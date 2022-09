F-35 ima del iz Kitajske, Pentagon ustavil dobave

Podjetje Lockheed Martin bo letos Pentagonu dostavilo novih 135 vojnih letal F-35, ki bodo na voljo v treh izvedbah. Do zdaj so predali prvih 88 letal. Zapletlo pa se je, ko so v enem najbolj dovršenih vojaških lovcev našli sestavni del iz Kitajske.

To je bila sicer zlitina, za katero po oceni Pentagona in ameriškega obrambnega ministrstva sicer ne obstajajo varnostne grožnje, prav tako tak del ne more oddajati podatkov. Kljub temu so za sporno zlitino že našli drugega dobavitelja.

Zaradi te zlitine v enem izmed magnetov so kršili zvezni zakon o dobavi tovrstnih letal, zato je Pentagon začasno ustavil dobave novih letal iz tovarne Lockheeda.

Poleg Američanov letala F-35 uporabljajo tudi Avstralci, Britanci, Italijani, Izraelci, Japonci, Norvežani in Nizozemci. Lockheed tako letalo izdeluje že 16 let.