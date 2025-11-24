Isabela Mord brez finala na olimpijadi gluhih v Tokiu

Mlada atletinja Isabela Mord je opravila zadnji nastop na 25. poletni olimpijadi gluhih v Tokiu. V metu diska se z 29,02 metra ni uvrstila med osem najboljših. Zadnji dan se bo tenisač Marino Kegl boril za tretje mesto, na olimpijadi pa bo debitirala maratonka Viktorija Horvat.

Kot so še zapisali pri krovni slovenski zvezi za šport invalidov, je plavalec Alessandro Ambrožič na 50 m prosto dosegel osebni rekord (25,36 sekunde), kar pa vseeno ni bilo dovolj za polfinale. Na koncu se je uvrstil na 21. mesto med 65 plavalci.

Pred tem je bil komaj 15-letni Ambrožič že peti na svetu na 200 m hrbtno, 12. na 50 hrbtno ter 19. na 100 prosto, osebni rekord je popravil tudi na 50 delfin.

