Navijači Lakersov odštevajo, Dončić "poražen" na posebnem turnirju

Po za NBA kar dolgem premoru se na parket vračajo košarkarji Los Angeles Lakers na čelu z Luko Dončićem, ki jih v noči na ponedeljek ob 2. uri po slovenskem času čaka gostovanje v Salt Lake Cityju pri Utah Jazzu. Trener JJ Redick bo, kot vse kaže, lahko računal na prav vse svoje košarkarje, ekipa je odmor izkoristila tudi za organizacijo pickleball turnirja, na katerem je Luka Dončić v paru s pomočnikom trenerja Tyjem Abbottom klonil v finalu.

To bo drugi zaporedni obračun omenjenih ekip, potem ko sta se pomerili že v torek, takrat sicer v Los Angelesu, zmage s 140:126 pa so se razveselili Jezerniki. Debi je na tistem srečanju dočakal tudi LeBron James, ki je po težavah s poškodbo krenil v svojo 23. sezono v karieri. "On nam res olajša stvari na parketu," je po tekmi za LakersNation.com povedal branilec Luka Dončić. "Je še en igralec, ki lahko kreira, dosega koše in počne veliko stvari," je bil vrnitve Jamesa vesel slovenski košarkar, ki v povprečju v tej sezoni dosega 34,6 točke, 8,5 skoka in devet asistenc na srečanje.

Medtem ko so bili Lakers torej od torka brez tekme, pa je Utah, ki je v tej sezoni pri izkupičku 5-10, v petek doma klonil proti prvakom Oklahoma City Thunder s 112:144. Lakersi pa so trenutno pri izplenu 11 zmag in štirih porazov, s čimer zasedajo četrto mesto na zahodu.

Odmor izkoristili za poseben turnir

Lakersi so v petek izkoristili dolg odmor med tekmami za organizacijo ekipnega turnirja v pickleballu. Na dogodku je nastopilo več zvezdnikov, med njimi LeBron James, Rui Hachimura, Austin Reaves, Jarred Vanderbilt in celo Luka Dončić, ki se je skupaj s pomočnikom trenerja Tyjem Abbottom uvrstil v finale. Turnir se je končal z zmago Jakea LaRavie in pomočnika trenerja Beaua Levesquea, ki je bila v finalu boljša od dvojice Dončić–Abbott.

The Lakers had a pickleball tournament won by assistant coach Beau Levesque and Jake LaRavia pic.twitter.com/AeCarKCtUb — Dan Woike (@DanWoikeSports) November 22, 2025

Že sam žreb je postal skoraj tako zabaven kot rezultati. Na seznamu je bil tudi predsednik košarkarskih operacij Rob Pelinka, njegova ekipa pa bi se lahko v primeru napredovanja pomerila z ekipo JJ Redicka, a se to ni zgodilo. Bo pa trenerja Lakersov zagotovo razveselilo, da je njegova ekipa zdaj v polni zdravstveni pripravljenosti, potem ko sta se v torek v akcijo vrnila James in branilec Gabe Vincent.

Za nedeljsko tekmo v poročilu LA tako ni prav nobenega poškodovanega igralca. Bronny James in novinec v napadu Adou Thiero sta še vedno del ekipe podružnice ekipe v ligi G. Edina zdravstvena skrb je bolezen, s katero se spopada center Deandre Ayton, ki v soboto ni treniral, a je z ekipo odpotoval v Salt Lake City in bo najverjetneje lahko pomagal ekipi. Pri Jazzu pogrešajo Georgesa Nianga in Walkerja Kesslerja.

