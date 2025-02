Kaj je artroza in kako jo uspešno zdraviti?

Artroza je degenerativna bolezen, ki prizadene hrustanec znotraj sklepa. Navadno gre za nosilne sklepe, ki prenašajo največje obremenitve – na primer hrbtenica, kolk ali koleno. Lahko pa se razvije tudi na drugih sklepih. Ker se hrustanec pri artrozi postopoma tanjša oziroma razkraja, artrozo spremljajo vedno večje bolečine, zato je zgodnja obravnava pri fizioterapevtu tisti korak, ki lahko pomaga obvladati simptome in upočasni napredovanje bolezni.

Kaj je artroza?

Bolečina, značilna za artrozo, je najpogosteje sicer prisotna v najbolj obremenjenih sklepih, a lahko prizadene tudi manj obremenjene sklepe, kot so na primer tisti med prsti na roki. Kot degenerativna bolezen, ki prizadene hrustanec, povzroča postopno tanjšanje oziroma celo razkroj hrustanca.

S postopnim napredovanjem bolezni sčasoma napreduje tudi bolečina, skupaj s katero so prisotni še naslednji simptomi: zakrčenost, oteklina, zmanjšan obseg sklepne gibljivosti in zmanjšana moč obsklepnih mišic.

Bolečine se lahko pojavijo že pri hoji po ravnem, po stopnicah ali pri prepogibanju. Z napredovanjem bolezni pa sklep postane vedno bolj okoren, zaradi česar je vedno bolj okrnjena tudi mobilnost. Četudi so bolečine prisotne že dlje časa, ni edina rešitev za bolj kakovostno življenje operacija.

Ustrezno fizioterapevtsko zdravljenje, kot je celostno zdravljenje v kliniki Medicofit, ki je usmerjeno v obvladovanje simptomov in okrepitev mišic okoli sklepa, poveča stabilnost sklepa in s tem izboljša kakovost življenja pacienta z artrozo. Kako to poteka, si preberite v nadaljevanju.

Kako nastane artroza?

Za boljše razumevanje artroze ter dejavnikov, ki vodijo do njenega nastanka, najprej poglejmo, kakšna je vloga sklepnega hrustanca, ki je ključni element pri tej degenerativni bolezni. Sklepni hrustanec je pomemben del vseh sklepov v telesu. Njegova naloga je, da med gibanjem ščiti kosti in tako omogoča bolj tekoče in neboleče gibe.

O artrozi govorimo, ko se sklepni hrustanec začne razkrajati. K temu pa lahko prispevajo različni dejavniki, ki so prepoznani kot povzročitelji bolezni.

Razgradnja hrustanca postopno vodi tudi do razgradnje spodaj ležeče kosti. Razgradnja anatomskih struktur pa z namenom samooblikovanja poškodovanega tkiva v telesu povzroči proces, imenovan zakostenitev oziroma osfiksacija. To povzroči nastanek kostnih izrastkov ali osteofitov.

Ti še dodatno povzročijo bolečino v sklepu in seveda že zaradi svoje narave povzročijo deformacijo sklepa ter s tem omejeno zmožnost gibanja.

Vzroki za nastanek artroze

Ni še popolnoma jasno, kaj so vzroki, ki vodijo v nastanek artroze, a obstaja več dejavnikov tveganja, ki bistveno vplivajo na njen napredek. Mednje spadajo:

degenerativni procesi (starost),

(starost), ponavljajoči se stres in obremenjujoča gibanja (služba, šport),

(služba, šport), travmatska poškodba sklepa (zlom, raztrganina vezi, izpah),

(zlom, raztrganina vezi, izpah), genetika (podedovane variacije v določenih genih povzročijo, da so posamezniki bolj dovzetni za razvoj bolezni),

(podedovane variacije v določenih genih povzročijo, da so posamezniki bolj dovzetni za razvoj bolezni), anatomska nepravilnost sklepov (displazija kolkov itd.),

(displazija kolkov itd.), debelost (dodatna obremenitev za sklep),

(dodatna obremenitev za sklep), sekundarna posledica bolezni (npr. revmatoidnega artritisa).

