Umazano dogajanje: delavcem nižje plače, mastne denarje za lastnikova potovanja

Slovenska industrija jekla je po poročanju portala Necenzurirano zaposlenim krčila plače, medtem pa večinskemu lastniku podjetja Andreju Zubickemu plačevala drage službene poti in zaposlovala njegove prijatelje, ki jih na delu nikoli niso videli.

Slovenska industrija jekla (SIJ) je, kot poroča omenjeni portal, lani jeseni zaradi poslovnih in finančnih težav več tisoč zaposlenim znižala plače, istočasno pa plačevala drage poslovne poti svojim vodilnim, med njimi večinskemu lastniku Andreju Zubickemu iz Rusije.

Andrej Zubicki (prvi z leve) Foto: STA

To po navedbah Necenzurirano razkrivajo nalogi, listine in drugi dokumenti, ki jih je neznani avtor v zadnjih dneh skupaj z daljšim spremljevalnim zapisom poslal na naslove več medijskih hiš.

Iz dokumentov je razviden popis dragih poti, ki so večinskega lastnika vodile predvsem v države Bližnjega vzhoda in Rusijo, pokrila pa jih je krovna družba SIJ. Samo za dve potovanji na Bližnji vzhod je Zubicki porabil kar 60 tisoč evrov, kažejo dokumenti, za deset poslovnih poti, ki jih je Zubicki opravil med lanskim septembrom in decembrom, torej v času krčenja stroškov, pa so v SIJ plačali skupno več kot 120 tisoč evrov. Še dodatnih 65 tisoč evrov je SIJ v tem času porabil za poti dveh podpredsednikov uprave: Vjačeslava Korčagina in Igorja Malevanova.

K znižanju plač pozval kar sam Zubicki

Vidno je tudi več drugih stvari, za katere so razsipavali denar, medtem ko so v SIJ zaposlene nagovarjali k prostovoljnemu znižanju plač, nato pa šli v odpuščanja. V največjih hčerinskih družbah so začasno prešli na skrajšan delovnik, ki je zaposlenim prinesel tudi za deset odstotkov nižje plače, v družbah SIJ in SIJ Storitve pa so zaposlenim razdelili anekse za znižanje plač. Čeprav naj bi šlo za prostovoljno odločitev posameznika, so neimenovani viri blizu podjetja SIJ za Necenzurirano pojasnili, da je bilo mogoče od nadrejenih čutiti pritisk. Tudi zaradi strahu, da bi se lahko tisti, ki bi podpis odklonili, prvi znašli na seznamu odpuščenih.

K znižanju plač je zaposlene konec lanskega oktobra pozval celo sam Zubicki. Znižanja plač v krovni družbi SIJ pozneje sicer ni bilo, saj se je vodstvo raje odločilo za prestrukturiranje s pripravo programa presežnih delavcev.

Zaposloval prijatelje, a v podjetje nikdar niso prišli

Prav tako je v dokumentih mogoče videti imena več tujih državljanov, ki naj bi bili na plačilni listi SIJ, čeprav jih v podjetju nikoli niso videli. To naj bi bili osebni prijatelji Andreja Zubickega.

Kaj pravijo v podjetju SIJ?

"V zvezi s službenimi potmi sporočamo, da so stroški službenih poti predsednika uprave, podpredsednikov in direktorjev SIJ, d. d., v prvem polletju 2025 za polovico nižji kot v enakem obdobju preteklih dveh let," so za Necenzurirano pojasnili v SIJ.