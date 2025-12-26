Potem ko je Pep Guardiola nogometašem Manchester Cityja pred božičem poslal jasno sporočilo, da jih v primeru, da bodo med prazniki pretiravali s hrano, na naslednji tekmi čaka klop, se je odzval prvi zvezdnik ekipe Erling Braut Haaland. Na družbenih omrežjih je objavil fotografijo tehtnice, ki kaže na razveseljiv podatek.

Glavni trener Manchester Cityja Pep Guardiola se je odločil, da igralcem Manchester Cityja čez božične praznike nameni nekaj prostih dni, da jih preživijo v krogu družine, a jih je pred tem še posebej opozoril na disciplino.

"Odkar sem v Angliji, sem se naučil, da je treba igralcem dati prost dan, kadar je le mogoče. Razpored je zelo natrpan in igralci morajo za trenutek odmisliti nogomet. Ko pride čas za tekmo, bodo imeli sveže noge," poroča Givemesport.

Čeprav je bil pripravljen igralcem omogočiti kratek oddih, jih je 54-letni Španec hkrati opozoril, da bodo izpadli iz ekipe, če se med prazniki ne bodo držali discipline. V primeru, da bo tehtnica po vrnitvi z mini počitnic pokazala preveč, jih ne bo na tekmi proti Nottingham Forestu, ki bo na sporedu jutri, v soboto, 27. decembra.

"Predstavljate si, da se nekdo vrne s tremi kilogrami več"

"Ko se po treh prostih dneh vrnejo, želim videti, v kakšnem stanju so. Lahko jedo, vendar jih želim nadzorovati. Predstavljajte si igralca, ki je zdaj v popolnem stanju, nato pa se vrne s tremi kilogrami več. Ostal bo v Manchestru in ne bo potoval v Nottingham," je napovedal Guardiola.

Haaland je objavil fotografijo tehtnice, ki kaže, da je tudi na božični večer ohranil disciplino.

Njegove besede so dosegle tudi prvega zvezdnika ekipe Erlinga Haalanda, ki se je nanje odzval kar na božični dan. Na družbenih omrežjih je objavil fotografijo, na kateri stoji na tehtnici, ta pa je pokazala 94,4 kilograma. Ob tem je pripisal: "Vse v redu!!" Tako je dal vedeti, da na božični večerji ni pretiratal z uživanjem ogljikovih hidratov.

194 centimetrov visoki Norvežan, ki je pravi stroj za zadetke – na prvih 17 tekmah Premier lige jih je dosegel že 19 –, očitno tudi med prazniki ni izgubil discipline.

Ob prestopu se je v letu in pol zredil za osem kilogramov

Že leta 2021 je razkril, da se njegova teža vrti okoli 94 kilogramov, kar je precej več kot v prejšnjem klubu. Takrat je v intervjuju za Daily Star povedal: "Ko sem prišel v Dortmund, sem tehtal 86 kilogramov, zdaj sem blizu 94. Nisem najboljši v matematiki, ampak to je osem kilogramov v letu in pol. Če pogledaš moje telo, vidiš, da sem se zelo spremenil. Postal sem povsem drugačen človek … Postal sem bolj 'moški'."

Meščani so trenutno drugi v angleškem prvenstvu, potem ko so dobili zadnjih pet tekem. Za vodilnim Arsenalom zaostajajo dve točki in so v lovu na nov naslov državnih prvakov.

Preberite še: