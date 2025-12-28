V angleški premier ligi se ta konec tedna igra 18. krog. Manchester City je v gosteh premagal Nottingham in s 13. zmago sezone za dve uri prevzel vodstvo na lestvici. A je Arsenal zdaj že znova vodilni, Brighton je namreč premagal z 2:1. Topničarje je v vodstvo popeljal Martin Odegaard, ki je dosegel prvi zadetek v tej sezoni. Liverpool je zadnjeuvrščeni Wolverhampton prav tako premagal z 2:1, za 2:0 je zadel Florian Wirtz, kar je na 17. tekmi njegov sploh prvi gol za redse. Na zadnji sobotni tekmi je Aston Villa z 2:1 premagala Chelsea in se utrdila na tretjem mestu. Ena tekma je bila odigrana že v petek, Manchester United Benjamina Šeška je gostil in z 1:0 premagal Newcastle. Nedelja je rezervirana za dve tekmi. Leeds United z Jako Bijolom, ki je odigral celotno tekmo, je s Sunderlandom igral 1:1. Ob 17.30 igrata še Crystal Palace in Tottenham.

Nogometaši Leedsa, ekipe Jake Bijola, ki jo odigral celo tekmo, so v 18. krogu angleške lige iztržili točko na neugodnem gostovanju pri Sunderlandu. Na lestvici so z njo obdržali 16. mesto. Za slovenskim reprezentantom je zelo dobra predstava. Korošec imel nekaj odličnih obrambnih posredovanj, ob prekinitvah je bil stalna nevarnost za tekmečeva vrata, sodeloval je tudi v akciji pri edini pravi priložnosti njegove ekipe v prvem polčasu, ki je ni izkoristil Brenden Aaronson.

Se pa je Američan za zgrešeno priložnost odkupil v 47. minuti, ko je pred vrati Sunderlanda lepo našel Dominica Calvert-Lewina, ki je poskrbel za izenačenje in nadaljeval svoj strelski niz. Zadel je namreč na zadnjih šestih zaporednih tekmah, v tem času je bil natančen sedemkrat, v sezoni pa je pri osmih golih. Leeds je bil večji del drugega polčasa boljši tekmec, imel je še nekaj priložnosti, tako da lahko žaluje za izgubo dveh točk. Za domače je v 28. minuti po lepi podaji Granita Xhake gol dosegel Simon Adingra.

Odegaard končal strelski post, Arsenal ostaja pred Cityjem

Erling Haaland in soigralci so dosegli šesto zaporedno zmago. Foto: Guliverimage Nottingham Forest, ki se je pred tekmo poklonil pred dvema dnevoma preminulemu svojemu nekdanjemu nogometašu, 72-letnemu Johnu Robertsonu, ta je klubu pomagal tudi do zaporednih evropskih naslovov v letih 1979 in 1980, je na prvi sobotni tekmi gostil Manchester City.

Po ne posebej razburljivem prvem polčasu je Tijjani Reijnders v 48. minuti zadel za vodstvo Cityja po lepo izpeljani akciji, a šest minut pozneje pred kazenskim prostorom domačih izgubil žogo, kar so gostitelji izkoristili za protinapad, ki ga je uspešno končal Omari Hutchinson za 1:1. Zmagoviti gol je v 83. minuti z roba kazenskega prostora dosegel igralec tekme Rayan Cherki, podajalec pri prvem zadetku.

City, ki je zmagal šestič zapovrstjo v ligo in osmič v vseh tekmovanjih, je tako začasno skočil na vrh lestvice, a le za nekaj ur, saj je Arsenal nato ugnal Brighton z golom Martina Odegaarda v 14. minuti in avtogolom Georginia Rutterja v 52. Londonska ekipa, ki je v zadnjih minutah precej trpela, je tako po tretji zaporedni zmagi pred drugouvrščenim Cityjem ohranila dve točki prednosti.

Martin Odegaard je prekinil strelsko sušo. Dosegel je sploh prvi gol v aktualni sezoni premier lige. Foto: Reuters

Wirtz prvič zadel za Liverpool

Florian Wirtz je sploh prvič zadel za Liverpool. Foto: Reuters Liverpool, ki je igral tudi brez Mohameda Salaha, Dominika Szoboszlaija in Alexandra Isaka, je gostil Wolverhampton in ga ugnal z 2:1 ter ostaja deset točk za Arsenalom. Mrežo Wolverhamptona, ki je doslej zbral le dve točki, sta v končnici prvega polčasa načela Ryan Gravenberch in Florian Wirtz, ki je dosegel svoj prvi gol v angleški ligi po odmevnem prestopu k rdečim. Ti so v drugem polčasu pokazali precej slabšo predstavo, a zadržali vsaj minimalno prednost.

Brentford je s 4:1 odpravil Bournemouth, Kevin Schade je zadel trikrat.

Petouvrščeni Chelsea je na zadnjih šestih tekmah zmagal samo enkrat, Aston Villa pa je prišla do osme zaporedne zmage. Zmagala je z 2:1. Londonska zasedba je sicer povedla v 37. minuti z golom iz bližine Joaa Pedra, v prvi uri brezzoba Villa pa je nato začela ogrožati vratarja Roberta Sancheza in izenačila v 63. z golom Ollieja Watkinsa. Napadalec, ki je vstopil v drugem polčasu, je v 84. minuti po kotu zadel še za vodstvo gostov z 2:1 in že enajsto zaporedno zmago v vseh tekmovanjih. S tem nizom je Villa, ki zaostaja tri točke za Arsenalom, izenačila svoj rekord iz let 1897 in 1914.

Šeškov Manchester United ugnal Newcastle

Benjamin Šeško se je z Manchester Unitedom veselil zmage nad Newcastlom. Foto: Reuters

V petek je bila v bila na sporedu le tekma med Manchester Unitedom Benjamina Šeška in Newcastlom. Slovenski reprezentant se je znašel v začetni enajsterici rdečih vragov, ti pa so se v 24. minuti veselili vodstva, ko je z odličnim volejem gostujočega čuvaja mreže Aarona Ramesdala premagal Patrick Dorgu. Šeško je igral do 60. minute tekme, ko ga je na zelenici Old Trafforda zamenjal Joshua Zirkzee. Tik pred odhodom z zelenice pa je zatresel prečko. Newcastle je v drugem polčasu močno pritisnil za izenačenje, obramba domačih pa je zdržala.

Angleško prvenstvo, 18. krog:

Petek, 26. december:

Sobota, 27. december:

Nedelja, 28. december:

Lestvica: