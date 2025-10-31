Slovan do tesne zmage, Krškemu lokalni derbi

Nogometaši Slovana so v uvodni tekmi 13. kroga 2. SNL premagali Jadran Dekane z 1:0. V soboto so nogometaši Krškega Posavja z 2:1 premagali Krko, medtem ko sta se Rudar Velenje in Jesenice razšla brez zmagovalca (1:1). Vodilna Nafta 1903 bo v nedeljo igrala v lokalnem derbiju z ekipo iz Beltincev, druga ekipa 2. SNL Brinje Grosuplje, ki je v sredo v pokalnem tekmovanju izločila Maribor, pa bo prav tako v nedeljo gostila Kety Emmi&Impol Bistrico.

Kodeljevčani so sosede na lestvici z zmago prehiteli in so zdaj sami na osmem mestu. Domači so od konca prvega polčasa imeli igralca več po rdečem kartonu Dina Vadnova, edini gol pa je po najstrožji kazni v 79. minuti dosegel Lan Jerak.

V petkovem lokalnem derbiju je v Novem mestu slavilo Krško Posavje. Z 2:1 je bilo boljše od domače Krke. Niki Radović je goste popeljal v vodstvo z bele pike v 14. minuti, še pred polčasom je izenačil Gregor Medle. Žiga Ribič je tri minute pred iztekom 90 minut zabil za zmago Krškega.

Preostale tekme tega kroga bodo v petek in nedeljo. Petkovi pari so Bilje - Ilirija 1911, Krka - Krško Posavje in Rudar Velenje - Jesenice, v nedeljo pa bodo poleg obeh vodilnih ekip igrali še Dravinja in Gorica ter Triglav Kranj in Pearlescent Tabor Sežana.

Druga liga, 13. krog:

Četrtek, 30. oktober:

Petek, 31. oktober:

Nedelja, 2. november:

Lestvica: