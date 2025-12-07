Bravo ostaja zaklet za Olimpijo, preobrat Aluminija v Mariboru, Celjani zanesljivi

Pri jesenskih prvakih v Celju se je v nedeljo zaključil zadnji krog jesenskega dela 1. SNL. Celjani so pred zimskim premorom gostili Primorje in ga zanesljivo premagali s 4:1. V nedeljo je Bravo v Stožicah z 2:1 premagal Olimpijo, v soboto pa je Maribor doma nepričakovano izgubil proti Aluminiju. Čeprav je dobil prvi polčas z 2:0, so Kidričani v zaključku srečanja poskrbeli za veličasten preobrat. V polno sta najprej zadela nekdanji vijolici Vid Koderman in Behar Feta, v sodnikovem podaljšku pa še Wisdom Sule. Kidričani so tako zmagali s 3:2. Radomlje so v Domžalah ugnale Muro s 3:1 in se zavihtele proti sredini lestvice. Izstopal je zlasti evrogol mladega Srba Nikole Jojića. Koper je v petek Domžalčane, ki se otepajo težav, zaradi katerih je pod vprašajem njihovo nadaljevanje nastopov v prvi ligi, ugnal z 2:1.

Zadnjo tekmovalno nedeljo v koledarskem letu 2025 na slovenskih zelenicah sta odprla Bravo in Olimpija. Zmaji so gostovali v "svojih" Stožicah in izgubili z 1:2. Po tem, ko so v četrtek v pokalu izločili Celjane in postali največji favorit za osvojitev pokalne lovorike, so danes doživeli hladno prho, Bravo pa se je znova izkazal za zanje silno neugodnega tekmeca.

Olimpija je namreč mestne tekmece v zadnjih desetih medsebojnih tekmah premagala le enkrat, tokrat pa je četrtič v tem obdobju izgubila. Zeleno-beli so sicer imeli terensko premoč, a Bravo je bil nevarnejši in bi lahko zmagal tudi z višjo razliko. S tremmi točkami je Bravo, ki je z izidom 2:1 dobil tudi prvo medsebojno tekmo v sezoni, obdržal četrto mesto, pred Olimpijo ima zdaj tri točke prednosti.

Šiškarje, ki na domačem terenu proti Olimpiji niso izgubili že šest let, je tokrat v vodstvo popeljal Nathan Monzango. Foto: Aleš Fevžer

Bravo je tokrat v vodstvo že v šesti minuti popeljal Nathan Monzango, prednost je v 56. minuti povišal Aldin Jakupović, častni zadetek za zmaje pa je v 88. minuti dosegel Marko Brest.

Tekmo je predčasno končal Dino Kojić, ki si je poškodoval ramo, o resnosti poškodbe pa bodo v Olimpiji lahko več povedali po podrobnejšem pregledu v bolnišnici.

Jesenski prvaki pobegnili na +12

V sklepnem dejanju jesenskega dela so Celjani pričakali Primorje in ga premagali s 4:1.

Jesenski prvaki so si s pozitivnim rezultatom zagotovili dvomestno prednost pred najbližjima zasledovalcema, to sta Maribor in Koper, ki bosta prezimila z zaostankom dvanajstih točk. Četrti Bravo ima že 15 točk zaostanka za branilci naslova, Olimpija na petem mestu že 18.

Celjani so se po pokalnem izpadu proti Olimpiji tokrat na domači zelenici predstavili z zelo premešano enajsterico. Kljub temu so imeli pobudo, povedli pa so z zvrhano mero sreče v 12. minuti, potem ko je strel Andreja Kotnika s 25 metrov oplazil Stefana Melentijevića in končal za hrbtom Denisa Pintola.

Varovanci Alberta Riere so tekmecem ušli na 12 točk prednosti. Foto: Jure Banfi

V 26. minuti je bil natančen Gašper Vodeb s prvim golom v sezoni in prvencem v dresu Celja, potem ko je po podaji Rudija Požega Vancaša mirno premagal Pintola. Primorje je z zadetkom Harisa Kadrića še pred koncem prvega polčasa znižalo zaostanek, v drugem pa so na zelenici zagospodarili domači.

Požeg Vancaš je v 56. minuti po podaji Kotnika vodstvo povišal na 3:1, tri minute zatem je Kadrić na drugi strani zapravil strel z bele točke, v 78. minuti pa je končni izid tekme postavil Matej Poplatnik, ki je iz neposredne bližine v mrežo pospravil odbitek po strelu Kotnika.

Za Celjane pa za razliko od preostalih klubov 1. SNL še ni konec tekmovalnega leta 2025. V četrtek jih namreč čaka pomembno evropsko gostovanje na Reki, na katerem se bo Albert Riera spopadel s svojim rojakom Victorjem Sanchezom. Ajdovci bodo skušali presenetiti jesenskega prvaka. Vsaka točka bi bila dobrodošla, saj imajo pred zadnjeuvrščenimi Domžalami zgolj tri točke prednosti.