Kakšni simptomi so značilni za artrozo?

Simptomatika artroze je odvisna v prvi vrsti predvsem od stopnje artroze, ki je prisotna pri posamezniku. Več o stopnjah bomo napisali v nadaljevanju. Poleg tega pa so specifične težave odvisne tudi od vsakega posameznika.

Med najpogostejše simptome spadajo:

ostra bolečina v sklepu , ki se poslabša po dolgotrajni aktivnost in dolgotrajni neaktivnosti,

, ki se poslabša po dolgotrajni aktivnost in dolgotrajni neaktivnosti, sklepna zakrčenost – najhujša je zjutraj, vendar se izboljša z gibanjem,

– najhujša je zjutraj, vendar se izboljša z gibanjem, zmanjšan obseg gibljivosti – bolečina in deformacija sklepa omejujeta obseg gibljivosti,

– bolečina in deformacija sklepa omejujeta obseg gibljivosti, zmanjšana mišična moč – artroza nastopi zaradi telesne neaktivnosti, ob bolečini,

– artroza nastopi zaradi telesne neaktivnosti, ob bolečini, sklepna nestabilnost – k nestabilnosti prispevajo deformacije sklepnih površin in mišična oslabelost,

– k nestabilnosti prispevajo deformacije sklepnih površin in mišična oslabelost, oteklina in povečana občutljivost na dotik – ob napredku bolezni je povečana proizvodnja sklepne tekočine,

– ob napredku bolezni je povečana proizvodnja sklepne tekočine, krepitacije – med gibanjem so slišni zvoki pokanja ter

– med gibanjem so slišni zvoki pokanja ter deformacija sklepa – pojavi se ob hudo napredovani artrozi.

Obstaja več stopenj artroze

Kot progresivna bolezen artroza z leti napreduje, prav tako pa njena simptomatika. Bolečine so tako sčasoma vse močnejše. Ko nastopi otekanje sklepa, je za artrozo značilna tako imenovana hladna oteklina. To pomeni, da otečeni sklep ni posledica akutnega vnetja, zato ni prisotne značilne toplote v okolici vnetega sklepa.

Artrozo delimo na štiri stopnje, ki si kronološko sledijo: blaga, zmerna, huda in napredovana artroza. Pri tem velja izpostaviti, da je še kako pomembno pravočasno prepoznati zgodnje simptome artroze, saj bodo učinki fizioterapije v začetnih fazah bolezni najbolj pomagali pri njenem boljšem obvladovanju.

Kaj je značilno za posamezno stopnjo bolezni in kako pristopiti k fizioterapiji v posamezni fazi, si preberite v nadaljevanju.

Blaga artroza – prva stopnja

V začetni fazi se znotraj sklepa odvijajo začetne spremembe. Gre za prve znake mehčanja sklepnega hrustanca in razvoj prvih, še rahlih poškodb. V tej fazi širina sklepne špranje še ostaja popolnoma normalna.

Vseeno se že tudi v prvi fazi začnejo pojavljati simptomi, na primer občutek manjše bolečine. Prisoten je lahko tudi občutek nelagodja znotraj sklepa, medtem ko sta funkcija sklepa in obseg gibljivosti popolnoma normalna.

V prvi fazi je idealno začeti specialno fizioterapijo, saj v sklepu navadno takrat še ni trajnih deformacij, ki otežujejo okrevanje.

Zmerna artroza – druga stopnja

V drugi fazi je poškodba hrustanca že bolj očitna kot v prvi. Na sklepnem robu se pri zmerni artrozi že pojavljajo kostni izrastki, imenovani osteofiti. Ob tem se prostor med sklepi že nekoliko zoži.

Poleg tega v zmerni fazi encimi že začnejo tudi razgrajati hrustanec, ki se tako vse bolj tanjša, ob tem pa v njem nastajajo tudi manjše razpoke. Pacienti posledično občutijo okorelost in bolečine v sklepih, za katere je značilno, da se povečajo med dolgotrajno aktivnostjo.

Funkcija sklepa in obseg gibljivosti sta vse manjša, zato pacienti pogosto poročajo o neprijetnostih zaradi težav pri izvajanju sicer vsakodnevnih aktivnosti, kar lahko že občutno slabi življenjski standard pacienta.

