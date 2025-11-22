Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sportal, STA

Sobota,
22. 11. 2025,
21.00

Osveženo pred

2 uri, 53 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17

Natisni članek

Natisni članek
Mustafa Nukić NK Tabor Sežana NK Beltinci NK Brinje Grosuplje NK Nafta Lendava Druga liga

Sobota, 22. 11. 2025, 21.00

2 uri, 53 minut

Druga liga, 16. krog

Nafta po zmagi v Ljubljani jesenski prvak, Mustafa Nukić pomahal v slovo

Avtorji:
Sportal, STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17
Nafta - Maribor | Nafta se je z zmago v Ljubljani vrnila na prvo mesto. | Foto Jure Banfi

Nafta se je z zmago v Ljubljani vrnila na prvo mesto.

Foto: Jure Banfi

Nogometaši Nafte tudi po 16. krogu 2. slovenske lige ostajajo na vrhu lestvice. Lendavčani so v zadnjem jesenskem krogu v Ljubljani premagali Slovan s 4:2. Prvi gol na tekmi je za goste dosegel Amadej Maroša, ki je skupaj z Muratom Bajrajem iz Beltincev najboljši strelec lige. Oba sta dosegla po 12 zadetkov. Na dvoboju na Kodeljevem je zadnjo tekmo v karieri odigral Mustafa Nukić. Na drugem mestu ostajajo Brinje Grosuplje, ki so v petek premagale Beltince, kranjski Triglav pa je nadigral Bilje kar z 10:1.

ND Gorica
Sportal Katastrofalna sezona, nasilno obnašanje Matavža, dolgovi ... Turek napoveduje lepšo prihodnost.

Junak tekme v Grosupljem je bil Vid Hojč v 56. minuti z edinim golom na tekmi. Ob Grosupeljčanih so v jesenskem delu prvenstva neporaženi še naprej tudi Lendavčani. Nafta bo prezimila na prvem mestu, saj je v soboto zmagal na gostovanju na Kodeljevem pri Slovanu (4:2). Na tej tekmi je bogato nogometno kariero sklenil 34-letni Mustafa Nukić. Odigral je 54 minut.

Mustafa Nukić je bil pred leti, ko je nosil še dres Olimpije, velik ljubljenec navijačev zmajev. | Foto: Vid Ponikvar/Sportida Mustafa Nukić je bil pred leti, ko je nosil še dres Olimpije, velik ljubljenec navijačev zmajev. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Nova tretjeuvščena ekipa na lestvici je Pearlescent Tabor Sežana. Primorci so se veselili s 3:0 na gostovanju v Novem mestu. Mrežo domačih je v 55. minuti načel Dino Stančič, zmago gostov pa potrdil Keenan Nino Carole v 85. Štiri minute kasneje je Leon Sever poskrbel za visok uspeh.

Pravo goleado je uprizoril kranjski Triglav, ki je doma kar z 10:1 ugnal Bilje. Kar štiri gole je dosegel Toni Vinogradac, Kranjčani pa so zdaj na petem mestu le še točko za Beltinčani. Na stadionu ob jezeru med Rudarjem in Kety Emmi&Impol Bistrico gledalci niso videli gola.

Ilirija je v soboto z 1:0 odpravila Krško Posavje, v derbiju začelja pa sta se Gorica in Jesenice razšla brez zadetkov. Tako zadnjeuvrščene vrtnice v jesenskem delu ostajajo brez zmage.

Druga liga, 16. krog:

Petek, 21. november:

Sobota, 22. november:

Nedelja, 23. november:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

12  Bajraj (Beltinci), Maroša (Nafta)
11  Vinogradac (Triglav)
– Kregar (Triglav), Kulenović (Rudar), Marsetič (Bistrica)
– Brkić (Triglav), Magdić (Triglav), Močnik (Beltinci), Rose (Tabor)

Slovenija Kosovo
Sportal Matjaž Kek ne skriva, da je nekaj hudo narobe
Albert Riera NK Celje
Sportal Srbski mediji obrnili ploščo glede Crvene zvezde in Alberta Riere
Mustafa Nukić NK Tabor Sežana NK Beltinci NK Brinje Grosuplje NK Nafta Lendava Druga liga
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.