Dirka svetovnega prvenstva v motokrosu v Sloveniji? Morda pa vendarle. In to že letos. Zemljišče v Prekmurju je, denar je, ljudje, ki bi stvar izpeljali tudi, poenostaviti je treba samo zakonodajo in postopke. In zdaj bi lahko prišlo do preboja. Vložena je poslanska pobuda za spremembo določila ciljnih sprememb OPN v Zakonu o urejanju prostora, o kateri bo državni zbor na izredni seji odločal naslednji četrtek. Pobuda naj bi imela široko podporo.

Nedavno smo pisali, da so na prekmurski ravnici našli primerno zemljišče za začasni večnamenski poligon, na katerem bi lahko organizirali tudi veliko nagrado Slovenije na svetovnem prvenstvu v motokrosu, in bi tako izpolnili dolgoletno željo petkratnega svetovnega prvaka Tima Gajserja, da vendarle dobi domačo dirko. AMD Makovec Racing in glavni investitor Murska transport sta se pri tem znašla pred veliko oviro: zemljišče za ureditev poligona je po namenski rabi opredeljeno kot kmetijsko zemljišče, čeprav je slabše kvalitete in ni primerno za kmetijsko obdelavo. Spremembe prostorskega načrta in izdelava zahtevanih prostorskih podlag traja predolgo, več let. Dirko želijo organizirati še letos, saj bi se vložek le tako lahko povrnil v nekaj letih. Lastnik je zemljišče za poligon pripravljen dati v najem vsaj za naslednjih sedem let.

Željko Makovec Foto: Matej Podgoršek Željku Makovcu in Andreju Cipotu iz družbe Murska Transport so zdaj vendarle prisluhnili tudi politiki. Projekt so podprli vsi pomurski poslanci, tri poslanske skupine SDS, NSi in SD pa so v parlament vložile poslansko pobudo, da se po hitrem postopku spremeni člen 125.a v Zakonu o urejanju prostora (ZUREP-3). O poslanski pobudi bodo odločali prihodnji četrtek (23. 1.) na izredni seji državnega zbora.

Z dirko MXGP bi regija dobila vrhunsko mednarodno promocijo

V členu 125.a bi bilo zapisano, da je "ciljna sprememba OPN sprememba OPN, ki se lahko izvede, če gre za manjšo spremembo izvedbene regulacije prostora, določene v OPN. S ciljno spremembo OPN se spremeni izvedbena regulacija prostora na območju, ki ni večje od 80 tisoč kvadratnih metrov." Torej, da se površina iz pet tisoč kvadratnih metrov (po ZUreP-3c) v novi noveli zakona (ZUreP-3d) poveča na 80 tisoč kvadratnih metrov, kar bi omogočilo izvedbo njihove dejavnosti. V nadaljevanju tega člena bi bilo zapisano, da "ne glede na 3.c člen Zakona o kmetijskih zemljiščih se v postopku priprave ciljne spremembe OPN območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč in drugih kmetijskih zemljišč ne določa."

Koordinator pobude je Andrej Kosi iz SDS. Jože Horvat iz NSi je poudaril, da so športniki največji ambasadorji Slovenije po svetu, da se talent, kakršen je Gajser, rodi na sto let in zato mora država narediti vse, da se še letos zgradi poligon in se izpelje dirka prvenstva MXGP. Javno je projekt in pobudo podprl tudi Damijan Zrim iz SD. Lokalni politiki in lokalno prebivalstvo se za projekt zavzemajo tudi zato, ker v Prekmurju oziroma širše nimajo nobenih podobnih dogodkov. Z dirko MXGP bi regija dobila vrhunsko mednarodno promocijo.

Investicija bi bila okoli 1,5 milijona evrov

Željko Makovec, ki na projektu dela že štiri leta in pri tem vlaga veliko svojega časa in denarja, je o trenutnem dogajanju že obvestil Infront Moto Racing, ki je organizator in promotor svetovnega prvenstva MXGP. Ti so si prebrali tudi prej omenjen Siolov članek. Na letošnjem koledarju imajo še eno prosto mesto, že več let pa si želijo MXGP pripeljati v Slovenijo. Za VN Slovenije bi bili pripravljeni prilagoditi termine nekaj dirk. Prost je majski termin, ki bi bil za izvedbo VN Slovenije sicer prehiter. Makovec in investitor se tako nadejata termina ob koncu sezone, torej septembra.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Ko oziroma če dobijo dovoljenja, bi Makovec s sodelavci poligon lahko zgradil v treh mesecih. Investicija bi bila okoli 1,5 milijona evrov. Za pridobitev dirke MXGP bi morali plačati še pol milijona evrov (za eno dirko), v kar je vključena celotna organizacija s strani Infronta, ki pripravi tudi televizijski prenos. Ob podpisu pogodbe za organizacijo dirke za več let bi bila cena lahko nižja. Denar za investicijo v Prekmurju imajo.