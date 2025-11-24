Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
N. V.

24. 11. 2025,
9.42

35 minut

Udo Kier

Umrl je legendarni nemški igralec Udo Kier

N. V.

Udo Kier | Udo Kier (1944-2025) | Foto Guliverimage

Udo Kier (1944-2025)

Foto: Guliverimage

V 82. letu starosti se je poslovil Udo Kier, priznani nemški igralec, čigar kariera je trajala več kot 50 let, v tem času pa je ustvaril več kot 270 vlog v evropskih in hollywoodskih filmih.

Udo Kier je v nedeljo umrl v bolnišnici v Palm Springsu v Kaliforniji, je za Variety potrdil njegov partner. Vzrok smrti igralca, ki je imel 81 let, za zdaj ni znan.

Kier, leta 1944 rojen v Kölnu, je slovel po svojem prodornem pogledu in je pogosto igral negativce, pošasti in čudake. Igral je tako v filmih kot na televiziji in celo v glasbenih videospotih, veljal pa je za enega najboljših karakternih igralcev.

Udo Kier | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Kot najstnik je delal v tovarni, da bi zaslužil dovolj denarja, "da pobegnem iz bede, v katero sem bil rojen". Pri 16 letih se je spoprijateljil s takrat 15-letnim bodočim režiserjem Rainerjem Wernerjem Fassbinderjem, pozneje pa se je preselil v London.

Prvo opazno vlogo je ustvaril v grozljivki Mark of the Devil iz leta 1970, svojo kariero pa je pogosto opisoval kot niz naključij. V letalu je po naključju sedel ob režiserju Paulu Morrisseyju, sodelavcu Andyja Warhola, ki ga je angažiral za vlogo Frankensteina v filmu Flesh for Frankenstein in Drakule v filmu Blood for Dracula. Pozneje se je znova povezal s prijateljem Fassbinderjem in igral v več njegovih filmih, v 80. letih pa spoznal mladega Larsa von Trierja in z njim sodeloval več desetletij.

Udo Kier | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Prvo hollywoodsko vlogo mu je ponudil Gus Van Sant, in sicer v kultnem filmu Moj mali Idaho s Keanujem Reevesom in Riverjem Phoenixom. V tem filmu ga je opazila Madonna, ga angažirala za svojo kontroverzno knjigo Sex, nato pa tudi za videospota za pesmi Erotica in Deeper and Deeper. Igral je tudi v videospotih za skupini Supertram in Eve, v 90. letih pa nanizal še več manjših, a prepoznavnih vlog v vrsti hollywoodskih uspešnic od Acea Venture do Armageddona.

Njegov zadnji film je politični triler Skriti agent, pojavil pa se bo tudi v prihajajoči videoigri OD japonskega ustvarjalca Hidea Kojime in producenta Jordana Peela.

