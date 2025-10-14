Ne marate rdečega zelja? Ob tem receptu boste spremenili mnenje.

Rdeče zelje je živilo, ki zelo koristi našemu zdravju. Vsebuje antioksidante, vitamin C, vlaknine in koristne rastlinske spojine, ki krepijo imunski sistem ter ugodno vplivajo na prebavo. V kombinaciji z jabolki in nežnimi začimbami dobi prijeten sladkokisel okus, ki se odlično poda k jesenskim jedem. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kako preprosto ga lahko pripravite doma.

Sestavine:

- 1 glava rdečega zelja

- 2 jabolki

- 1 čebula

- sol po okusu

- sveže mlet črni poper

- ščepec muškatnega oreščka

- 3 žlice jabolčnega kisa

- ščepec česna v prahu

Postopek:

Rdeče zelje očistite in narežite na tanke trakove. Čebulo olupite in drobno nasekljajte, jabolka pa naribajte ali narežite na tanke rezine.

V večji kozici na zmerni temperaturi segrejte malo vode (ali žlico olja, če ga uporabljate). Dodajte čebulo in jo rahlo podušite, da postekleni.

Nato dodajte narezano zelje in premešajte. Po nekaj minutah dodajte še jabolka, sol, poper, muškatni orešček in česen v prahu.

Prilijte jabolčni kis in malo vode, pokrijte in dušite približno 40 minut na nizki temperaturi, dokler zelje ne postane mehko in rahlo karamelizirano. Občasno premešajte in po potrebi dolijte vodo, da se ne prime dna.

Ko je zelje pripravljeno, ga lahko dodatno začinite po okusu.

