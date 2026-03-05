Oven

Zbudili ste se prijetno razpoloženi in polni pozitivne energije. Svoj dan boste preživeli v krogu družine ter svojih najbližjih. Pri tem ne pozabite na vse obveznosti, ki se kopičijo na vašem seznamu. Do zdaj niste še skoraj ničesar obkljukali. Ne prelagajte stvari na zadnji dan. Proti večeru lahko pričakujete neprijetno novico.

Bik

Dan bo dokaj naporen, toda nizali boste uspehe, vztrajali pri začetih poslih in jih tudi uspešno uresničevali. Popoldanske ure bodo prinesle nove priložnosti, a tudi poglobitev in učvrstitev pomembnih področij. Dobro boste služili in spretno razpolagali z denarjem, imeli pa boste tudi zelo dober občutek za investicije.

Dvojčka

Uspelo vam bo združiti strast, vizijo in dobro organizacijo. Zelo boste zanesljivi in ambiciozni, ne bo vam primanjkovalo niti smisla za praktično. Ampak ne pričakujte pomembnejših poslovnih premikov, temveč se pripravite na oslabljeno navdušenje. Begale vas bodo nepreverjene informacije in majhne laži, ki vam jih bo nekdo povedal.

Rak

Danes vas bo ljubljena oseba precej razočarala, saj se bo v ključnem trenutku obrnila proti vam. Tega ne boste mogli pozabiti, kar bo vaš dan še dodatno zamorilo. Resno boste začeli razmišljati o izbiranju pravih prijateljev. Z življenjem trenutno niste zadovoljni, zato premislite, kaj točno si želite, in sledite svojim željam.

Lev

Nadaljuje se izjemno dobro obdobje. Unovčiti znate vse, kar delate. Morda boste dobili večji denarni znesek, kar pa bo samo začetek nekaterih pravih, pozitivnih stvari, ki se vam bodo dogajale v tem obdobju. Morda boste dobili ponudbo za delo v novem podjetju ali na boljšem delovnem mestu.

Devica

Vezani, čeprav bo vajin odnos dokaj skladen, bosta vseeno oba potrebovala več časa zase in za svojo intimo. Dovolita drug drugemu umik. Samski, veliko se boste družili, a dan ne bo minil brez občasnih bučnih razprav, predvsem zaradi različnih stališč. Ne glede na vse vas bo nekdo opazil.

Tehtnica

Ste usmerjeni in osredotočeni – zato pa ste tako uspešni. Kakorkoli, vašemu odnosu pa bi morda prišla prav modernizacija. Poskrbite, da bo vaša ljubezen svobodna. Naučite se slediti toku dogodkov. Kaj če bi svojo praktično stran pustili nekje zadaj, medtem ko mislite na ljubezen?

Škorpijon

Finančno in poslovno nestabilno obdobje je za vami, zdaj se vam bo ves trud povrnil. Ponudite svoje usluge, delo ali znanje nekomu, ki vodi drugo podjetje. Nezaposleni se boste kmalu zaposlili, a potrebni bodo hitra prilagoditev novemu delovnemu mestu in korektni odnosi s sodelavci.

Strelec

Negovali boste svoje zasebno življenje in odnose s prijatelji. Zelo boste komunikativni, željni novosti, zabave in smeha. Glede dela in denarja vam bo zelo pomembno pustiti dober prvi vtis, zato se boste še preveč trudili. Morda bo to prililo nekaj olja na ogenj konkurenci, a bo tudi izboljšalo vaše poslovne rezultate.

Kozorog

Še včeraj ste se pri delu dolgočasili, danes pa pričakujte preobrat. Zgodilo se bo nekaj nepričakovanega, kar vas bo povsem presenetilo. Pokazali boste voljo do dela, zato vam bodo naložili nove delovne obveznosti. Pričakujte podaljšan delovnik, saj se bo lahko vse skupaj zavleklo do večera.

Vodnar

Sreča vam danes ne bo naklonjena. Čeprav se boste gnali, vam bo lahko spodletelo. Vsak padec pa naj vas okrepi. Po napornem delovniku si vzemite čas za počitek, saj ga boste potrebovali. Finance bodo stabilne, saj boste končno razumeli, da z njimi ne smemo ravnati nepremišljeno.

Ribi

Končno se boste pomirili. Družinske težave bodo mimo, zato boste lahko spet mirno nadaljevali pot, ki ste si jo zadali. Čeprav se boste trudili, rezultati še ne bodo vidni. Ohranite svoj optimizem. Spoznali boste, da je zdravje temeljno. Ne skrbite le za druge, tudi sebi privoščite dovolj počitka.