Nadaljuje se boj za prvo ligo: vodilna Nafta zapušča svoj stadion

Natanko pred 96 dnevi se je v Slovenskih Konjicah s tekmo med Dravinjo in dekanskim Jadranom zaključil jesenski del druge slovenske nogometne lige. Danes se drugoligaški ples na slovenskih zelenicah po dolgem premoru nadaljuje; v petkovem popoldnevu ga v Odrancih odpirata vodilna lendavska Nafta in velenjski Rudar.

Popolna prenova igrišča v Lendavi je poskrbela, da bo prvo dejanje 17. kroga v 2. SNL v Odrancih, kjer je vodilna zasedba našla začasen dom. Nafta je v prvih 16 krogih vknjižila kar 14 zmag, dvakrat je remizirala, kar jo s 44 točkami postavlja v odlično izhodišče za vrnitev med slovensko nogometno elito.

"K temu delu sezone pristopamo enako kot k prejšnjemu: tekmo za tekmo želimo napredovati. Ne želimo pozabiti tega, kar smo zgradili v prvem delu sezone, saj mora to ekipi dati zdravo samozavest. Ni situacije na igrišču – izključitev, poškodba, odsotnost igralca, kakovost igrišča ali karkoli drugega –, ki je ne bi mogli rešiti skupaj. Kot ekipa in kot klub smo to že dokazali v prvem delu sezone in to moramo ohraniti v sebi: da lahko rešimo vse. Mislim, da temu pravimo zmagovalna mentaliteta," pred spomladanskim delom sezone pravi trener Lendavčanov Jozsef Bozsik.

Madžarski strokovnjak je med zimskim premorom v ekipi pozdravil dva novinca. Konkurenco v zadnji vrsti je zaostril Luka Kambič, Balazs Bakti pa se najbolje znajde na položaju napadalno usmerjenega vezista.

Precej več sprememb se je zgodilo v velenjskih vrstah. Ekipi sta se pridružila napadalca Josip Perković in Dominik Šimić, sicer tudi mladinski hrvaški reprezentant, vratarja Denny Tiganj in Svarun Nerej Protner, vezisti Maj Škoflek, Gašper Gaberšek Rotovnik in Rocco Vicol ter bočna branilca Tilen Rajter Krebs in Sandro Zukić. Rudar v pomlad vstopa s sedmega mesta.

V Grosupljem generalka za pokalni spektakel

Neporaženi so v jesenskem delu ostali tudi nogometaši Brinja Grosuplja, ki za Nafto zaostajajo zgolj za dve točki. V soboto bodo na domačem igrišču gostili ljubljansko Ilirijo.

Dolenjci so kljub uspešni jeseni doživeli nekaj kadrovskih rošad. Rok Maher se je vrnil v Kidričevo, Urban Trobec pa bo vratarsko pot nadaljeval v Sežani. Kot prvi se je Brinju pridružil Lazar Ikač, jeseni prvi strelec Jesenic, Primorje je posodilo Miho Dobnikarja, Maj Rorič se je nazadnje dokazoval v Velenju. Vratarsko konkurenco je zaostril tudi mladi up Kopra Tim Štrasberger, v izdihljajih zimskega prestopnega obdobja je Aluminij na drugoligaško kaljenje poslal Jako Domjana Tetičkoviča, Maribor pa Erika Miloševića.

"Veselimo se, da smo z zimskimi prestopi dobili širino v ekipi, kar nam je manjkalo jeseni glede na poškodbe. Bi pa izpostavil to, da so naše največje okrepitve fantje, ki so se vrnili po poškodbi, Ajdin Dergić, Samo Matjaž, Nik Zrnec in Jan Kovač. Imamo precejšnjo širino za drugi del sezone. Vemo, kako je bilo v jesenskem delu sezone. Iti moramo tekmo za tekmo, osredotočeni smo na dvoboj z Ilirijo, ki je doživela precej sprememb. Potem bo čas, da začnemo razmišljati o Olimpiji in drugih nasprotnikih," se je proti pokalnemu spektaklu ozrl trener Brinja Grosuplja Goran Marković.

Že sredi prihodnjega tedna bo namreč športni park v Brinju gostil državne prvake, Markovićeva četa se bo z Olimpijo pomerila v četrtfinalu Pokala Pivovarna Union, potem ko je že v šestnajstini finala senzacionalno izločila Maribor.

Povsem drugačna in precej bolj negotova realnost spomladi čaka Gorico, ki s sedmimi točkami zaseda zadnje mesto na drugoligaški lestvici. Za Goričani je jesen brez ligaške zmage, zgolj sedem osvojenih točk pa je pomenilo, da je četa Oliverja Bogatinova prezimila na zadnjem mestu.

Seznam tistih, ki so zapustili Novo Gorico, je dolg, nič krajši ni niti tisti z novimi imeni. Bogatinov bo lahko računal na ekipo, ki jo sestavljajo tudi Prospe Obiora, Nura Salisu, Karlo Tomašec, Rob Rudonja, Mattia Chiesa, Ladji Mori Kane in Filip Pobi, ki je jeseni igral prav za sobotnega nasprotnika, Jadran.

Druga liga, 17. krog:

Petek, 27. februar:

Sobota, 27. februar:

Nedelja, 1. marec:

Lestvica: