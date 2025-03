Lahko Američani na daljavo izklopijo letala F-35, ki jih nakupujejo Evropejci?

Zaradi poslabšanja odnosov med ZDA in Evropo na eni strani ter otoplitve odnosov med ZDA in Rusijo na drugi strani se je v Evropi pojavil strah, ali bi lahko Američani – npr. v primeru konflikta med evropskimi državami in Rusijo – na daljavo izklopili letala F-35, ki jih nakupujejo Evropejci. Vojaški strokovnjaki trdijo, da to ni mogoče ter da je vsako letalo F-35 avtonomno in neodvisno.

Ameriško bojno letalo F-35, ki ga izdeluje največji orožarski koncern na svetu Lockheed Martin, velja za najsodobnejše bojno letalo na svetu. Med ameriškimi zavezniki so prvi lahko letala F-35 kupili Britanci, nato so jih dobili Italijani in Nizozemci, po njih pa Avstralci, Kanadčani, Danci in Norvežani. Imajo jih tudi Izraelci, za nakup pa so se med drugim odločili še Nemci, Finci, Poljaki, Švicarji, Indijci, Južni Korejci, Belgijci, Čehi, Grki, Romuni in Japonci.

Ali obstaja ubijalski izklop?

A zdaj se je – po poslabšanju odnosov med ZDA in Evropo po vrnitvi Donalda Trumpa v Belo hišo – v evropskih državah naselil strah, ali je bil nakup letal F-35 pravilna odločitev. V Nemčiji so se v medijih celo pojavili članki o izklopu letal na daljavo (t. i. kill switch oziroma ubijalski izklop po slovensko), torej da lahko Američani na daljavo izklopijo vsako letalo F-35 na svetu.

Tako bi lahko Američani, npr. v primeru spopada med Rusijo in evropskimi državami, zaradi svoje spravljive politike na daljavo izklopili F-35, da jih evropske države ne bi mogle uporabiti proti Rusiji. Podoben strah je tudi glede danskih F-35, če bi se zaostrili odnosi med Dansko in ZDA zaradi ameriških teženj po Grenlandiji.

Ni dokazov za izklop na daljavo

Kot piše švicarski medij Watson, ni dokazov, da je mogoče F-35 izklopiti na daljavo. Tudi vojaški strokovnjaki trdijo, da je vsak F-35 avtonomen in neodvisen. Kljub temu pa imajo ZDA še vedno možnost, da vplivajo na uporabnost F-35 na primer tako, da ZDA ustavijo ključno podporo radarskim sistemom.

Dvom o nakupu letal F-35, pa tudi drugega ameriškega orožja, je zasejal ameriški predsednik Donald Trump s svojo spravljivo politiko do Putinove Rusije. Foto: Guliverimage

Kot je za britanski Financial Times povedal vojaški znanstvenik Justin Bronk, je Evropa močno odvisna od ZDA tudi na drugih področjih, kot so komunikacije, elektronsko bojevanje in oskrba s strelivom.

Stalne ameriške posodobitve za sodobno orožje

Vzrok za negotovost pri kupcih je tudi dejstvo, da sodobno orožje zahteva stalne posodobitve programske opreme. Zato je v zadnjem času marsikoga v Evropi strah, da lahko ZDA zaradi takšnih ali drugačnih razlogov evropskim kupcem ameriškega orožja odtegnejo te posodobitve.

Polemike zaradi nakupov F-35 so tudi v nevtralni Švici, ki se je pred skoraj tremi leti odločila za nakup 36 letal. Prve F-35 bo Švica predvidoma dobila leta 2030. Toda zaradi nepredvidljivega Trumpa nekateri v Švici, na primer sovodja socialistov Cedric Wermuth, postavljajo pod vprašaj tako nakup letal F-35 kot nakup protizračnega obrambnega sistema patriot.

Poveljnik švicarskega letalstva zagovarja nakup F-35

Velik zagovornik nakupa letal F-35 pa ostaja poveljnik švicarskega letalstva Peter Merz. Ta je na svojem profilu na Facebooku zapisal, da je letalo F-35 daleč najbolj sodobno in kakovostno letalo na trgu. Trdi, da Evropa pri razvoju bojnih letal za ZDA zaostaja za 20 do 30 let.

F-35 je najsodobnejše bojno letalo na svetu. Evropa za ZDA pri razvoju bojnih letal trenutno zelo zaostaja. Foto: Guliverimage

Glede vprašanja, v kolikšni meri lahko švicarska vojska upravlja oba sistema neodvisno od ZDA, Merz pravi, da vsa zahodna bojna letala uporabljajo ameriške tehnologije za svoje sposobnosti zmagovanja." Evropa in Švica sta zato tako ali drugače odvisni od ZDA ne glede na to, za katero zahodno bojno letalo se država odloči.

Bo Švica lahko samostojno varovala svoj zračni prostor?

Merz zato zahtevo švicarske Socialistične stranke (SP) po izstopu Švice iz kupoprodajne pogodbe ocenjuje kot popoln nesmisel, in sicer zato ker bodo letala F/A-18, ki jih uporablja švicarsko letalstvo, zaradi zastarelosti kmalu umaknili iz uporabe, zato bi Švica v najnevarnejšem času v Evropi v zadnjih desetletjih ostala brez bojnih letal in od leta 2030 ne bo mogla samostojno varovati svojega zračnega prostora.

Poveljnik švicarskega vojnega letalstva tudi opozarja, da je Švica za letala že vplačala skoraj milijardo švicarskih frankov (nekaj več kot milijardo evrov), zaradi česar Švica z izstopom iz posla ne bi kaznovala Trumpa ali ZDA, ampak sama sebe.