Afera Marjan Fabjan: nove obtožbe in prijava

Po poročanju Dnevnika je trenerja juda Marjana Fabjana policiji prijavila že peta njegova nekdanja tekmovalka , o domnevnem nasilju pa je za omenjeni medij spregovoril nekdanji judoist celjskega kluba.

Obtožbe in prijave zoper domnevno neprimerno obnašanje trenerja juda Marjana Fabjana se nadaljujejo. Dnevnik, ki je poleti razkril vrsto zgodb in pričevanj nekdanjih judoistk in judoistov o vedenju Fabjana, danes poroča, da je po njihovih informacijah trenerja zaradi spolne zlorabe ter fizičnega in psihičnega nasilja policiji prijavila že peta njegova nekdanja tekmovalka. Na Policijski upravi Celje jim zaradi spoštovanja določil zakona o varstvu osebnih podatkov niso odgovorili na vprašanja o domnevni prijavi.

Nekdanjega judoista boli, da nekateri molčijo

Za Dnevnik je zdaj spregovoril še en nekdanji judoist, ki je treniral v celjskem klubu. Ta je med drugim dejal, "da so bili tekmovalci, katerih starši so njihove treninge spremljali preblizu ali prepogosto, deležni še dodatnega psihičnega manipuliranja". Dodal je, da je Fabjan judoistke, katerih pričeska mu ni bila všeč, žalil in nad njimi izvajal psihično nasilje.

Dnevnik še piše, da naj bi po besedah judoista po Fabjanovem vzoru deloval tudi nek drug klubski trener.

"Tudi dve največji imeni slovenskega juda, ki sta danes judoistični funkcionarki na svetovni ravni in imata ogromno odgovornost, molčita," pravi nekdanji judoist celjskega kluba. Foto: Aleš Fevžer

Nekdanjega judoista celjskega kluba, ki je spregovoril za Dnevnik, boli diplomatsko obnašanje nekaterih nekdanjih in aktivnih judoistov, pa tudi funkcionarjev: "Bil sem priča nasilju nad osebami, ki zdaj to zanikajo ali nasilje relativizirajo. Tudi dve največji imeni slovenskega juda, ki sta danes judoistični funkcionarki na svetovni ravni in imata ogromno odgovornost, molčita. Toda molčanje ob takih primerih ni nevtralnost, ampak soudeležba. Ko resnice ne bosta več mogli skrivati, bo njun molk glasnejši od vsake besede."

S prstom je pokazal še na enega nekdanjega klubskega soborca, danes selektorja ene od evropskih judo reprezentanc, in še enega vrhunskega judoista, ki je treniral na Lopati, ki po njegovih besedah prav tako molčita o domnevnih zlorabah.

Fabjan se je v obsežnem javnem pismu sredi julija odzval na obtožbe o nasilju in spolnih zlorabah, ki so jih nanj naslovile anonimne osebe. V tem je opozoril na zavajanje, manipulacijo medijev in politične obračune znotraj Judo zveze Slovenije.