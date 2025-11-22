Sobota, 22. 11. 2025, 21.00
2 uri, 53 minut
Druga liga, 16. krog
Nafta po zmagi v Ljubljani jesenski prvak, Mustafa Nukić pomahal v slovo
Nogometaši Nafte tudi po 16. krogu 2. slovenske lige ostajajo na vrhu lestvice. Lendavčani so v zadnjem jesenskem krogu v Ljubljani premagali Slovan s 4:2. Prvi gol na tekmi je za goste dosegel Amadej Maroša, ki je skupaj z Muratom Bajrajem iz Beltincev najboljši strelec lige. Oba sta dosegla po 12 zadetkov. Na dvoboju na Kodeljevem je zadnjo tekmo v karieri odigral Mustafa Nukić. Na drugem mestu ostajajo Brinje Grosuplje, ki so v petek premagale Beltince, kranjski Triglav pa je nadigral Bilje kar z 10:1.
Junak tekme v Grosupljem je bil Vid Hojč v 56. minuti z edinim golom na tekmi. Ob Grosupeljčanih so v jesenskem delu prvenstva neporaženi še naprej tudi Lendavčani. Nafta bo prezimila na prvem mestu, saj je v soboto zmagal na gostovanju na Kodeljevem pri Slovanu (4:2). Na tej tekmi je bogato nogometno kariero sklenil 34-letni Mustafa Nukić. Odigral je 54 minut.
Mustafa Nukić je bil pred leti, ko je nosil še dres Olimpije, velik ljubljenec navijačev zmajev.
Nova tretjeuvščena ekipa na lestvici je Pearlescent Tabor Sežana. Primorci so se veselili s 3:0 na gostovanju v Novem mestu. Mrežo domačih je v 55. minuti načel Dino Stančič, zmago gostov pa potrdil Keenan Nino Carole v 85. Štiri minute kasneje je Leon Sever poskrbel za visok uspeh.
Pravo goleado je uprizoril kranjski Triglav, ki je doma kar z 10:1 ugnal Bilje. Kar štiri gole je dosegel Toni Vinogradac, Kranjčani pa so zdaj na petem mestu le še točko za Beltinčani. Na stadionu ob jezeru med Rudarjem in Kety Emmi&Impol Bistrico gledalci niso videli gola.
Ilirija je v soboto z 1:0 odpravila Krško Posavje, v derbiju začelja pa sta se Gorica in Jesenice razšla brez zadetkov. Tako zadnjeuvrščene vrtnice v jesenskem delu ostajajo brez zmage.
Druga liga, 16. krog:
Petek, 21. november:
Sobota, 22. november:
Nedelja, 23. november:
Lestvica:
Najboljši strelci:
12 – Bajraj (Beltinci), Maroša (Nafta)
11 – Vinogradac (Triglav)
7 – Kregar (Triglav), Kulenović (Rudar), Marsetič (Bistrica)
6 – Brkić (Triglav), Magdić (Triglav), Močnik (Beltinci), Rose (Tabor)