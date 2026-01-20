Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Torek,
20. 1. 2026,
20.00

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13

Natisni članek

Natisni članek
Mercedes-AMG F1 Ferrari Formula 1 Honda Aston Martin Audi Racing Bulls Red Bull Racing

Torek, 20. 1. 2026, 20.00

22 minut

Ekipe formule 1 predstavljajo barvno shemo svojih novih dirkalnikov

Prvi dirkalnik F1 na stezi, Audi bo "srebrna puščica" #video

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13
Audi F1 | Tako bo videti prvi Audijev dirkalnik formule 1. | Foto Reuters

Tako bo videti prvi Audijev dirkalnik formule 1.

Foto: Reuters

Ekipe formule 1 v teh dneh predstavljajo svoje nove dirkalnike, natančneje njihovo barvno podobo. Do februarskih testiranj bodo vse elemente dirkalnikov raje skrivale pred tekmeci. Na sedežu Forda, svojega novega motornega partnerja, sta barve prva pokazala Red Bull in Racing Bulls. Haas je objavil studijski posnetek dirkalnika. V Tokiu je Honda predstavila novo partnerstvo, od zdaj sodeluje z ekipo Aston Martin. V torek zvečer pa je v Berlinu potekala predstavitev, ki smo jo najtežje pričakovali. Audi, ki je prevzel ekipo Sauber, je pokazal barve svojega novega dirkalnika. Ta je pretežno srebrne barve in tako spominja na nekaj let star Mercedesov dirkalnik, ko je ta še bil srebrna puščica.

Melbourne Lando Norris McLaren
Sportal To so ključni datumi do prve dirke formule 1

Namesto Sauberjeve ekipe bomo zdaj v formuli 1 spremljali ekipo Audi. | Foto: Guliverimage Namesto Sauberjeve ekipe bomo zdaj v formuli 1 spremljali ekipo Audi. Foto: Guliverimage

Poglejte, kako je videti prvi Audijev dirkalnik formule 1:

Sezona 2026 prinaša novo generacijo tako dirkalnika kot pogonskega sklopa, zato so in bodo ekipe pred prvo dirko v napovedih pričakovanj previdne. Nihče namreč ne more vedeti, kdo je v zadnjih mesecih oziroma kar letu dni ali celo več izdelal najboljši dirkalnik in najboljši pogonski sklop (pri Haasu so priznali, da so dirkalnik za 2026 začeli snovati že leta 2024). 

Poglejte, kako bo videti Haasov dirkalnik za sezono 2026:

Audi je pripravil predstavitev v Berlinu. | Foto: Guliverimage Audi je pripravil predstavitev v Berlinu. Foto: Guliverimage "Seveda želimo biti konkurenčni, želimo si zmag. Ampak tehnični pravilnik za leto 2026 je zelo kompleksen, zato bomo morda imeli težave," je na torkovi predstavitvi partnerstva z ekipo Aston Martin povedal Koji Watanabe, predsednik Hondinega motošportnega oddelka. Honda je v zadnjih letih zmagovala skupaj z Red Bullom. Ta bo zdaj sam izdeloval motorje v partnerstvu s Fordom. Druge ekipe bodo uporabljale Mercedesove, Ferrarijeve in Audijeve pogonske sklope. Renault je opustil izdelavo motorjev, Alpine bo tako uporabljal Mercedesove. Nova, 11. ekipa formule 1, ameriški Cadillac, bo v prvih sezonah sodelovala s Ferrarijem.

Poglejte novo barvno podobo dirkalnikov ekip Red Bull in Racing Bulls:

Liam Lawson je kot prvi zapeljal na stezo z dirkalnikom za sezono 2026, ki je že na prvi pogled krajši in ožji. | Foto: Guliverimage Liam Lawson je kot prvi zapeljal na stezo z dirkalnikom za sezono 2026, ki je že na prvi pogled krajši in ožji. Foto: Guliverimage Ta teden bodo dirkalnik pokazali še Mercedes, Alpine in Ferrari. V tem in naslednjem tednu bodo ekipe opravile tudi prve kroge na dirkališču, ki še ne štejejo za uradna testiranja, ampak samo za prvi zagon dirkalnika in snemanje promocijskega materiala. Prvi je to že ta torek storil Racing Bulls. Liam Lawson je zapeljal na mokro stezo v Imoli. Večina ekip bo to storila v Barceloni med 26. in 30. januarjem. Lawson je odpeljal le 15 kilometrov, v sklopu tako imenovanih snemalnih dni lahko vsaka ekipa prevozi največ 200 kilometrov.

Predstavitve in testiranja za sezono 2026:

15. 1. – Red Bull in Racing Bulls
19. 1. – Haas
20. 1. – Audi
22. 1. – Mercedes (samo računalniške fotografije)
23. 1. – Alpine, Ferrari
26.–30. 1. – zasebna testiranja v Barceloni
2. 2. – Mercedes
3. 2. – Williams
8. 2. – Cadillac
9. 2. – Aston Martin, McLaren
11.–13. 2. – testiranja v Bahrajnu
18.–20. 2. – testiranja v Bahrajnu
Ekipe in dirkači za sezono 2026:

McLaren (Mercedes): Lando Norris in Oscar Piastri
Mercedes: George Russell in Andrea Kimi Antonelli
Red Bull (Red Bull Ford): Max Verstappen in Isack Hadjar
Ferrari: Charles Leclerc in Lewis Hamilton
Williams (Mercedes): Carlos Sainz in Alex Albon
Racing Bulls (Red Bull Ford): Liam Lawson in Arvid Lindblad
Aston Martin (Honda): Fernando Alonso in Lance Stroll
Haas (Ferrari): Esteban Ocon in Oliver Bearman
Audi: Nico Hülkenberg in Gabriel Bortoleto
Alpine (Mercedes): Pierre Gasly in Franco Colapinto
Cadillac (Ferrari): Sergio Perez in Valtteri Bottas
Koledar dirk za sezono 2026:

8. 3. – Melbourne, Avstralija
15. 3. – Šanghaj, Kitajska
29. 3. – Suzuka, Japonska
12. 4. – Sakhir, Bahrajn
19. 4. – Džeda, Savdska Arabija
3. 5. – Miami, ZDA
24. 5. – Montreal, Kanada
7. 6. – Monte Carlo, Monako
14. 6. – Barcelona, Španija
28. 6. – Spielberg, Avstrija
5. 7. – Silverstone, Velika Britanija
19. 7. – Spa-Francorchamps, Belgija
26. 7. – Hungaroring, Madžarska
23. 8. – Zandvoort, Nizozemska
6. 9. – Monza, Italija
13. 9. – Madrid, Španija
27. 9. – Baku, Azerbajdžan
11. 10. – Singapur
25. 10. – Austin, ZDA
1. 11. – Ciudad de Mexico, Mehika
8. 11. – Interlagos, Brazilija
21. 11. – Las Vegas, ZDA
29. 11. – Lusail, Katar
6. 12. – Abu Dabi, ZAE
Tim Gajser testiranja Sardinija
Sportal Tim Gajser s pozitivnimi občutki in znanimi obrazi
Tim Gajser Švedska Honda
Sportal Dirka MXGP v Sloveniji? Pri projektu zdaj pomagajo tudi poslanci.
Loket Tim Gajser Honda
Sportal Imajo zemljišče in denar, a birokracija preprečuje dirko MXGP v Sloveniji
Mercedes-AMG F1 Ferrari Formula 1 Honda Aston Martin Audi Racing Bulls Red Bull Racing
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.