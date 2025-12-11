Oven

Danes boste bolj jasni in objektivni glede osebnih zadev in razmerij. To bo ugoden čas za soočenje z razlikami ali neko veliko odločitev. Z ljubljenimi komunicirajte odprto, pojdite na izlet in obiščite prijatelje ali pojdite ven z osebo, ki vam je draga. Obeta se vam tudi nova ljubezen, le opaziti boste morali tisto osebo.

Bik

Postali boste bolj optimistični. Progresivne spremembe v vašem življenju in razmerjih bodo ustvarile prijeten in razburljiv čas. Spremembe najverjetneje ne bodo izredne, a dokončno boste zaživeli v vašem razmerju. To bo zadosten dokaz drugim, da v tem izredno uživate in bili bodo veseli za vas.

Dvojčka

Danes bodite previdni. Pri delu se bodo lahko pojavile razne govorice o vas, zato se izogibajte napakam. Čas je, da vzamete vajeti v svoje roke in se osredotočite le na delo, saj vam tako nihče ne bo mogel očitati prav nič. Prav je, da se umirite in se potrudite po svojih najboljših močeh.

Rak

Pravna vprašanja bodo lahko danes zakomplicirala vaš delovni dan. Zdelo se vam bo, da se celo dopoldne ukvarjate z njimi, kar vam zagotovo ne bo po godu. Delo vas bo čakalo, zato boste na delovnem mestu vse do večernih ur. Privoščite si dovolj počitka in bodite pripravljeni, saj je pred vami zares naporen delovnik.

Lev

Imate željo po moči in kontroli, želite biti eden tistih ljudi, ki vleče strune in kliče strele. Seksualne potrebe so samo ena izmed poudarjenih življenjskih tem za vas. Samo prepričajte se, da ne boste prevzeli takšnega nadzora nad temami, da se bo vaš partner počutil omejenega.

Devica

Danes boste obkroženi z ljudmi, ki vam bodo v prihodnosti prinesli veliko dobrega. Bodite previdni, če bo šlo za nova poznanstva, saj bodo ta lahko obetajoča. Na delovnem mestu boste tudi danes uspešni, čeprav se vam bo zazdelo, da je vaše delo rutina. Vsekakor je čas za malce razvedrila.

Tehtnica

Umirjen, a ustvarjalen dan je pred vami. Počutili se boste odlično in vsaka malenkost vas bo spravila v dobro voljo. Končno boste ugotovili, da je sreča v majhnih stvareh. Kar tako naprej, vsak dan bolje vam bo šlo in kmalu si boste rekli, da je življenje prav lepo, če se posvetimo pomembnim stvarem in ljudem.

Škorpijon

Dobro jutro bo poskrbelo, da se boste znebili pesimizma in nakopičene negativne energije. Vaše razmišljanje bo danes optimistično usmerjeno in nič vas ne bo moglo spraviti v slabo voljo. Imeli boste močno željo po fizičnem in intelektualnem napredovanju. Začutili boste, da se vse zadeve postopoma umirjajo.

Strelec

Spoznali boste, da imate nadvse močno voljo. Ko boste enkrat pognali kolesje, se vas ne bo dalo več ustaviti. Ljudje vas bodo obtožili, da ste preveč zahtevni, želeli bodo poiskati lažjo pot ven, a v tem času bo to težko. Edina stvar, ki vam bo lahko danes otežila pot, bo oseba s preobčutljivo čustveno naravo.

Kozorog

Pomirite se in dobro premislite, koga boste obtožili, ko pa nimate zbranih vseh dejstev. Bodite previdni. Če boste udarili mimo, boste po vsej verjetnosti izgubili vse spoštovanje in to za vedno. Če obstajajo konflikti, ki jih je potrebno rešiti, jih vsekakor rešujte zasebno in ne v javnosti.

Vodnar

Ne bo vam treba v družbo, da bi se imeli lepo. Če boste le utegnili, se odpravite na rekreacijo, v fitnes, v naravo ali pa uživajte na domačem kavču. Zelo boste uživali v samoti in več stvari vam bo bolj jasnih, saj boste lahko v miru razmislili. Prišli boste do zaključka, da so vaš najhujši sovražnik prav vaše misli.

Ribi

Spoznali boste, da nekdo nalašč misli in dela prav nasprotno kot vi. Situacija se bo še poslabšala. To situacijo bi morali rešiti ali pa jo vsaj dobro nadzorujte. Poskrbite najprej za osnove, preden boste poskusili poskrbeti za kompromise z določenimi ljudmi v tej določeni situaciji.