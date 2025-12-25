Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

25. 12. 2025,
10.38

United nekaj časa brez Bruna Fernandesa

Bruno Fernandes | Foto Reuters

Foto: Reuters

Bruno Fernandes, portugalski nogometni reprezentant in soigralec Slovenca Benjamina Šeška pri Manchester Unitedu, bo moral nekaj časa mirovati. Na zadnji prvenstveni tekmi proti Aston Villi (1:2) si je poškodoval stegensko mišico, uradnih podatkov s strani kluba o času njegove odsotnosti, otoški mediji pa špekulirajo, da bo manjkal vsaj tri tedne.

Kot poroča BBC, viri blizu ekipe pravijo, da se bo vrnil za manchestrski derbi proti Cityju, ta bo na sporedu 17. januarja. Če bo res tako, bo manjkal na petih tekmah.

V šestih letih, od kar je pri Unitedu, je Fernandez zaradi poškodbe izpustil le dve tekmi in še eno zaradi bolezni, kar pomeni, da bo njegova trenutna odsotnost daleč najdaljša v času njegovega igranja za klub z Old Trafforda.

"Ni treba posebej poudarjati, koliko nam Bruno pomeni. Vesel sem, da se niso uresničile nekatere bolj črne napovedi glede poškodbe, njegova odsotnost vendarle ne bo tako dolga. Zaenkrat lahko potrdim, da bo manjkal proti Newcastlu," je pred petkovim obračunom v Newcastlu dejal trener Uniteda Ruben Amorim, ki nekaj časa ne more računati na poškodovane Kobbieja Mainooja in na napadalca Bryana Mbeuma ter Amada Dialloja, slednja igrata na afriškem prvenstvu.

