Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
24. 11. 2025,
9.46

Osveženo pred

38 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Tokio Isabela Mord

Ponedeljek, 24. 11. 2025, 9.46

38 minut

Isabela Mord brez finala na olimpijadi gluhih v Tokiu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Isabela Mord | Isabela Mord je opravila zadnji nastop na 25. poletni olimpijadi gluhih v Tokiu. | Foto Zveza za šport invalidov Slovenije

Isabela Mord je opravila zadnji nastop na 25. poletni olimpijadi gluhih v Tokiu.

Foto: Zveza za šport invalidov Slovenije

Mlada atletinja Isabela Mord je opravila zadnji nastop na 25. poletni olimpijadi gluhih v Tokiu. V metu diska se z 29,02 metra ni uvrstila med osem najboljših. Zadnji dan se bo tenisač Marino Kegl boril za tretje mesto, na olimpijadi pa bo debitirala maratonka Viktorija Horvat.

Kot so še zapisali pri krovni slovenski zvezi za šport invalidov, je plavalec Alessandro Ambrožič na 50 m prosto dosegel osebni rekord (25,36 sekunde), kar pa vseeno ni bilo dovolj za polfinale. Na koncu se je uvrstil na 21. mesto med 65 plavalci.

Pred tem je bil komaj 15-letni Ambrožič že peti na svetu na 200 m hrbtno, 12. na 50 hrbtno ter 19. na 100 prosto, osebni rekord je popravil tudi na 50 delfin.

Preberite še:

T - Leja Glojnarič
Sportal Leja Glojnarič na olimpijadi gluhih še do tretjega brona
Poletna olimpijada gluhih Slovenija 2025 Leja Glojnarič
Sportal Leja Glojnarič do novega brona na olimpijadi gluhih
Marino Kegl
Sportal Kegl v Tokiu za bron
Tokio Isabela Mord
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.