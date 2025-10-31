Petek, 31. 10. 2025, 18.39
2 uri, 24 minut
Druga liga, 13. krog
Slovan do tesne zmage, Krškemu lokalni derbi
Nogometaši Slovana so v uvodni tekmi 13. kroga 2. SNL premagali Jadran Dekane z 1:0. V soboto so nogometaši Krškega Posavja z 2:1 premagali Krko, medtem ko sta se Rudar Velenje in Jesenice razšla brez zmagovalca (1:1). Vodilna Nafta 1903 bo v nedeljo igrala v lokalnem derbiju z ekipo iz Beltincev, druga ekipa 2. SNL Brinje Grosuplje, ki je v sredo v pokalnem tekmovanju izločila Maribor, pa bo prav tako v nedeljo gostila Kety Emmi&Impol Bistrico.
Kodeljevčani so sosede na lestvici z zmago prehiteli in so zdaj sami na osmem mestu. Domači so od konca prvega polčasa imeli igralca več po rdečem kartonu Dina Vadnova, edini gol pa je po najstrožji kazni v 79. minuti dosegel Lan Jerak.
V petkovem lokalnem derbiju je v Novem mestu slavilo Krško Posavje. Z 2:1 je bilo boljše od domače Krke. Niki Radović je goste popeljal v vodstvo z bele pike v 14. minuti, še pred polčasom je izenačil Gregor Medle. Žiga Ribič je tri minute pred iztekom 90 minut zabil za zmago Krškega.
Druga liga, 13. krog:
Četrtek, 30. oktober:
Petek, 31. oktober:
Nedelja, 2. november:
Lestvica:
Najboljši strelci:
9 – Bajraj (Beltinci)
8 – Maroša (Nafta)
6 – Močnik (Beltinci), Rose (Tabor), Vinogradac (Triglav)
5 – Blaj (Bistrica), Brkić (Triglav), Kregar (Triglav), Kulenović (Rudar), Magdič (Triglav), Marsetič (Bistrica)