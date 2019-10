… leta 1964 so v Tokiu slavnostno odprli igre 18. olimpijade, ki so prinesle nekaj novosti, pa tudi odlične predstave slovenskega telovadca Mira Cerarja.

Tokio je bil sploh prvo azijsko mesto, ki je gostilo največji športni dogodek na svetu. Gostiti bi jih moral že leta 1940, a so Japonski zaradi invazije na Kitajsko organizacijo odvzeli. Prestavili so jih v Helsinke na Finskem, a jih zaradi druge svetovne vojne tam ni bilo.

Televizijski signal s tokijskih iger je na druge celine prvič potoval prek satelita, televizijski prenosi so bili prvič v barvah, a zgolj nekateri in še ti samo na Japonskem.

Zaradi apartheida na tokijskih igrah niso smeli nastopiti športniki iz Republike Južne Afrike, tekaška tekmovanja v atletiki pa so še zadnjič v zgodovini potekala na peščeni podlagi. Oktobrski termin so organizatorji izbrali zato, da so se izognili vročini in septembrskim nevihtam (tajfunom).

Slovenski telovadec Miro Cerar je na prvih azijskih igrah osvojil svoji prvi olimpijski medalji, na konju z ročaji zlato, na drogu pa bron. V jugoslovanski reprezentanci je bilo takrat 18 slovenskih športnikov.

Leta 2017 je Rado Trifunović uradno postal selektor slovenske košarkarske izbrane vrste. S tem je nasledil Igorja Kokoškova, ki je Slovenijo popeljal do evropskega naslova. Po Juretu Zdovcu je Rado Trifunović postal drugi selektor, ki je bil včasih tudi reprezentant naše izbrane vrste.

Zgodilo se je še:

Leta 1990 je nogometni klub Olimpia iz Paragvaja na povratni tekmi finala pokala libertadores (južnoameriška različica lige prvakov) s 3:1 premagala ekvadorsko Barcelono in s skupnim izidom 3:1 osvojila pokal.

Leta 1995 je ruski šahist Gari Kasparov v New Yorku z 10,5:7,5 premagal Indijca Viswanathana Ananda in ubranil naslov svetovnega prvaka.

Leta 1998 je slovenska nogometna reprezentanca pod taktirko Srečka Katanca v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2000 v Ljubljani pred 8.500 navijači izgubila proti Norvežanom (1:2). Slovenci so v 24. minuti po lepi akciji Džonija Novaka in Zlatka Zahoviča, ki jo je zadnji kronal z golom, vodili, a nato prejeli dva gola ter ostali praznih rok. Prvega v 45. minuti, drugega pa deset minut pred koncem tekme.

Leta 1999 je španski kolesar Oscar Freire na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu v Veroni osvojil prvega od treh naslovov svetovnega prvaka.

Rodili so se:

1954 – portugalski trener in nekdanji nogometaš Fernando Santos

1963 – nekdanji norveški tekač na smučeh Vegard Ulvang

1966 – nekdanji angleški nogometaš Tony Adams

1969 – nekdanji igralec ameriškega nogometa Brett Favre

1970 – nekdanji angleški veslač Matthew Pinsent

1972 – nekdanji ukrajinski hokejist Aleksej Žitnik

1974 – nekdanji kanadski hokejist Chris Pronger

1974 – ameriški dirkač Dale Ernhardt jr.

1976 – kanadski hokejist Shane Doan

1979 – slovenska judoistka Raša Sraka

1983 – belgijski nogometaš Jelle van Damme

1986 – argentinski nogometaš Ezequiel Garay

1991 – švicarski nogometaš Xherdan Shaqiri