Tudi v tej fazi ni prepozno za začetek fizioterapevtske obravnave. S krepitveno terapevtsko vadbo je mogoče namreč tudi v drugi stopnji artroze doseči izredno dobre rezultate.

Huda artroza – tretja stopnja

V tretji fazi je zaradi bistveno večje razgradnje hrustanca sklepni prostor še dodatno zmanjšan, zaradi česar že prihaja do stika kosti znotraj sklepa. Pri hudi artrozi pacienti že poročajo o kroničnih bolečinah v sklepu, pojavljajo se tudi otekline.

Prihaja do pospešene rasti kostnih izrastkov, ki tako le še povečujejo deformacijo sklepa in omejujejo njegovo gibljivost.

V tej fazi so za posameznika ključne spremembe življenjskega sloga, na primer hujšanje in redna telesna vadba. Nujno potrebna pa je tudi fizioterapija.

Napredovalna artroza – četrta stopnja

V zadnji stopnji so poškodbe sklepa nepopravljive, saj je hrustanec že tako rekoč obrabljen, ob tem pa je stiku izpostavljena subhondralna kost.

Pacienti se soočajo z močno bolečino v sklepih, občutkom togosti, oteklinami in vidno deformacijo sklepa. Večinoma se v tem stanju priporoča operacijo zamenjave sklepa, ki pa zahteva dolgotrajno fizioterapevtsko zdravljenje.

Kako poteka celostno zdravljenje artroze?

Zdravljenje artroze zahteva celostni pristop, ki vključuje specialno diagnostiko, akutno fizioterapijo, postakutno kineziologijo in postrehabilitacijo. Prav to svojim pacientom zagotavljajo v kliniki Medicofit, ki jo svojim pacientom priporočajo tudi številni specialisti.

Z glavnim ciljem obvladovanja simptomov artroze in zaustavljanja napredovanja bolezni v kliniki Medicofit zdravljenje začnejo s 60-minutno individualno obravnavo s strokovnjakom fizioterapije in kasneje s strokovnjakom kineziologije ter 30-minutno instrumentalno terapijo.

Poglejmo podrobneje posamezne stopnje zdravljenja artroze.

Diagnostična terapija za paciente z artrozo

Na začetku fizioterapevtskega zdravljenja je treba opraviti specialno fizioterapevtsko diagnostiko, ki jo opravi fizioterapevt diagnostik. Vse se začne s podrobnim pogovorom, s pomočjo katerega diagnostik prejme podatke o simptomih, njihovem trajanju in napredovanju. Ključno je, da mu pacient tudi poda vse svoje ugotovitve o tem, kaj sproža bolečino in kaj jo lajša.

V klinični pregled sta vključena inspekcija in palpacija sklepa, v okviru česar se preveri stabilnost sklepa, morebitne vidne deformacije, občutljivost na dotik in morebitno prisotnost toplote. Izvedejo se meritve artrokinematike, pasivne in aktivne gibljivosti ter mišične moči.

Priporoča se tudi slikovna diagnostika, kot sta rentgensko in magnetnoresonančno slikanje.

Akutna fizioterapija v kliniki Medicofit

Ključno vlogo pri preprečevanju napredka bolezni ter obvladovanju simptomov artroze in z njo povezane bolečine ima fizioterapevtsko zdravljenje. Strokovnjaki fizioterapevtske klinike Medicofit s svojimi metodami in tehnikami učinkovito zmanjšajo bolečino v sklepu, izboljšajo njegovo funkcionalnost in povečajo obseg gibljivosti ter okrepijo mišično moč. Pri tem se zanašajo tako na manualno kot tudi instrumentalno terapijo.

Z manualno terapijo, sklepno mobilizacijo in mobilizacijo mehkega tkiva zmanjšajo mišično napetost, povečajo mobilnost sklepa ter zmanjšajo okrnelost in bolečine.

Instrumentalna terapija, ki jo izvajajo v kliniki Medicofit, pospešuje prekrvavitev, sprošča globlje ležeča tkiva, spodbuja celjenje tkiva in zmanjša bolečino.

