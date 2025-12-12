Razkrita Putinova skrivnost: tako želi Rusija premagati Evropo

Rusija ima 144 milijonov prebivalcev, EU skupaj z Veliko Britanijo pa okoli 520 milijonov prebivalcev. Na papirju se torej Rusija ne more kosati z Evropo, toda ruski predsednik Vladimir Putin bi po mnenju nekaterih lahko prekosil Evropo s pomočjo kombinacije več dejavnikov: hibridnega vojskovanja, umika ZDA iz čezatlantskega zavezništva, kitajske tehnologije in proizvodnje ter v rusko vojsko prisilno mobiliziranih vojakov iz osvojenih držav.

Kako lahko Rusija, država s samo 144 milijoni prebivalcev, ki je za nameček v vojni v Ukrajini do zdaj izgubila že toliko mladih mož in vojaške opreme, upa, da bo premagala Evropo, ki ima 520 milijonov prebivalcev in je tudi gospodarsko močnejša od Rusije?

Ruske metode za boj proti Evropi

Tako se sprašuje ameriški politični analitik Noah Smith v članku, objavljenem na svojem računu na spletni platformi Substack. Po njegovem mnenju se pri tem vprašanju pojavljajo trije odgovori. Prvi odgovor je vojskovanje v t. i. sivi coni (hibridna vojna, op. p.), vključno s sabotažami in kampanjami političnega vplivanja na mnenje v evropskih državah.

Druga ruska metoda za boj proti Evropi je tisto, kar Smith imenuje strategija Ponzijevega imperija. "Rusija je zasužnjila ogromno število Ukrajincev iz okupiranih območij Ukrajine, da bi se borili proti preostalemu delu svoje države. Če Rusija osvoji preostanek Ukrajine, bo podobno zasužnjila preostanek prebivalstva države in ga poslala v boj proti Poljski, Baltiku in Moldaviji. Če nato premaga Poljsko, bo zasužnjila Poljake in jih poslala v boj proti naslednji evropski tarči. In tako naprej," je prepričan.

Tradicionalna ruska strategija in Kitajska

Kot trdi Smith, je to zelo tradicionalna ruska strategija. Zasužnjeni Ukrajinci so bili uporabljeni za napad na Poljsko leta 1939. Zasužnjeni Poljaki so bili prisiljeni boriti se v ruskih vojnah v času carske Rusije in bi bili po drugi svetovni vojni prisiljeni to storiti znova kot del Varšavskega pakta. Tako kot zombiji napadejo svoje bližnje, se vsak košček Evrope, ki ga Rusija lahko odseka, na koncu obrne proti preostali Evropi.

Bo Moskva v primeru poraza Ukrajine v rusko vojsko prisilno mobilizirala Ukrajince in jih poslala v vojno proti drugim evropskim državam? Na fotografiji: ruski vojaki. Foto: Guliverimage

Končna ruska strategija za boj proti Evropi je, da se zanaša na kitajsko pomoč. Ruska lastna industrijska baza je zelo šibka in se močno zanaša na uvožene evropske dele in stroje, ki so zdaj delno odrezani. Toda kitajska tehnologija je to luknjo v veliki meri zapolnila.

Kitajski obveščevalni podatki za Rusijo?

Kitajska je veliko večji proizvajalec kot Evropa in lahko v Rusijo vloži praktično neomejeno vojno proizvodnjo, če želi, trdi Smith in dodaja, da Kitajska zdaj pomaga Rusiji v njeni sivi coni vojskovanja proti Evropi.

Kitajska po besedah Smitha Rusom celo zagotavlja obveščevalne podatke z bojišča ter jim pomaga napadati in uničevati ukrajinske cilje v realnem času. Skratka, Kitajska podpira rusko vojno proti Ukrajini in bo verjetno podpirala Rusijo v vseh nadaljnjih vojnah, ki jih bo sprožila proti preostali Evropi.

S kitajsko tehnologijo in proizvodnjo ter sužnji iz Vzhodne Evrope in z umikom ZDA iz čezatlantskega zavezništva bi Rusija lahko prekosila Evropo, še piše Smith.