Po več mesecih molka se je oglasil nekdanji direktor NK Domžale Matej Oražem. "Vse od pobega Toma Zelenovića iz kluba se zgodbe stopnjujejo ter postajajo vse bolj odmaknjene od realnosti, vse bolj žaljive, vse bolj škodljive in vse bolj neobzirne." Dovolj ima, da mu nekateri očitajo krivdo za finančno stanje v klubu. Trdi, da to sploh ni tako slabo. "Bilančno je bil klub, ko sem zapustil funkcijo, celo v presežku."

Ni skrivnost, da je nogometni klub Domžale, nekdanji dvakratni slovenski prvak, ki ga je odlikovala odlična akademija, v zadnjih letih v težki finančni situaciji. Stanje se je še poslabšalo po ponesrečeni zgodbi s hrvaškimi investitorji, ki so poleti zamenjali tako trenerja Tončija Žlogarja kot dolgoletnega direktorja Mateja Oražma, a nato po šestem krogu in seriji porazov čez noč pobegnili. Nastalo situacijo je začelo reševati staro vodstvo, predsednik kluba Stane Oražem, poslovno-finančna direktorica Tina Jeklic in tehnični direktor Grega Krmavnar. Žlogarja pa so pripeljali nazaj na klop članske ekipe. "Finančno ima klub svoje težave, se pa gospod Stane Oražem, Grega in Tina trudijo na vse pretege, da klub deluje. Moram reči, da smo vsi tukaj zbrani, da bi Domžalam pomagali pri temu, da se klub stabilizira in ostane tudi v prvi ligi," je v intervjuju za Sportal oktobra povedal Tonči Žlogar.

Vse do danes pa se ni oglašal Matej Oražem. "Dolgo sem molčal iz spoštovanja do institucije, ki sem ji posvetil celotno svoje življenje, medtem ko so krožile govorice, neresnice in laži. To sem jemal kot zadnje dejanje svojega razdajanja za klub, ki mi pomeni vse in ki je v 17 letih mojega delovanja zahteval številna odrekanja od mene in moje družine, obenem pa prinašal številne radosti in uspehe," je začel daljši zapis na Facebooku.

"Bilančno je bil klub, ko sem zapustil funkcijo, v presežku"

"Vse od pobega Toma Zelenovića iz kluba pa se zgodbe stopnjujejo in postajajo vse bolj odmaknjene od realnosti, vse bolj žaljive, vse bolj škodljive in vse bolj neobzirne. Sam sem vedno operiral samo z dejstvi, ta pa so popolnoma drugačna od tistega, kar se želi na vso moč predstaviti v javnosti. Po izračunih in opravljenem temeljitem pregledu, ki je trajal od začetka marca, so 'investitorji' sami pripravili podatke, po katerih je imel Nogometni klub Domžale na dan 31. 5. 2025 obveznosti v višini 2,9 milijona evrov in 1,4 milijona evrov zagotovljenih pričakovanih prihodkov. Te številke so se čez poletje zaradi ohranitve mesta v ligi, prodaje Benjamina Šeška, izpolnjenih bonusov iz prej podpisanih pogodb o prestopih in prejemkov iz naslova nadomestil ob prestopih ter solidarnostnih sredstev UEFA povečale vsaj za dodatna dva milijona evrov. Bilančno je bil klub, ko sem zapustil funkcijo, celo v presežku. Ostali smo v ligi z najmlajšo in najbolj domačo zasedbo, imeli pa smo tudi plejado reprezentantov v vseh kategorijah."

"Zapustil sem klub, vendar ne po lastni volji"

Domžale so dvakrat osvojile slovensko prvenstvo in leta uspešno igrale v Evropi. Foto: Aleš Fevžer "Zapustil sem klub, vendar ne po lastni volji. Nisem nikamor pobegnil, kot se zavajajoče navaja v nekaterih medijih. Pogoj novih 'investitorjev' je bil moj odhod. Takrat sem menil, da je to zaradi moje neomajne podpore trenerju Žlogarju, kasneje pa se je izkazalo, da so želeli ustvariti prostor za sedem novih direktorjev, ki so nato prevzeli naloge, ki sem jih opravljal jaz sam. To je bilo storjeno tudi zato, da bi imeli "grešnega kozla" za vse, kar bi lahko šlo narobe," svojo stran zgodbe pojasnjuje Oražem.

"Pogoj poletnih investitorjev sem sprejel, čeprav sem imel v končni fazi prevzemnega obdobja resne pomisleke, saj se je odnos popolnoma spremenil od začetka procesa v začetku marca. Ljudje v klubu so verjeli v projekt, jaz pa nikakor nisem želel biti ovira. Po poletnem odhodu investitorjev sem bil pripravljen odgovoriti na poziv nekaterih v klubu, da se vrnem in pomagam, vendar je prevladalo mnenje tistih, ki so menili, da bodo stvari bolje vodili sami." Piše, da ima za vse trditve tudi ustrezno dokumentacijo.

"Ekipa na čelu z Žlogarjem je opravila izjemno delo"

Domžale so zadnje na lestvici, a še v igri za obstanek. Foto: Jure Banfi Kljub težkim časom se je ekipa pod vodstvom Žlogarja pobrala in ostaja v boju za obstanek. Ima 12 točk (tri zmage, tri remije in 11 porazov) ter je tri točke za Primorjem in Muro. "Ni pa vse črno. Ekipa na čelu s trenerjem Tončijem Žlogarjem je opravila izjemno delo. Po popolnem razsulu poletja jim je uspelo postaviti ekipo na noge tako rezultatsko kot z igro, še vedno pa ima pomembno vlogo tudi generacija mladih slovenskih igralcev. Za drugi del sezone si zaslužijo velike pohvale," je zapis končal Matej Oražem.