Mlinarji ušli Muri na +10

Radomljani so jesenski del sklenili z domačo zmago nad Muro, po kateri so se povzdignili proti sredini lestvice. Mlinarji so v Domžalah zmagali s 3:1 in imeniten teden, v katerem so se za razliko od Mure prebili tudi v četrtfinale pokalnega tekmovanja, končali s sedmo zmago v prvenstvu. Med strelce so se vpisali Dejan Vokić, Nikola Jojić, ki je v 39. minuti poskrbel za najlepšo potezo srečanja, ko je zadel mojstrsko s strelom z roba kazenskega prostora, in Nino Kukovec.

Kot prvi je mrežo Mure zatresel Dejan Vokić. Foto: Aleš Fevžer

Mlinarji so tako po 60 minutah vodili s 3:0, osem minut pred koncem srečanja pa je častni zadetek za goste dosegel Niko Kasalo. Čarno-bejli so tako jesenski del končali s ponesrečenim tednom. Najprej so v pokalu doma izpadli proti Nafti (1:2), nato pa ostali še brez točk na gostovanju pri mlinarjih.

Maribor vodil že z 2:0, nato je sledil preobrat

Noro, kakšne zgodbe piše nogomet. Spopad štajerskih sosedov v Ljudskem vrtu je postregel z izjemnim preobratom in senzacionalno zmago Kidričanov. Mariborčani so imeli vse v svojih rokah. Ekvadorec Oscar Zambrano je s prvencem v 1. SNL popeljal Maribor v vodstvo že v 4. minuti, v 40. minuti pa je Irec Ali Reghba podvojil prednost. Obakrat je podajo prispeval Jan Repas, pri gostih pa je imel vratar Matjaž Rozman veliko dela.

Mariborčani so tako po prvem polčasu vodili z 2:0, nasmihala se jim je zmaga, s katero bi se vodilnim Celjanom približali na -6, a je bil to račun brez krčmarja. Vijolice so vodile dolgo, vse do 78. minute, nato pa se je začel čudežen preobrat Aluminija.

Navijači Maribora so v sosedskem obračunu doživeli veliko razočaranje. Foto: Jure Banfi

Varovanci Jure Arsića so v zaključku srečanja povsem nadigrali gostitelje. Najprej je po uporabni globinski žogi Adriana Bloudka v 79. minuti zadel v polno Vid Koderman. Nekdanji branilec vijolic je zadel prvič v tej sezoni, prvič v 1. SNL pa po skoraj štirih letih. Iz spoštovanja do nekdanjega kluba se ni veselil zadetku. Obramba Maribora pa je kmalu klonila še enkrat. Kidričani so prevzeli pobudo, priigrali so si še nekaj priložnosti, nato pa je Behar Feta, še eden izmed nekdanjih nogometašev Maribora v vrstah Aluminija, izenačil na 2:2.

Veselje nogometašev Aluminija po zadetku Wisdoma Suleja za vodstvo s 3:2. Foto: Jure Banfi

V sodnikovem podaljšku je sledil popoln polom Maribora. Nepričakovano so prejeli že tretji zadetek, zmago je Kidričanom zagotovil Nigerijec Wisdom Sule. Afričan je tako popeljal Aluminij do šele druge zmage v Ljudskem vrtu na 17. gostovanju v 1. SNL. V Mariboru so zmagali prvič po devetih letih, v Ljudskem vrtu pa po koncu srečanja ni manjkalo žvižgov, namenjenih padcu domačih nogometašev, ki so tako v sklepnem dejanju jesenskega dela doživeli velik udarec.

Koprčani premagali obubožane Domžalčane

Domžalčani so izgubili na Bonifiki. Josip Iličić je s podajama sodeloval pri obeh golih Kopra. Foto: Jure Banfi

Trener Kopra Zoran Zeljković je poglobil krizo kluba, pri katerem si je pred leti služil nogometni kruh in z njim postal tudi slovenski prvak. Foto: Aleš Fevžer Zadnji krog jesenskega dela 1. SNL se je začel na Bonifiki v Kopru. Kanarčki, ki so nazadnje prekrižali načrte Celjanom in v knežjem mestu osvojili veliko točko (1:1), so upravičili tudi vlogo favorita proti zadnjeuvrščenim Domžalam in zmagali z 2:1. Prvi gol je po podaji povratnika Josipa Iličića zabil Filip Damjanović v 15. minuti tekme, za izenačenje pa je enajst minut pozneje z enajstmetrovke poskrbel Haris Vučkić. Tri točke in skok na drugo mesto prvenstvene lestvice je v 77. minuti zagotovil Andraž Ruedl, podajalec pa je bil spet zimzeleni Iličić.

V NK Domžale naj bi imeli velike finančne težave, nogometaši se pod vodstvom Antona Žlogarja vseeno ne predajajo, po zmagi nad Bravom (1:0) so se najbližjima sosedoma na lestvici, Primorju in Muri, približali na zgolj tri točke zaostanka. Prihodnost dvakratnih državnih prvakov je vseeno negotova, tako da bodo božično-novoletni prazniki na stadionu ob Kamniški Bistrici, kjer vodstvo Domžal pospešeno išče rešitev za izhod iz krize, še kako pestro.

Nogometaši Domžal so z enominutnim protestom na začetku srečanja opozorili na nevzdržne razmere v klubu:

1. SNL, 18. krog:

Petek, 5. december:

Sobota, 6. december:

Nedelja, 7. december:

Lestvica: