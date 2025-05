Slabo vreme in še temperaturni obrat #animacija

Plohe in nevihte, ki so se v nedeljo proti večeru pojavile nad vso Slovenijo, nas bodo spremljale tudi danes. Po precej toplem tednu bo hladneje, saj se bodo dnevne temperature gibale od 13 do 20 stopinj Celzija. Obeti kažejo, da bosta predvsem sreda in četrtek razmeroma hladna za ta čas.

Nevihte, ki jih pri agenciji za okolje napovedujejo za ponedeljek, bodo pogostejše v zahodni polovici Slovenije, krajevno bodo mogoči močnejši nalivi. V vzhodnih krajih bo pihal severovzhodni, drugod južni veter, ob morju jugo. Termometer se bo čez dan dvignil do največ 20 stopinj Celzija, le o morju bo nekoliko topleje, tam lahko pričakujemo do 22 stopinj Celzija.

Nad Alpami, severnim Sredozemljem in severozahodnim Balkanom je plitvo območje nizkega zračnega tlaka s stacionarno vremensko fronto.

Nad naše kraje z jugozahodnikom doteka vlažen zrak, pri tleh pa je začel od severovzhoda dotekati hladnejši zrak. Foto: Arso

Torek znova občasno moker

Torek bo podoben današnjemu dnevu. V pretežno oblačnem vremenu so občasno še mogoče krajevne padavine, ki bodo verjetnejše v zahodnih in deloma osrednjih krajih. Na Primorskem bo mogoča kakšna nevihta, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Občutljivejši bodo bolj razdražljivi

V ponedeljek in torek bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost.

Nekatera drevesa še v polnem cvetenju

V prihodnjih dneh bodo v lepem in toplem vremenu pogoji za sproščanje cvetnega prahu zelo ugodni, še napovedujejo pri agenciji za okolje, zato lahko pričakujemo visoke obremenitve zraka. Znižale se bodo s pojavom ploh in neviht. Intenzivnost sezone cvetnega prahu dreves v nižinah sicer pojenja, višje v hribih pa so nekatera drevesa še v polnem cvetenju.

V nižinah je sezona breze končana, prisotna bodo še posamezna zrna. Sezono breze podaljšujejo črni gaber, hrast in bukev s sorodnimi alergeni. Sezona jesena se nadaljuje s cvetenjem malega jesena, obremenitev bo od srednje visoka do lokalno visoka. Mali jesen postaja priljubljeno okrasno drevo in v naseljih prispeva k večji obremenitvi zraka.

Bor lahko sprošča večje količine cvetnega prahu. Foto: ZAPS Platane in vrbe so končale sezono. V zraku bo prisoten še cvetni prah divjega kostanja, orehovk, cipresovk in tisovk, v bližini njiv tudi oljne ogrščice.

V Primorju prevladujeta cvetni prah malega jesena in črnega gabra, količina hrasta se zmanjšuje. V zraku so že bila prisotna prva zrna oljke. Obremenitev s cipresovkami bo od nizka do srednje visoka. Prisoten bo še cvetni prah krišine, papirjevke, divjega kostanja in bora, katerega cvetni prah se lahko pojavi v znatnejših količinah.

V nižinah in Primorju Arso opaža cvetni prah trav, do zdaj so bile obremenitve nizke. Povišanje lahko pričakujemo v prihodnjih dneh. Ob travnikih se pojavljajo zrna kislice in trpotca.

Padec temperature

V sredo in četrtek bo pretežno oblačno in razmeroma hladno za ta čas, napovedujejo pri agenciji za okolje. Dnevne temperature naj bi se povzpele le do 14 stopinj Celzija.

Tako se bodo gibale temperature do petka:

Občasno bodo krajevne padavine, ki bodo bolj verjetne v zahodni in južni Sloveniji. Ponekod bo pihal šibak veter vzhodnih smeri.