Bo Janji Garnbret prvič uspelo preplezati sto smeri v enem dnevu?

Slovenska Bistrica odpira vrata 24-urnemu plezalnemu maratonu z Janjo Garnbret, ki ga predstavlja Allianz. Vsi, ki želijo plezati in se družiti z Janjo Garnbret, bodo 22. in 23. avgusta prišli na svoj račun v največjem plezalnem centru v Sloveniji v Slovenski Bistrici. Vsaka preplezana smer dodaja v dobrodelni sklad za Botrstvo v športu, zaključna ura pa vabi na ekskluziven ogled Janjinega plezanja v živo z glasbenim šovom in druženjem z navijači.

22. in 23. avgusta gostila športni izziv, kakršnega Slovenija še ni videla – Janja Garnbret, ki bo stopila pred enega svojih največjih izzivov doslej – v enem dnevu preplezati sto smeri. Slovenska Bistrica bogostila športni izziv, kakršnega Slovenija še ni videla – 24-urni dobrodelni plezalni maraton , praznik plezalne skupnosti in nepozabno doživetje za obiskovalce vseh generacij, ki bo združil šport, zabavo in dobrodelnost. V središču dogajanja bo kraljica športnega plezanja in dvakratna olimpijska prvakinjaki bo stopila pred enega svojih največjih izzivov doslej –

Foto: Elevatum Sports

"Najbolj se veselim tega, da bomo združili tekmovalnost in druženje, nekaj, kar je značilno za plezalno skupnost. Da bodo obiskovalci lahko od blizu spremljali moje plezanje, se kaj naučili ali spoznali s športom. Pripravili smo program, kjer vsak lahko najde nekaj zase, s kupljeno vstopnico pa pripomore k dobrodelnemu skladu. Želim si, da zadnjo uro plezanja na stadionu naredimo pravi navijaški spektakel in vzdušje, kot da gre za najpomembnejšo tekmo," ob pripravah na svojevrsten izziv poudarja Janja Garnbret.

Program 24-urnega pestrega dogajanja za vse generacije

Dogajanje se bo začelo v petek, 22. avgusta, ob 21. uri z uradno slovesno otvoritvijo, ki ji bo sledilo sproščeno druženje z olimpijskimi športnimi legendami. V poznih nočnih urah bo prizorišče oživelo ob ritmih Red Bull plezalne zabave z DJ-jem, ki bo plezalno steno preobrazila v oder ritma, luči in gibanja.

Sobota bo poleg neprestanega premagovanja smeri v stenah ponudila raznolik spremljevalni program za vse generacije. Od 8. ure dalje bo prizorišče zaživelo z družinskim programom, v osrčju katerega bo tudi Mini olimpijada, namenjena otrokom med 5. in 13. letom starosti. Mladi se bodo lahko pomerili v zabavnih športnih izzivih ter pri tem spoznavali olimpijske vrednote – spoštovanje, odličnost in prijateljstvo – te, ki jih v svoji športni poti zagovarja tudi Janja. Za dodatno navijaško vzdušje bo poskrbel priljubljeni lisjak Foksi, uradna maskota Olimpijskega komiteja Slovenije, ki otroke spodbuja k navijanju in povezovanju.

Foto: Elevatum Sports

Medtem ko bodo izkušeni plezalci s svojim plezanjem povečevali dobrodelni sklad, bodo na svoj račun prišli tudi obiskovalci, ki se nad športnim plezanjem šele navdušujejo. Ob 9. in 14. uri bodo potekale predstavitve plezanja za otroke, stare od šest let dalje, mlade in odrasle, kjer bodo obiskovalci pod strokovnim vodstvom izkušene ekipe Plezalnega centra Slovenska Bistrica lahko preizkusili različne vrste plezalnih izzivov, ne glede na predznanje ali izkušnje.

V popoldanskih urah bo dogajanje popestrilo kulinarično razvajanje s sočnimi burgerji Smash Ljubljana in slovitim Jezerškovim šmornom, sledilo pa bo slavnostno odkritje Janjine poslikave v notranjosti plezalnega centra.

Veliki finale – trenutek, ki ga ne smete zamuditi

Ob 20. uri se bo začel težko pričakovani zaključni trenutek 24-urnega izziva, ko bo Janja na zunanji steni plezalnega centra stopila pred zadnji dve smeri in skušala doseči cilj – sto preplezanih smeri v enem dnevu. Vsak gib, vsak premagani oprimek in vsak dih boste lahko spremljali v živo na prizorišču in v neposrednem prenosu na RTV Slovenija. Po koncu izziva bosta sledila praznovanje z glasbenim šovom in druženje z navijači. Za zadnjo uro maratona in ekskluziven ogled plezanja dvakratne olimpijske prvakinje so na voljo vstopnice za gledalce.

Tvoj način sodelovanja, tvoja edinstvena izkušnja Dogodek ponuja različne načine udeležbe z možnostjo nakupa vstopnic za posamezne termine. Na voljo so: vstopnica za plezalce – za vse, ki se želite preizkusiti v steni,

– za vse, ki se želite preizkusiti v steni, vstopnica za gledalce – za navijače, podpornike in ljubitelje športnega vzdušja,

– za navijače, podpornike in ljubitelje športnega vzdušja, 24-urna vstopnica , ki omogoča dostop do celotnega dogajanja. Ne glede na izbrani termin pa vsaka kupljena vstopnica omogoča ogled zadnje ure maratona – v soboto, 23. avgusta, od 20. ure dalje, ko bo Janja skušala izpolniti svoj cilj. Vsak prispevek k premaganim plezalnim izzivom bo pomagal otrokom v programu Botrstvo v športu, da bodo lahko uresničevali svoje športne sanje, kot jih živi Janja.

Prisotnost Janje

Janja Garnbret bo zagotovo v plezalnem centru v prav vsakem časovnem obdobju, za katerega so na voljo vstopnice. Plezalci bodo lahko plezali v smereh, ki jih bo premagovala, jo spremljali od blizu pri njenem plezanju in se z njo družili v času, ko ne bo aktivno v steni. Daljše druženje z navijači je predvideno po koncu 24-urnega maratona, ko se bomo skupaj veselili dobrodelnega dosežka.

Dom največjih plezalnih preizkušenj

Največji športno plezalni center v Sloveniji, ki se razprostira na več kot 3.200 kvadratnih metrih, ponuja nekaj za vsakogar – več kot 160 plezalnih smeri, od visokih sten, ki segajo od devet do 17 metrov, in balvanskih izzivov do nastavljivih sistemskih sten (Moonboard in Kilter Board) ter smeri za tekmovalno in rekreativno plezanje. Plezalci se bodo lahko preizkusili na steni in z ramo ob rami skupaj z Janjo plezali za dober namen.