Poceni in hitro: tako lahko sami pripravite avto na mraz

Tako kot ljudje, tudi avtomobili ne marajo biti zunaj, ko se temperature spustijo pod ledišče. Nizke temperature imajo velik davek na praktično vsak del avtomobila, zato je pomembno, da voznik preveri ali je njegov avto pripravljen na zimski čas. Ne govorimo o velikih in dragih pregledih, vsak lahko hitro in učinkovito preveri ali je avto pripravljen na zimo in s tem občutno zmanjša možnost okvare.

Če ne drugega, bo ob pregledu nekaterih ključnih stvari na avtomobilu voznik ob sneženju ali nizkih temperaturah pod manjših stresom kot sicer. Ko pritisne mraz bodo odpovedale nekatere stvari, ki bi v običajnih temperaturah lahko nemoteno delovale še kar nekaj časa. Na seznamu je na prvem mestu menjava pnevmatik za ustrezne, zimi prilagojene pnevmatike. Ker so celoletne pnevmatike postale že zelo dobre, pri nekaterih menjava pred zimo odpade, a tudi njih čaka priporočen pregled ključnih elementov njihovega avtomobila.

Največkrat vas bo na cedilu pusti akumulator

Gume niso edini pomemben dejavnik varne zimske vožnje, saj je treba paziti tudi na tehnično izpravnost vozil, ki sicer ni zakonsko določena. V zimskem času so težave z akumulatorjem najpogostejši vzrok, da vaš avtomobil ostane na parkirišču. Pregledati, očistiti in namazati je treba kabelske priključke (umazanija, korozija) in preveriti stanje elektrolita v celicah. V avtomobilu je priporočljivo imeti tudi klešče za priključitev akumulatorja na drug avtomobil in tovrsten zagon motorja.

Vsak, tudi brez znanja, lahko preveri, da ni raven hladilne tekočine prenizka. Če je hladilne tekočine premalo ali pa je njena odpornost na mraz prenizka, lahko resno poškodujejo motor vašega avtomobila. Odpornost na mraz mora znašati vsaj do 30 stopinj Celzija pod ničlo.

V avtu je priporočljivo imeti tudi metlico za odstranitev snega in lopatko za odstranitev ledu s stekel. Foto: Guliverimage

Vožnja tesno za tovornjak, da si očistite steklo ni pravi način

Pozimi je umazanije na cesti veliko več kot poleti, zato v teh mesecih porabimo veliko več tekočine za čiščenje stekel. Še posebej vetrobransko steklo nam mora nuditi jasen pogled na cesto pred nami. Uporabiti je treba koncentrat z odpornostjo na nizke temperature. Pri vožnji so temperature še veliko nižje od dejanskih pri mirovanju. Zato ni smiselno varčevati z manj odpornimi koncentrati, saj je sicer umazana ali poledenelo steklo med vožnjo (še posebej na avtocesti) ne moremo varno očistiti.

A, če imate na avtomobilu obrabljene metlice brisalcev, vam tudi polna posoda sredstva za čiščenje vetrobranskega stekla ne bo pomagala.

Tudi pozimi je smiselno očistiti avto

Klasične tesnilne gumice pri vratih lahko pozimi zamrznejo. Za nekaj evrov je mogoče na trgu dobiti silikonska ali glicerinska mazila in pršila, ki preprečijo zamrznitev vrat. Veliko novejših avtomobilov ima že sistem za daljinsko odklepanje in zaklepanje, zamrznitev ključavnice prav tako preprečimo z WD40 ali podobnim anikorozivnim sredstvom.

Pred zimskim obdobjem je priporočljivo popraviti manjše poškodbe in razpoke na karoseriji, saj sol s ceste povzroča hitro rjavenje tako karoserije kot podvozja.