Kitajec, ki se je bojeval v ruski vojski, sporoča rojakom: Ne hodite v Rusijo

Michael, kot je 29-letnega kitajskega državljana poimenoval CNN, se je ruski vojski pridružil, ker je želel izkusiti vojaško življenje v tujini. Trdi, da je leta 2023 videl oglase ruske vojske v aplikaciji Douyin, kitajski različici platforme družbenih medijev TikTok.

Najprej se je pridružil plačancem skupine Wagner

Ti posnetki so mu, ker je prej služil v kitajski vojski, dali idejo, da bi se pridružil ruski vojski. Po lastnih izjavah je Michael v Moskvo prišel novembra 2023 s turističnim vizumom. Potem ko ga je vojska sprva zavrnila zaradi pomanjkanja znanja ruščine, se je pridružil Wagnerjevim plačancem.

Po napotitvi v Donbas je maja 2024 končno podpisal enoletno pogodbo z rednimi ruskimi oboroženimi silami in bil poslan v spopade za mesto Bahmut. To ukrajinsko mesto je bilo prizorišče ene največjih in najbolj krvavih bitk vojne v Ukrajini.

Surove izkušnje v klavnici za mesto Bahmut

Mesto v vzhodni Ukrajini, ki ga je Rusija na koncu zavzela in popolnoma uničila, je zaradi velikih izgub na obeh straneh postalo znano kot klavnica oziroma smrtonosna mesoreznica. Tudi Michael je tam očitno imel brutalne izkušnje. Danes je prepričan, da je bila odločitev za odhod v Rusijo in od tam v Ukrajino napaka.

Kitajski državljan, ki ga je CNN poimenoval Michael, naj bi se bojeval v bitki za Bahmut. Mesto so konec maja 2023 zasedle ruske sile. Glede na to, da je Michael po lastnih besedah v Moskvo prišel šele novembra 2023, v boj za Bahmut pa je bil poslan maja 2024, se njegove izjave časovno ne ujemajo s kronologijo bitke za Bahmut. Bitka za samo mesto se je namreč končala šest mesecev pred prihodom Michaela v Rusijo. Foto: Guliverimage

Tako pa ni le zaradi same izkušnje na fronti, ampak tudi zaradi slabih izkušenj z rusko vojsko. "Druga najboljša vojska na svetu je čista šala," pravi o ruski vojski. Individualna bojna sposobnost je močnejša kot v Kitajski, vendar je oprema slaba, logistika je neučinkovita, z ljudmi se slabo ravna, obstaja pa tudi velika korupcija. Zaradi spora s poveljnikom naj bi bil Michael tri tedne zaprt v zapahnjeni tesni jami, kjer je zaradi pomanjkanja prostora lahko komaj stal.

Kitajce v Rusijo privablja denar

Michael pravi, da se večina Kitajcev prihaja bojevat v rusko vojsko zaradi denarja. Dobil je pogodbo za dvesto tisoč rubljev na mesec (okoli 2.150 evrov). Za določene storitve so bili dogovorjeni tudi dodatki. Za vsak kilometer, ki ga je prečkal vzdolž fronte, je prejel dodatnih 50 tisoč rubljev (okoli 540 evrov).

Zase pravi, da odločitev za vojno na strani Rusije ni imela političnega ozadja, preprosto se je želel boriti. "Sem samo vojak," pravi. Tudi sam je bil ranjen na fronti in trenutno okreva po poškodbah. Svojim rojakom, ki jih mika pridružitev ruski vojski, pa svetuje: "Ne hodite sem."