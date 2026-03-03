Nokian predstavlja prvo zimsko pnevmatiko z žebljički, ki se samodejno prilagajajo temperaturnim spremembam. Inovacija z dvojnim delovanjem žebljičkov “on-off” združuje vrhunski oprijem na ledu z manjšo obrabo cestišča, nižjim hrupom in večjo trajnostjo.

Finski Nokian vstopa v novo obdobje zimske mobilnosti. Hakkapeliitta 01 – je prva žebljičena zimska pnevmatika, ki se samodejno prilagaja temperaturnim spremembam. Ključ inovacije je tehnologija “Double Action Stud Technology” - žebljički se glede na temperaturo samodejno preklapljajo med aktivnim (ON) in pasivnim (OFF) načinom. Tako pnevmatika zagotavlja maksimalen oprijem na ledu, ko je ta potreben, ter bolj nadzorovan stik s cestiščem v milejših razmerah.

Foto: Nokian

Foto: Nokian

Po letih razvoja je podjetje zasnovalo prilagodljivo osnovno plast, v katero so nameščeni žebljički. Ko so temperature nizke, osnovna plast ustvari večjo silo in žebljičke potisne navzven ter jih ohranja aktivirane. Ko se vreme otopli, se zmes zmehča in ustvarja manjši pritisk na žebljičke, kar omogoči, da se ti pogreznejo nazaj v pnevmatiko in se popolnoma umaknejo. Sistem tako samodejno optimizira stik s podlago brez voznikovega posega.

Rezultati razvoja so merljivi:

do 30 % manjša obraba cestišča v primerjavi s predhodnikom,

do 10 % boljši oprijem na ledu,

do 5 % boljši oprijem na mokri podlagi,

do 1 decibel nižja raven hrupa.

Foto: Nokian

Čeprav se morda zdi, da bi umik žebljičkov moral prinesti še večjo razliko, je treba upoštevati izhodišče primerjave. Tudi pri predhodnem žeblji niso ves čas enako obremenjeni – pri suhi ali toplejši podlagi del sile prevzame gumena zmes. Poleg tega umik žebljičkov ni popolna deaktivacija: žeblji se pogreznejo v tekalno plast, vendar ostanejo konstrukcijsko integrirani, pnevmatika pa mora ohraniti stabilnost in pripravljenost na nenadne ledene razmere.

Pomembno je tudi, da se obraba cestišča meri po standardiziranih testih obrabe na referenčnem asfaltu, kjer so že enomestne izboljšave tehnično relevantne. Ker je obraba vozišča nelinearno povezana s pritiskom žebljička na podlago, lahko zmanjšanje sile povzroči nesorazmerno velik učinek na zmanjšanje abrazije. V tem kontekstu 30-odstotno zmanjšanje ne predstavlja majhne optimizacije, temveč izrazit in regulatorno pomemben premik.

Uporabna predvsem za voznike na severu Evrope

Pnevmatika bo namenjena osebnim vozilom, križancem in športnim terencem in bo na voljo v dimenzijah od 14 do 22 palcev. Razvoj tehnologije temelji na konceptu izvlečnih žebljičkov, ki ga je podjetje predstavilo leta 2014. Testiranja so potekala v različnih razmerah – od laboratorijev do arktičnega testnega centra v Ivalu na Finskem ter poligona Hakka Ring v Španiji.

V Evropi se uporaba pnevmatik z žebljički razlikuje po državi, pri čemer je v večini srednje- in zahodnoevropskih držav prepovedana, v severnih državah pa dovoljena le v določenih obdobjih ali ob zimskih razmerah. Razlog tiči prav v večji obrabi asfaltne površine.