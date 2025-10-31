Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Š. L., STA

Petek,
31. 10. 2025,
18.39

1. SNL Druga liga NK Brinje Grosuplje NK Slovan NK Nafta Lendava

Petek, 31. 10. 2025, 18.39

2 uri, 24 minut

Druga liga, 13. krog

Slovan do tesne zmage, Krškemu lokalni derbi

Avtorji:
Š. L., STA

NK Aluminij, NK Bravo, prva liga, nogometna žoga | Foto Miloš Vujinović/Sportida

Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Nogometaši Slovana so v uvodni tekmi 13. kroga 2. SNL premagali Jadran Dekane z 1:0. V soboto so nogometaši Krškega Posavja z 2:1 premagali Krko, medtem ko sta se Rudar Velenje in Jesenice razšla brez zmagovalca (1:1). Vodilna Nafta 1903 bo v nedeljo igrala v lokalnem derbiju z ekipo iz Beltincev, druga ekipa 2. SNL Brinje Grosuplje, ki je v sredo v pokalnem tekmovanju izločila Maribor, pa bo prav tako v nedeljo gostila Kety Emmi&Impol Bistrico.

Kodeljevčani so sosede na lestvici z zmago prehiteli in so zdaj sami na osmem mestu. Domači so od konca prvega polčasa imeli igralca več po rdečem kartonu Dina Vadnova, edini gol pa je po najstrožji kazni v 79. minuti dosegel Lan Jerak.

V petkovem lokalnem derbiju je v Novem mestu slavilo Krško Posavje. Z 2:1 je bilo boljše od domače Krke. Niki Radović je goste popeljal v vodstvo z bele pike v 14. minuti, še pred polčasom je izenačil Gregor Medle. Žiga Ribič je tri minute pred iztekom 90 minut zabil za zmago Krškega.

Mura
Sportal Mura napredovala po preobratu, šok za Maribor, Olimpija se je namučila

Druga liga, 13. krog:

Četrtek, 30. oktober:

Petek, 31. oktober:

Nedelja, 2. november:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

9  Bajraj (Beltinci)
 Maroša (Nafta)
– Močnik (Beltinci), Rose (Tabor), Vinogradac (Triglav)
5 – Blaj (Bistrica), Brkić (Triglav), Kregar (Triglav), Kulenović (Rudar), Magdič (Triglav), Marsetič (Bistrica)

Mura - Celje, 1. SNL
Sportal Prvi poraz Celja, nov šok za Olimpijo
1. SNL Druga liga NK Brinje Grosuplje NK Slovan NK Nafta Lendava
