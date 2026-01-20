Ekipe formule 1 v teh dneh predstavljajo svoje nove dirkalnike, natančneje njihovo barvno podobo. Do februarskih testiranj bodo vse elemente dirkalnikov raje skrivale pred tekmeci. Na sedežu Forda, svojega novega motornega partnerja, sta barve prva pokazala Red Bull in Racing Bulls. Haas je objavil studijski posnetek dirkalnika. V Tokiu je Honda predstavila novo partnerstvo, od zdaj sodeluje z ekipo Aston Martin. V torek zvečer pa je v Berlinu potekala predstavitev, ki smo jo najtežje pričakovali. Audi, ki je prevzel ekipo Sauber, je pokazal barve svojega novega dirkalnika. Ta je pretežno srebrne barve in tako spominja na nekaj let star Mercedesov dirkalnik, ko je ta še bil srebrna puščica.

Namesto Sauberjeve ekipe bomo zdaj v formuli 1 spremljali ekipo Audi. Foto: Guliverimage

Poglejte, kako je videti prvi Audijev dirkalnik formule 1:

Sezona 2026 prinaša novo generacijo tako dirkalnika kot pogonskega sklopa, zato so in bodo ekipe pred prvo dirko v napovedih pričakovanj previdne. Nihče namreč ne more vedeti, kdo je v zadnjih mesecih oziroma kar letu dni ali celo več izdelal najboljši dirkalnik in najboljši pogonski sklop (pri Haasu so priznali, da so dirkalnik za 2026 začeli snovati že leta 2024).

Poglejte, kako bo videti Haasov dirkalnik za sezono 2026:

Audi je pripravil predstavitev v Berlinu. Foto: Guliverimage "Seveda želimo biti konkurenčni, želimo si zmag. Ampak tehnični pravilnik za leto 2026 je zelo kompleksen, zato bomo morda imeli težave," je na torkovi predstavitvi partnerstva z ekipo Aston Martin povedal Koji Watanabe, predsednik Hondinega motošportnega oddelka. Honda je v zadnjih letih zmagovala skupaj z Red Bullom. Ta bo zdaj sam izdeloval motorje v partnerstvu s Fordom. Druge ekipe bodo uporabljale Mercedesove, Ferrarijeve in Audijeve pogonske sklope. Renault je opustil izdelavo motorjev, Alpine bo tako uporabljal Mercedesove. Nova, 11. ekipa formule 1, ameriški Cadillac, bo v prvih sezonah sodelovala s Ferrarijem.

Poglejte novo barvno podobo dirkalnikov ekip Red Bull in Racing Bulls:

Liam Lawson je kot prvi zapeljal na stezo z dirkalnikom za sezono 2026, ki je že na prvi pogled krajši in ožji. Foto: Guliverimage Ta teden bodo dirkalnik pokazali še Mercedes, Alpine in Ferrari. V tem in naslednjem tednu bodo ekipe opravile tudi prve kroge na dirkališču, ki še ne štejejo za uradna testiranja, ampak samo za prvi zagon dirkalnika in snemanje promocijskega materiala. Prvi je to že ta torek storil Racing Bulls. Liam Lawson je zapeljal na mokro stezo v Imoli. Večina ekip bo to storila v Barceloni med 26. in 30. januarjem. Lawson je odpeljal le 15 kilometrov, v sklopu tako imenovanih snemalnih dni lahko vsaka ekipa prevozi največ 200 kilometrov.

Predstavitve in testiranja za sezono 2026:



15. 1. – Red Bull in Racing Bulls

19. 1. – Haas

20. 1. – Audi

22. 1. – Mercedes (samo računalniške fotografije)

23. 1. – Alpine, Ferrari

26.–30. 1. – zasebna testiranja v Barceloni

2. 2. – Mercedes

3. 2. – Williams

8. 2. – Cadillac

9. 2. – Aston Martin, McLaren

11.–13. 2. – testiranja v Bahrajnu

18.–20. 2. – testiranja v Bahrajnu

Ekipe in dirkači za sezono 2026:



McLaren (Mercedes): Lando Norris in Oscar Piastri

Mercedes: George Russell in Andrea Kimi Antonelli

Red Bull (Red Bull Ford): Max Verstappen in Isack Hadjar

Ferrari: Charles Leclerc in Lewis Hamilton

Williams (Mercedes): Carlos Sainz in Alex Albon

Racing Bulls (Red Bull Ford): Liam Lawson in Arvid Lindblad

Aston Martin (Honda): Fernando Alonso in Lance Stroll

Haas (Ferrari): Esteban Ocon in Oliver Bearman

Audi: Nico Hülkenberg in Gabriel Bortoleto

Alpine (Mercedes): Pierre Gasly in Franco Colapinto

Cadillac (Ferrari): Sergio Perez in Valtteri Bottas

Koledar dirk za sezono 2026:



8. 3. – Melbourne, Avstralija

15. 3. – Šanghaj, Kitajska

29. 3. – Suzuka, Japonska

12. 4. – Sakhir, Bahrajn

19. 4. – Džeda, Savdska Arabija

3. 5. – Miami, ZDA

24. 5. – Montreal, Kanada

7. 6. – Monte Carlo, Monako

14. 6. – Barcelona, Španija

28. 6. – Spielberg, Avstrija

5. 7. – Silverstone, Velika Britanija

19. 7. – Spa-Francorchamps, Belgija

26. 7. – Hungaroring, Madžarska

23. 8. – Zandvoort, Nizozemska

6. 9. – Monza, Italija

13. 9. – Madrid, Španija

27. 9. – Baku, Azerbajdžan

11. 10. – Singapur

25. 10. – Austin, ZDA

1. 11. – Ciudad de Mexico, Mehika

8. 11. – Interlagos, Brazilija

21. 11. – Las Vegas, ZDA

29. 11. – Lusail, Katar

6. 12. – Abu Dabi, ZAE