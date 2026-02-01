Čas je za prvi test modrega Tima Gajserja

Pet tednov pred uvodno dirko svetovnega prvenstva v motokrosu, ki bo v Argentini, Tima Gajserja in Jana Pancarja čaka prvi test. V Algheru na Sardiniji to nedeljo dirkata na prvi od dveh dirk odprtega italijanskega zimskega prvenstva. Gajser je v središču pozornosti, saj je to njegova prva dirka na Yamahinem motorju. Dan prej je njegova nova ekipa objavila prve uradne fotografije. Da se ga počasi le navadimo v modrih barvah.

Tim Gajser Foto: Yamaha Racing Petkratni svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser je minule tri tedne na Sardiniji intenzivno testiral svoj prvi Yamahin motor YZ450FM. Po 12 letih na Hondi je s prvim januarjem postal član tovarniške ekipe Yamahe. Njegov ekipni kolega je zdaj Francoz Maxime Renaux, ki je lani dobil uvodno dirko sezone. Potencial torej Yamaha ima, a Gajser mora v dveh mesecih prilagoditi motor svojim željam, delno pa mora prilagoditi tudi svoj slog vožnje motorju. Kako uspešen je bil v teh treh tednih, skuša pokazati to nedeljo na dirki odprtega zimskega italijanskega prvenstva v Algheru na Sardiniji.

Tim Gajser je na Sardniji testiral zadnje tri tedne. Foto: Yamaha Racing

Gajser: Komaj čakam začetek sezone

Tiga sporoča, da je dobro pripravljen. Foto: Yamaha Racing "Dobro sem pripravljen in se dobro počutim. Komaj čakam začetek sezone. Ta mesec smo vložili veliko dela in naredili, kolikor smo lahko. Potrebovali bi več časa, a tako pač je," je pred nedeljsko dirko povedal Gajser, ki že tradicionalno v času priprav odpelje dve dirki v Italiji (po Algheru sledi osmega februarja še dirka v Mantovi). "To nedeljo bom odpeljal prvo dirko in bomo videli, kje smo. Predvsem bomo zbrali čim več podatkov, da vidimo, na čem moramo najbolj delati."

Slovenski as ne skriva želje, da bi že v prvi sezoni z Yamaho osvojil peti naslov prvaka v elitnem razredu MXGP. "Če želim biti prvak, moram ostati zdrav, odpeljati vse dirke in biti konstanten. Res bi rad zmagoval in pripeljal naslov Yamahi. Naredil bom vse, kar bom lahko." Zadnji Yamahin svetovni prvak je bil Romain Febvre leta 2014. Ta bo letos s Kawasakijem branil lansko lovoriko. Pred dobrima dvema desetletjema pa je bil štirikrat zapored z Yamaho prvak legendarni Stefan Everts.

Timov trening štarta v Algheru:

Močna konkurenca na dirki v Algheru

Tim Gajser in Maxime Renaux Foto: Yamaha Racing Gajser ima v Algheru močno konkurenco. Dirka njegov prijatelj in aktualni podprvak Lucas Coenen (KTM), pa novinec v razredu MXGP Andrea Adamo (KTM), vsi trije tovarniški Ducatijevi vozniki (Jeremy Seewer, Andrea Bonacorsi, Calvin Vlaanderen), oba Fanticova (Brent van Doninck, Alberto Forato), tudi Jago Geerts z Beto (Rick Elzinga je poškodovan) in glavna kandidata za najboljšega zasebnika sezone Jan Pancar (TEM JP253 KTM) in Mattia Guadagnini (Van Venrooy KTM). Od kandidatov za letošnji svetovni naslov tako na Sardiniji ni le Kawasakijevega dvojca (Febvre, Pauls Jonass), Hondine trojice (Tom Vialle, Jeffrey Herlings in Ruben Fernandez) in Gajserjevega ekipnega kolega Maxima Renauxja.

V Algheru dirka tudi Jan Pancar:

V razredu MX2 bo v Algheru dirkal tretji član slovenske reprezentance, ki je na lanskem pokalu narodov osvojila zgodovinsko peto mesto, Jaka Peklaj (Husqvarna).