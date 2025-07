Oven

Potrpljenje ni bila nikoli vaša vrlina, še posebej ne, kadar hrepenite po neki stvari. Torej, če je zunaj nekaj, kar si želite že dolgo časa, ne boste imeli dovolj potrpljenja, da bi lahko počakali, dokler ne bo cena nižja. Za vas bo polna cena čisto v redu – dokler boste lahko to stvar še danes prinesli domov in se z njo igrali.

Bik

Prenehajte samo razmišljati o stvareh, ki bi jih radi naredili in prenehajte z iskanjem idealnega trenutka, da bi želje tudi uresničili. Uporabite vaš nagon, ki vas do sedaj še ni pustil na cedilu. Če mislite na določeno stvar, jo enostavno tudi naredite, še posebej če na to že dolgo čakate. Čas bo pravi za akcijo.

Dvojčka

Danes boste uravnotežili zapletene stvari, recimo čustva in občutek za dolžnost. Poskrbite, da v prihodnje stres ne bo preveč vplival na vas. Težava je v tem, da vaša čustva prihajajo hitreje, kakor jih lahko dojemate. Medtem pa zaostajate glede vašega občutka za dolžnost in odgovornost.

Rak

Samski počakajte na dan, ko boste imeli več sreče. Današnji dan vam ne bo najbolj naklonjen, bo pa zato vaš čas nastopil zelo kmalu, le malce potrpljenja imejte! Vezani pa bodite pozorni na možnost nesoglasij, povezanih z neko zadevo iz preteklosti. Morda ste partnerja predolgo po krivem obtoževali nečesa.

Lev

Vaše razpoloženje bo danes dobro, čeprav boste morali biti previdni, da ne boste preveč očitno veseli pred drugimi. Če se ljudje ne bodo počutili dobro, jih ne silite v nič. Pomemben občutek za doložnost morate ubogati za vsako ceno. Dajte svoji pustolovski naravi nekaj praktične realnosti, uporabite jo bolj učinkovito.

Devica

Ni dobra ideja, da govorite in opravljate za hrbtom. Če imate težave z nekom, bi bilo najbolje, da bi se s to osebo direktno pogovorili. Vzdrževanje zaupanja bo sedaj zelo pomembno. Tak odnos vam bo odprl veliko vrat. Verjemite v to, da bolj ko imate ljudi radi, več ljubezni vam bodo vrnili.

Tehtnica

Spravite nekaj vaših fantastičnih idej v uporabo. Eno je biti genij z veliko idej, ki se vam porajajo v glavi, drugo pa je, da dejansko spravite stvari v gibanje. Polni boste besed, a danes bo pomembno, da stopite v akcijo. Omejitve izginjajo, zato naredite, kar boste lahko. Spravite ideje na dan, še preden bo prepozno.

Škorpijon

Dobro bi bilo, da bi šli skozi vse odprte projekte. Če boste veliko zadev v vašem življenju pustili nekončanih, boste ustvarili samo nered, ki bo oviral prihod novih stvari. Ali zavrnite projekt v celoti ali pa ga končajte, šele nato nadaljujte. Ne pustite stvari odprtih. Povejte drugim, kaj se dogaja z vami in postali boste uspešnejši na dolgi rok.

Strelec

Vesolje vas bo iskalo, kar vam bo tudi zelo očitno pokazalo. Nikoli niste ponudili roke drugim, a ste sedaj vi tisti, ki mu drugi pomagajo rešiti nastalo situacijo. Seveda so prijatelji zato, da pomagajo. Samo nikar, ko bo vse rešeno, ne pozabite, kaj so storili za vas. Nikar ne pozabite na njih, ko bodo potrebovali vašo pomoč.

Kozorog

Dogodki ne bodo potekali po načrtu. To pa zaradi dejstva, ker imate številne nedokončane obveznosti in bi morale biti že vse končane. Delali boste več opravil hkrati, skakali boste med projekti in vse skupaj boste poskušali končati. Ne bojte se prositi za pomoč, saj jo boste nujno potrebovali.

Vodnar

Vezane bo partner napadel z ljubosumnim izpraševanjem, a boste preveč utrujeni, da bi se lahko ustrezno odzvali, zato bo prišlo do spora. Premislite o tem, česa in koga si resnično želite. Samski pa se danes ne razburjajte zaradi nečesa, kar boste že jutri pozabili. Le tako boste lahko kljubovali ljubezenskim težavam, ki se vam obetajo.

Ribi

Stvari se bodo počasi spremenile, ne spreglejte namigov. Vse, kar je nekoč bilo trdno in stabilno, bo sedaj majavo. Vsi imamo radi, da so stvari predvidljive v večini primerov, a je včasih dobra tudi kakšna sprememba. V vašem življenju se bo pojavil nekdo, ki bo vse postavil na glavo. Le tako boste spoznali, ali ste z življenjem zadovoljni.