Zdravnik, ki je zvezdniku serije Prijatelji Matthewu Perryju predpisal zdravilo ketamin, je bil v sredo obsojen na dve leti in pol zapora, poročajo ameriški mediji. Salvador Plasencia je Perryju močno opojno sredstvo prodal nekaj tednov pred njegovo smrtjo leta 2023, ki je bila posledica prevelikega odmerka.

44-letni Plasencia je že julija letos priznal krivdo, da je igralcu prodal ketamin, sodnica Sherilyn Peace Garnett pa mu je na podlagi tega v sredo v Los Angelesu izrekla zaporno kazen v trajanju dveh let in šestih mesecev ter potem še dve leti pogojne kazni, poroča CNN.

Plasencia je prvi od petih obtožencev

Sodnica je ob izreku sodbe dejala, da Plasencia ni zakrivil Perryjeve smrti, vendar mu je pomagal na poti do takšnega konca, ker je ohranjal njegovo odvisnost od ketamina za lastno finančno korist.

Plasencia je bil prvi od petih obtožencev, ki so priznali krivdo v zvezi s smrtjo 54-letnega Perryja. Priznal je, da je igralca izkoristil zaradi njegove odvisnosti in je celo kolegu poslal sporočilo, v katerem je Perryja opisal kot kretena, ki se ga lahko izkorišča.

Perry povsem zakonito jemal kirurško anestetično sredstvo ketamin

Perry je povsem zakonito jemal kirurško anestetično sredstvo ketamin za zdravljenje depresije in lajšanje bolečin. Vendar pa mu njegov zdravnik zaradi pretirane uporabe ni več hotel izdajati receptov, Perry se je nato obrnil na Plasencio.

Ostali štirje obtoženci, ki so sklenili sporazume o priznanju krivde, bodo obsojeni na obravnavah v prihodnjih mesecih.

Igralec Matthew Perry je umrl 28. oktobra 2023. Foto: Guliverimage

Perry je z vlogo Chandlerja Binga v seriji Prijatelji postal ena največjih zvezd svoje generacije. V seriji, ki so jo snemali deset sezon od leta 1994 do leta 2004, je igral ob Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisi Kudrow, Mattu LeBlancu in Davidu Schwimmerju.