To bi bila epska senzacija, Olimpija noče podoživeti usode Maribora

Danes bo v Grosupljem vse prej kot običajen dan. Obeta se največji nogometni praznik, trenutno vodilnemu drugoligašu pa se nasmiha redko videna priložnost, da bi po Mariboru iz boja za pokalno lovoriko izločil še drugega slovenskega velikana. Brinje Grosuplje bo ob 20. uri gostilo Olimpijo, pred tem pa se bosta v uvodnem četrtfinalnem dvoboju tekmovanja, ki zna pogosto postreči s presenečenji, pomerila Jadran Dekani in Radomlje. Bosta prvoligaša danes upravičila vlogi favoritov? O preostalih polfinalistih pokala se bo odločalo prihodnji teden.

Pokal prinaša izjemno atraktivno bližnjico do lovorike ter tudi velik privilegij, kar zadeva igranje v Evropi. Pokalni zmagovalec je namreč upravičen do enega popravnega izpita, saj začenja evropsko pot v kvalifikacijah za ligo Europa in se v primeru neuspeha preseli v kvalifikacije za konferenčno ligo. Zato četrtfinalistom, v boju za pokalno lovoriko so ostali še štirje prvoligaši, trije drugoligaši in en tretjeligaš, zagotovo ne primanjkuje motivacije, da bi letos postali pokalni zmagovalci.

"Biti ali ne biti" za Olimpijo

Federico Bessone je jeseni v pokalu z Olimpijo izločil tudi Celjane. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com V tem pogledu se z največjim pritiskom soočajo pri Olimpiji. Po izpadu branilca pokalnega naslova Celja, rekorderja tekmovanja Maribora in v tej sezoni kakovostnega Kopra so namreč zmaji postali največji favoriti za osvojitev pokala. A se bodo morali v tekmovanju, kjer se rada dogajajo presenečenja, še pošteno potruditi, da bi lahko uresničili cilj in s pokalno lovoriko rešili manj posrečeno sezono v domačem prvenstvu oziroma Evropi.

Pred Olimpijo so zelo zahtevni dnevi. V nedeljo jih čaka vselej prestižni in odmevni večni derbi z Mariborom v Stožicah, zvečer pa se bodo za "biti ali ne biti" v pokalu mudili pri najbolj vročem drugoligaškem klubu. Gostovali bodo pri klubu Brinje Grosuplje, ki je v zadnjih letih napravil ogromen napredek tako v igralskem, organizacijskem kot tudi infrastrukturnem smislu. V drugi ligi trka na vrata krstnega vstopa med elito, v pokalu pa je že pokvaril načrte devetkratnemu pokalnemu zmagovalcu Mariboru. Zdaj želi četa Gorana Markoviča presenetiti še Olimpijo, ki je v spomladanskem delu pod taktirko Federica Bessoneja ujela zadovoljiv ritem osvajanja prvenstvenih točk, a je bil zaostanek za Celjani po jesenskem delu vendarle prevelik, da bi lahko v Stožicah resneje razmišljali o ubranitvi državnega naslova.

Stadion v Grosuplju bo poln do zadnjega kotička:

Zvečer se tako v Grosuplju, domačem kraju predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina, obeta največji nogometni praznik v zgodovini kluba. Vstopnice so pošle rekordno hitro, predsednik domačega kluba Andraž Zrnec pa upa, da bo dvoboj minil v športnem duhu tako na igrišču kot tudi ob njem. "Ne želimo si, da bi praznik Grosupljega zasenčila sovražnost ali spodbujanje k nasilju. Vandalizem in šport ne gresta z roko v roki. Kot si želimo fair playa na igrišču, si želimo tudi poštenega navijanja na tribunah," je obiskovalce pokalne tekme pozval k športnemu navijanju in spodbujanju obeh ekip brez nestrpnosti.

Brinje Grosuplje bi se z napredovanjem v polfinale približalo lovoriki in Evropi le na dva koraka, zadišalo bi po senzaciji epskih razmer, po drugi strani pa bo Olimpija, ki jo bo zvečer v Športnem parku Brinje spremljalo ogromno navijačev, naredila vse, da tekmo, ki je preprosto ne sme izgubiti, prevesi v svojo korist. Pri gostiteljih je Nikola Jovičević, pred leti tudi mladi up Olimpije, na nedavni tekmi v 2. SNL proti Iliriji dosegel vse tri zadetke za Brinje (3:2). Zadnja dva celo v zadnjih minutah. Zeleno-beli so na zadnji tekmi v Ajdovščini premagali Primorje (2:0), že v nedeljo pa jih čaka največji dogodek, kar ga lahko ponudi 1. SNL, večni derbi z Mariborom. V taboru Olimpije bodo tako skušali narediti vse, kar je v njihovi moči, da bi spopad z vijolicami dočakali polni samozavesti in s potrjeno vozovnico za pokalni polfinale.

Radomljani so konec prejšnjega tedna presenetili v gosteh Maribor, danes pa se lahko uvrstijo v polfinale pokala. Foto: Jure Banfi

Mlinarji favoriti na Primorskem

Zmagovalec srečanja v Grosuplju se bo v polfinalu pomeril z boljšim iz dvoboja na Primorskem, kjer se bosta v Dekanih pomerila Jadran in Radomlje. Mlinarji v obračun vstopajo kot favoriti. So v dobri formi, nazadnje so prekrižali načrte močnemu Mariboru v Ljudskem vrtu (2:2), v 1. SNL pa zasedajo šesto mesto, tako da so že zelo blizu uresničitve osnovnega cilja, obstanka v prvoligaški druščini.

Dekančani so pod vodstvom Alena Šćulca v tej pokalni sezoni premagovali le četrtoligaše, tokrat pa k njim prihaja bistveno bolj neugoden tekmec. Radomljani so v osmini finala v spopadu prvoligašev izločili Ajdovce. Če bodo danes izločili Jadran, dvoboj se bo v Dekanih začel ob 15. uri, bodo izenačili največji dosežek v pokalu v zgodovini kluba. Med najboljše štiri so se uvrstili že leta 2020. Dekani niso še nikoli zaigrali v polfinalu, tako da danes napadajo največji podvig.

Bravo bo v četrtfinalu v Stožicah pričakal Nafto. Foto: Aleš Fevžer

Prihodnji teden bosta odigrani še preostali četrtfinalni tekmi. Fužinar, edini tretjeligaški klub, ki ostaja v boju za pokalno lovoriko, bo v Ravnah skušal presenetiti Aluminij, Bravo, ki na lestvici 1. SNL zaseda visoko peto mesto, nazadnje pa je v Stožicah ugnal vodilne Celjane (1:0), pa se bo v Ljubljani pomeril z ambiciozno Nafto.

Polfinalna para: Jadran Dekani/Kalcer Radomlje – Brinje Grosuplje/Olimpija

Bravo Big Bang/Nafta 1903 – Fužinar Ravne/Aluminij