V kliniki Medicofit uporabljajo najsodobnejše terapije in naprave za zdravljenje, kot so:

terapija TECAR WINTECARE,

diamagnetoterapija PERISO,

6D Action,

visokoenergijski laser SUMMUS in

visokotonska elekstrostimulacija HiTOP.

Specialna terapevtska vadba je pri artrozi kolka usmerjena v krepitev upogibalk in iztegovalk kolka ter obkolčnih mišic. Izvajata se vadba za povečanje obsega gibljivosti in vadba za povečanje koordinacije ter ravnotežja.

Postakutna kineziologija

Namen specialne kineziološke vadbe je optimizirati delovanje sklepov in razporediti obremenitve sklepa. S tem v mislih strokovnjaki fizioterapevtske klinike Medicofit za vsakega pacienta izvedejo analizo biomehanike sklepnega gibanja in vpliva zunanjih sil ter proučujejo, kako sklep deluje. Na podlagi pridobljenih podatkov nato pripravijo strategijo za zaščito sklepa in vadbeni program.

Pri artrozi kolka se izvaja vadba, ki okrepi obkolčne mišice, mišice upogibalke in iztegovalke kolka ter mišice trupa. Dodatno se izvajata vadba za povečanje gibljivosti v kolku in vadba za povečanje proprioceptivnih sposobnosti (zaznave v prostoru).

Primer fizioterapevtskega zdravljenja artroze kolka Bolečine, ki jih povzroča artroza so pogost razlog, ki številne posameznike vodi do specialista fizioterapije v kliniki Medicofit, kjer se letno srečajo z več kot 300 primeri degenerativnih sprememb sklepov. Eno izmed uspešnih zgodb zdravljenja bolečin in omejitev pri gibanju predstavlja tudi 62-letna Emilija, ki se v prostem času ukvarja z jogo, redno pa se odpravlja tudi na daljše pohode. Gospa Emilija je kliniko Medicofit obiskala zaradi težav z desnim kolkom. Navedla je, da so se ji bolečine v desnem kolku prvič pojavile pred petimi leti – takrat je opravila tudi RTG slikanje, ki je pokazalo začetno obrabo sklepa. Čeprav je bilo stanje dalj časa dobro so se v tednih pred uvodnim diagnostičnim pregledom intenzivne bolečine vrnile. Klinični pregled je pokazal primerno gibljivost obeh kolčnih sklepov, pri čemer se bolečina pojavlja v skrajnih legah gibov zgolj v desnem kolku. Bolečino so izzvali tudi specialni ortopedski testi, medtem ko so testi mišične moči pokazali zmanjšano mišično moč obsklepnih mišic. Na podlagi anamneze in klinične ocene je fizioterapevt pripravil 5-tedenski program fizioterapevtskega zdravljenja akutnih simptomov, gospe pa je predlagal tudi vključitev v program dolgotrajne fizioterapevtske obravnave. Za zmanjšanje simptomov sta se primarno uporabljala TECAR in laserska terapija v kombinaciji s postopki manualne terapije. Do zmanjšanja bolečine je prišlo že po dveh terapijah. V sklopu celostnega zdravljenja je bil največji poudarek na specialni kineziološki vadbi, katere cilj je bil izboljšati moč stegenskih in obkolčnih mišic. Izvajale so se tudi vaje za izboljšanje proprioceptivnih sposobnosti kolka. Zaradi zadovoljstva z obravnavo in uspehom postopkov se je gospa Emilija ob koncu terapij odločila, da se vključi v postrehabilitacijski program za dolgotrajno vzdrževanje brezbolečinskega stanja.

Postrehabilitacijski program za dolgotrajno vzdrževanje

Artroza kot degenerativna bolezen zahteva tudi postrehabilitacijski program, ki vključuje izvajanje specialne kineziološke vadbe za ohranjanje optimalnega funkcijskega stanja telesa.

Prav zato so v kliniki Medicofit usmerjeni v celostno obravnavo, s katero svojim pacientom pomagajo pri obvladovanju artroze in preprečevanju njenega napredka.