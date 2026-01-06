Za zdrav in uravnotežen življenjski slog ni dovolj le gibanje, temveč tudi premišljena prehrana, pri čemer ima zajtrk pomembno vlogo. Če zjutraj pogosto zmanjka časa, so jajca iz pečice odlična rešitev, saj jih lahko pripravite vnaprej, telesu pa zagotovijo kakovosten in beljakovinsko bogat obrok. Gre za preprost, nasiten in okusen zajtrk, ki ga brez hitenja pojeste še pred službo ali drugimi obveznostmi.