch.com in www.bosch-press.com.

