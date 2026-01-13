Če bi nogometaši Manchester Uniteda z Benjaminom Šeškom v tretjem krogu pokala FA konec prejšnjega tedna izkoristili prednost domačega igrišča proti Brightonu, bi v naslednjem krogu najstarejšega pokalnega tekmovanja na svetu gostovali pri Liverpoolu. Od velikega spektakla na Anfieldu pa ne bo nič, saj so rdeči vragi, ki bi jih lahko v nadaljevanju sezone vodil Michael Carrick, kljub novemu zadetku slovenskega napadalca doživeli boleč izpad (1:2). Ples kroglic je bil v pokalu FA naklonjen Jaki Bijolu (Leeds United), saj ga v 1/16 finala čaka gostovanje pri drugoligašu Birmingham Cityju. V boju za lovoriko na Otoku izmed slovenskih legionarjev vztraja še Oxford United Nika Prelca.

V najstarejšem pokalnem nogometnem tekmovanju na svetu se za lovoriko poteguje le še 33 klubov, med njimi pa po bolečem domačem porazu proti Brightonu (1:2) ni več Manchester Uniteda. Rdeči vragi bodo v tej sezoni, v kateri sploh ne nastopajo v Evropi, skupno odigrali le 40 tekem, kar je najmanjše število po letu 1915.

Sezono bodo, če se ne bo zgodil čudežni preobrat v angleškem prvenstvu, sklenili brez lovorike. Če bi prejšnjo nedeljo ugnali galebe, bi še vztrajali v boju za pokalno lovoriko, a iz te moke ni bilo kruha. Poznejši žreb je razkril, da bi Benjamin Šeško in druščina v primeru napredovanja v naslednjem krogu gostovali na Anfieldu. Prestižni derbi otoških sosedov bi zagotovo vzbudil ogromno zanimanja, tako pa se bo Liverpool v četrtem krogu pokala FA pomeril z Brightonom.

Prihaja Carrick, z njim vred pa tudi Rooney?

Michael Carrick je z Manchester Unitedom osvojil malodane vse, kar se je osvojiti dalo. Foto: Reuters Slovenski nogometni zvezdnik Benjamin Šeško je tako v svoji krstni sezoni ekspresno izpadel iz obeh pokalnih tekmovanj, konec tedna pa ga čaka nov vrhunec v angleškem prvenstvu, mestni derbi z Manchester Cityjem. Do takrat bi že lahko dobil novega trenerja.

Po poročanju otoških medijev ima največ možnosti za prevzem odgovornega položaja Michael Carrick. Nekdanji angleški reprezentant in dolgoletni ljubljenec gledališča sanj je bogato kariero sklenil leta 2018 na Old Traffordu. Ko je nosil dres Uniteda, so ga vodili Alex Ferguson, David Moyes, Louis van Gaal in Jose Mourinho. Portugalec ga je nato povabil v trenerski štab, leta 2021 pa je Carrick na kratko, takrat je službo prvega trenerja izgubil Ole Gunnar Solskjaer, postal začasni trener Uniteda. Takrat je za rdeče vrage še igral Cristiano Ronaldo. Carrick je rdeče vrage vodil le na dveh tekmah, nato pa je prišel Nemec Ralf Rangnick.

Michael Carrick je leta 2021 za kratek čas že vodil rdeče vrage, pri katerih je takrat izstopal Cristiano Ronaldo. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Med letoma 2022 in 2025 je vodil Middlesbrough, zdaj pa bi lahko 34-kratni angleški reprezentant, ki je v igralski karieri pustil velik pečat tudi pri West Hamu in Tottenhamu, igral pa na položaju zadnjega zveznega igralca, postal prvi trener Uniteda. Pri delu bi mu lahko pomagal tudi Wayne Rooney, nekdanji soigralec na Old Traffordu, s katerim si deli izjemen rekord. Sta namreč edina angleška nogometaša, ki se lahko pohvalita z angleškim naslovom, osvojenim pokalom FA, ligo prvakov, angleškim ligaškim pokalom, superpokalom (Community Shield), ligo Europa in svetovnim klubskim naslovom. 44-letni Carrick nov trenerski izziv išče vse od začetka junija 2025.

Bijol odhaja v Birmingham

Jaka Bijol za razliko od Benjamina Šeška še vztraja v boju za pokalno lovoriko. Foto: Gulliverimage Kar zadeva žreb četrtega kroga pokala FA, bo Leeds United, pri katerem v zadnjem obdobju redno dobiva priložnost in blesti Jaka Bijol, gostoval pri Birmingham Cityju. Odšel bo k nekdanjemu evropskemu znancu Maribora, ki se je s tem drugoligašem pred dobrim desetletjem meril v skupinskem delu lige Europa.

Drugoligaš Oxford United, ki je brez pomoči poškodovanega Nika Prelca konec prejšnjega tedna po izvajanju 11-metrovk izločil WBA, bo v četrtem krogu gostil težjega tekmeca. Pričakal bo člana elitne premier lige Sunderland.

Šestoligaš Macclesfield, pri katerem nastopajo amaterji, njegov trener pa je John Rooney, mlajši brat slovitega Wayna Rooneyja, bo v četrtem krogu gostil Brentford. Macclesfield je glavna atrakcija tekmovanja, saj je z 2:1 izločila branilce naslova Crystal Palace.

Amaterski Macclesfield, ki je senzacionalno izločil branilce naslova Crystal Palace, bo imel opravka s še enim premierligašem iz Londona. Foto: Reuters

Na papirju bosta za najtežji dvoboj in poslastico poskrbela Aston Villa in Newcastle. Vodilni angleški premierligaš Arsenal bo gostil Wigan, Chelsea pa odhaja k Hull Cityju, ki ga v tej sezoni uspešno vodi nekdanji trener Maribora Sergej Jakirović.

Zadnji udeleženec 1/16 finala pokala FA bo znan 20. januarja, ko se bosta pomerila Salford City in Swindon Town. Zmagovalca čaka lepa, a tudi zelo zahtevna nagrada, gostovanje na Etihadu pri Manchester Cityju. Z izbranci Josepa Guardiole bo imel že kaj kmalu opravka tudi Šeškov United. Do takrat bi lahko pri rdečih vragih tudi že potrdili ime novega trenerja, ki bi na vročem stolčku nasledil začasnega stratega Darrena Fletcherja.