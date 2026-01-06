Torek, 6. 1. 2026, 4.00
6 ur, 16 minut
Zdrav zajtrk brez hitenja: jajca, ki jih lahko pripravite že dan prej
Za zdrav in uravnotežen življenjski slog ni dovolj le gibanje, temveč tudi premišljena prehrana, pri čemer ima zajtrk pomembno vlogo. Če zjutraj pogosto zmanjka časa, so jajca iz pečice odlična rešitev, saj jih lahko pripravite vnaprej, telesu pa zagotovijo kakovosten in beljakovinsko bogat obrok. Gre za preprost, nasiten in okusen zajtrk, ki ga brez hitenja pojeste še pred službo ali drugimi obveznostmi.
Sestavine za 4 porcije:
- 9 jajc
- 80 gramov sira feta
- 100 gramov zrnatega sira
- pest špinače
- sol
Postopek:
V večji skledi stepemo jajca ter dodamo zrnati sir in polovico nadrobljenega sira feta. Vse skupaj dobro premešamo.
Primešamo še špinačo in sol ter ponovno premešamo, da se sestavine enakomerno povežejo.
Pekač obložimo s papirjem za peko in vanj vlijemo pripravljeno maso.
Po vrhu enakomerno nadrobimo preostanek sira feta.
Pečemo v pečici, ogreti na 190 stopinj Celzija, približno 25 minut, dokler se masa ne strdi in rahlo zapeče.
