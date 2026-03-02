Na sredini velikonočne mize tradicionalno kraljujejo šunka, pirhi, hren in sveže pečena potica. A zakaj ne bi letos poleg teh klasik pripravili še jedi, ki bodo praznični mizi dodale svežino in nekoliko sodobnejši pridih? Pirhi lahko dobijo novo podobo. Namesto da ostanejo le priloga, jih spremenimo v jajčno solato, obogateno z izbranimi sestavinami in kakovostnim bučnim oljem. Na ta način tradicija dobi svežo preobleko: okusno, preprosto in prijaznejšo do našega počutja.

Vse več ljudi išče ravnotežje med tradicijo in bolj uravnoteženim načinom prehranjevanja. Namesto težkih prilog na mizo prihajajo sveže sestavine, zelenjava in kakovostna olja, ki jedem dodajo značaj brez občutka teže po prazničnem kosilu.

Velika noč tako ostaja praznik obilja, a z nekoliko drugačnim poudarkom: na kakovosti, izbranih sestavinah in preprostih receptih, ki navdušijo z okusom. Med idejami, ki letos zaznamujejo bolj zdravo veliko noč, izstopajo solate z jajci in bučnim oljem, ki praznični mizi dodajo novo dimenzijo.

Foto: Oljarna JERUZALEM SAT

Ideje za trendovsko obloženo velikonočno mizo

Jajca spadajo med hranilno bogata živila, saj vsebujejo kakovostne beljakovine, vitamine in minerale ter so vsestranska osnova za številne velikonočne recepte. Prav zato so solate z jajci odlična izbira za praznične dni, ko jih je na mizi v izobilju. Priprava je preprosta, možnosti kombiniranja pa skoraj neomejene.

Namig za popolno kuhana jajca Izberite kakovostna, po možnosti domača jajca z intenzivnejšim rumenjakom in polnejšim okusom. Jajca položite v hladno vodo, zavrite in jih kuhajte približno osem minut, nato jih takoj ohladite pod hladno vodo. Tako bo rumenjak ostal lepo rumen, brez sivkasto-zelenega roba in popolne teksture za praznične jedi. Foto: Shutterstock

Če želite letos ustvariti bolj lahkotno veliko noč, sta spodaj dva predloga, ki ju lahko postavite ob bok klasičnim jedem in ju nadgradite z nekaj kapljicami bučnega olja Oljarne Jeruzalem SAT – za tisto pravo piko na i.

Kraljevska solata s stročnicami, jajci in velikonočno šunko

Sestavine:

Bučno olje Oljarne SAT Jeruzalem se lahko uporablja tudi kot dekoracija najrazličnejših jedi. Foto: JERUZALEM SAT- OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE, D.O.O. rdeč fižol

rjav fižol

koruza

manjši koromač

100 g rukole

100 g motovilca

2 jajci

nekaj koščkov velikonočne šunke

10 češnjevih paradižnikov

Preliv:

sok polovice limone

bučno olje Oljarne Jeruzalem SAT

sol

Priprava:

Koromač očistimo, narežemo na rezine in na kratko pokuhamo v slanem kropu, nato ga odcedimo in ohladimo. Jajca skuhamo, ohladimo in prerežemo na polovice. Pripravimo stročnice in koruzo, očistimo rukolo in motovilec ter razpolovimo češnjeve paradižnike. Velikonočno šunko narežemo na nekoliko debelejše rezine.

Na večji servirni krožnik sestavine razporedimo tako, da ustvarimo barvit in bogat videz. Rahlo posolimo, pokapamo z limoninim sokom in obilneje prelijemo z bučnim oljem, ki poveže okuse ter jedi doda značilno aromo.

Foto: Oljarna JERUZALEM SAT

Spomladanska solata z jajci, rukolo in redkvicami

Če si želite več svežine in barvitosti, je kombinacija sezonske zelenjave prava izbira. Lahkotna, a še vedno dovolj praznična.

Sestavine:

Spomladanska solata z narezanimi kuhanimi jajci, rukolo, redkvicami in svežo zelenjavo je preprost in okusen način, kako po praznikih porabiti pirhe ter jih spremeniti v lahkotno, barvito jed z dodatkom bučnega olja. Foto: Shutterstock 3 kuhana jajca

pest rukole, motovilca ali mlade solate

5 redkvic

nekaj češnjevih paradižnikov

pol sveže kumare

sok polovice limone

1 žlica bučnega olja Oljarne Jeruzalem SAT

sol in sveže mlet poper

pest praženih bučnih semen

Priprava:

Zelenjavo operemo in narežemo, jajca razdelimo na četrtine. Vse skupaj razporedimo po večjem krožniku. Rahlo posolimo, pokapamo z limoninim sokom in zaključimo z bučnim oljem. Temnozelene kapljice ustvarijo lep vizualni kontrast in dodajo značilno, oreškasto noto. Po vrhu posujemo še pražena bučna semena.

Bučno olje – kulinarična dragocenost severovzhodne Slovenije Bučno olje je prepoznavno po svoji temnozeleni barvi in značilnem, rahlo oreškastem okusu. Oljarna Jeruzalem SAT iz Središča ob Dravi že desetletja proizvaja naravno Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija, ki slovi po prijetnem vonju in polnem okusu. Foto: Oljarna JERUZALEM SAT Kakovost se začne pri bučnih semenih, ki zorijo v sončnih krajih Prlekije in Prekmurja, ter se nadaljuje v tradicionalnem postopku predelave po receptu prednikov. Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija nosi oznako zaščitena geografska označba in je od leta 2012 zaščiteno tudi na ravni Evropske unije. To pomeni zagotovilo porekla, tradicionalne pridelave in iztiskanja brez kemijskih dodatkov. Najbolje ga je uporabljati kot dodatek že pripravljenim jedem, le nekaj kapljic je dovolj, da krožnik dobi globino in značaj.

Velika noč z mislijo na ravnotežje

Prazniki so namenjeni družini, uživanju in tradiciji. A že z majhnimi prilagoditvami, kot je več sveže zelenjave, stročnic in kakovostnih olj, lahko ustvarimo velikonočno mizo, ki je bogata z okusi in hkrati prijaznejša do našega počutja.

Bučno olje Oljarne Jeruzalem SAT je preprost način, kako klasičnim velikonočnim jedem dodati novo dimenzijo.

Zdravo, praznično in brez občutka pretiravanja, takšna je lahko letošnja velika noč.