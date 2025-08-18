Ta nebesna znamenja ne znajo reči "oprosti"

"Oprosti" ni dolga beseda, a ima veliko težo v medosebnih odnosih, pa naj gre za družino, prijatelje ali partnerje. A nekateri ljudje je preprosto ne znajo ali pa nočejo izreči – ponavadi gre za te znake horoskopa.

Lev

Levi so radi v vlogi vodje in hočejo vedno dajati vtis, da so popolnoma prepričani v svoje odločitve. Čeprav so velikodušni in skrbni, pa nikoli ne priznajo napake, ker se jim zdi, da s tem izgubijo avtoriteto. Namesto da bi se opravičili, skrhane odnose poskušajo popraviti z gestami ali spremembo obnašanja in upajo, da to zadostuje.

Škorpijon

Škorpijoni so znani po svoji čustveni globini, pa tudi po previdnosti, ko gre za razkrivanje lastnih šibkih točk. Zanje opravičevanje pomeni odpiranje vrat lastni ranljivosti, tega pa ne storijo zlahka. Tudi takrat, ko se zavedajo, da so naredili napako, bodo raje molče spremenili svoj pristop, besede "oprosti" pa ne bodo izgovorili.

Bik

Biki slovijo po svoji vztrajnosti, a ta vztrajnost pogosto preraste v trmoglavost. Ko so prepričani, da imajo prav, jih je težko prepričati v nasprotno, tudi če se globoko v sebi zavedajo, da so pretiravali. Od njih boste redko slišali neposredno besedno opravičilo, raje se zatečejo k majhnim gestam, s katerimi izražajo pozornost.

Vodnar

Vodnarji se vedno zanašajo na logiko in razum, zato v sporih svoje napačno ravnanje pogosto poskušajo "pojasniti", namesto da bi se preprosto opravičili. Prepričani so, da bo zadostovalo, če racionalno pojasnijo svoje namere, a s tem včasih zanemarijo čustveno plat situacije in potrebe drugih, ki si želijo slišati iskren "oprosti".