Nafta po zmagi v Ljubljani jesenski prvak, Mustafa Nukić pomahal v slovo

Nogometaši Nafte tudi po 16. krogu 2. slovenske lige ostajajo na vrhu lestvice. Lendavčani so v zadnjem jesenskem krogu v Ljubljani premagali Slovan s 4:2. Prvi gol na tekmi je za goste dosegel Amadej Maroša, ki je skupaj z Muratom Bajrajem iz Beltincev najboljši strelec lige. Oba sta dosegla po 12 zadetkov. Na dvoboju na Kodeljevem je zadnjo tekmo v karieri odigral Mustafa Nukić. Na drugem mestu ostajajo Brinje Grosuplje, ki so v petek premagale Beltince, kranjski Triglav pa je nadigral Bilje kar z 10:1.

Junak tekme v Grosupljem je bil Vid Hojč v 56. minuti z edinim golom na tekmi. Ob Grosupeljčanih so v jesenskem delu prvenstva neporaženi še naprej tudi Lendavčani. Nafta bo prezimila na prvem mestu, saj je v soboto zmagal na gostovanju na Kodeljevem pri Slovanu (4:2). Na tej tekmi je bogato nogometno kariero sklenil 34-letni Mustafa Nukić. Odigral je 54 minut.

Mustafa Nukić je bil pred leti, ko je nosil še dres Olimpije, velik ljubljenec navijačev zmajev. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Nova tretjeuvščena ekipa na lestvici je Pearlescent Tabor Sežana. Primorci so se veselili s 3:0 na gostovanju v Novem mestu. Mrežo domačih je v 55. minuti načel Dino Stančič, zmago gostov pa potrdil Keenan Nino Carole v 85. Štiri minute kasneje je Leon Sever poskrbel za visok uspeh.

Pravo goleado je uprizoril kranjski Triglav, ki je doma kar z 10:1 ugnal Bilje. Kar štiri gole je dosegel Toni Vinogradac, Kranjčani pa so zdaj na petem mestu le še točko za Beltinčani. Na stadionu ob jezeru med Rudarjem in Kety Emmi&Impol Bistrico gledalci niso videli gola.

Ilirija je v soboto z 1:0 odpravila Krško Posavje, v derbiju začelja pa sta se Gorica in Jesenice razšla brez zadetkov. Tako zadnjeuvrščene vrtnice v jesenskem delu ostajajo brez zmage.

