Benjamin Šeško, ki ni zadel vse od četrtega oktobra in je poslušal številne kritike, je bil izbran za najboljšega igralca 21. kroga angleške premier lige. Sredi tega tedna je ob remiju Manchester Uniteda dosegel dva gola.

Benjamin Šeško je na tekmi v gosteh pri Burnleyju, ki se je končala z 2:2, prispeval oba zadetka za rdeče vrage in pobral največ glasov navijačev v glasovanju za igralca kroga. To je bila prva tekma Manchester Uniteda po slovesu trenerja Rubena Amorima, prvič je bil v vlogi glavnega trenerja Derren Fletcher.

Zanj je glasovalo 51 odstotkov navijačev, najbližje mu je prišel Brentfordov napadalec Igor Thiago s 17 odstotki. Kandidati za igralca kroga so bili še Newcastlov napadalec Harvey Barnes (11 odstotkov), soigralec Jake Bijola pri Leedsu Brenden Aaronson (8), novi igralec Manchester Cityja Antoine Semenyo na svoji zadnji tekmi za Bournemourh (7) in Fulhamov Harry Wilson (6).

A double within 10 minutes for Benjamin Sesko at Turf Moor 🔴



The @ManUtd striker is your Player of the Matchweek 👏 pic.twitter.com/Yb5rSWTpt3 — Premier League (@premierleague) January 9, 2026

Slovenski napadalec, ki je pred sezono na Old Trafford prišel iz Leipziga za več kot 80 milijonov evrov, je pred tem na 16 tekmah za United dosegel dva gola.

Od Unitedovih igralcev so v tej sezoni priznanje za igralca kroga dobili še Harry Maguire (v osmem krogu), Bryan Mbeumo (deveti krog), Bruno Fernandes (13., 15. krog) in Patrick Dorgu (18. krog).

Ta konec tedna se v Angliji igra pokal FA.