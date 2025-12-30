Šeško že danes, Bijol šele prihodnje leto

V Angliji se začenja zadnji krog prve polovice premier league. Šest tekem bo odigranih že danes, med drugim bodo na delu rdeči vragi Benjamina Šeška, ki bodo gostili razglašeni Wolverhampton. Preostale štiri tekme bodo na sporedu na novega leta dan, ko bo nastopil tudi drugi legionar med angleško elito Jaka Bijol. Njegov Leeds se odpravlja na Anfield, kjer bo poskušal prekrižati načrte v tej sezoni neprepričljivemu Liverpoolu.

Tudi v času novega leta nogometne zelenice na Otoku ne samevajo. Torkov večer prinaša kar šest obračunov 19. kroga, med drugim bo na delu zadnjič v iztekajočem se letu tudi Manchester United. Rdeče vrage, ki bodo zaradi poškodb in nastopa na afriškem pokalu narodov pogrešali kar nekaj prvokategornikov, čaka obračun z zadnjeuvrščenim Wolverhamptonom, ki je v tej sezoni na preteklih 18 tekmah osvojil le dve točki. Varovanci Rubena Amorima imajo tako odlično priložnost, da leto 2025 sklenejo z novim kompletom točk in se še bolj konkretno vključijo v boj za evropske vozovnice za prihodnjo sezono. V začetni enajsterici gre pričakovati tudi Benjamina Šeška, ki na nov gol v dresu Uniteda čaka že skoraj tri mesece.

V drugem obračunu, ki se bo začel ob 21.15, bo vodilni Arsenal v derbiju kroga gostil tretjeuvrščeno Aston Villo. Že pred tem bo na delu tudi Chelsea, ki je točkovno izenačen z Unitedom. Blues bodo gostili Bournemouth.

Jaka Bijol bo nove točke z Leedsem lovil pri Liverpoolu. Foto: Guliverimage

Bijol po presenečenje na Anfield

V četrtek, na novega leta dan, bodo odigrana še štiri srečanja. Jaka Bijol bo z Leedsem gostoval pri Liverpoolu, ki je v zadnjem času v domačem prvenstvu dvignil formo in se prebil na mesta, ki vodijo v ligo prvakov v prihodnji sezoni. Redsi nujno potrebujejo tri točke v boju s klubom slovenskega stebra obrambe, če še želijo sanjati o priključku k vodilni trojici.

Drugouvrščeni Manchester City bo upal na ugoden razplet derbija na Emiratesu, nato pa bi se v četrtek ob morebitnem uspehu proti Sunderlandu lahko zavihtel tudi na vrh lestvice.

Angleško prvenstvo, 19. krog:

Torek, 30. december:

Četrtek, 1. januar:

Lestvica: