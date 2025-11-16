Noro, kaj danes potrebuje Italija!

Danes bodo odigrane zadnje tekme kvalifikacijskega ciklusa za SP 2026 v skupinah D, F, I in K. Na seznam udeležencev SP 2026 se bosta uvrstili še dve reprezentanci. Portugalska bo brez kaznovanega Cristiana Ronalda skušala izkoristiti novo zaključno žogico proti Armeniji, Norveški pa lahko prvi nastop na mundialu v tem stoletju na kultnem San Siru prepreči le neverjeten polom proti Italiji za kar devet zadetkov! V skupini D bosta Ukrajina in Islandija v neposrednem obračunu odločili o tem, kdo se bo uvrstil v play-off.

Kvalifikacije za SP 2026, 6. in 10. krog:

Nedelja, 16. november:

Po klavrni predstavi slovenske reprezentance, ki je v soboto izgubila domačo tekmo s Kosovom (0:2) in dokončno ostala brez možnosti za nastop na SP 2026, selektor Matjaž Kek pa je napovedal, kako bo o svoji prihodnosti spregovoril v torek po zadnji tekmi na Švedskem, bo na evropskih zelenicah pestro tudi danes. Angliji, Franciji in Hrvaški se bosta na seznamu evropskih udeleženk SP 2026 pridružili še dve reprezentanci. To bosta zmagovalki skupin F in I, v katerih kaže najbolje Portugalski in Norveški.

Že tretja zaključna žogica za Portugalsko

Kapetan in rekorder Portugalske Cristiano Ronaldo zaradi kazni danes ne bo mogel pomagati soigralcem v Portu proti Armeniji. Foto: Reuters Današnje dogajanje se bo začelo že ob 15. uri v Portu in Budimpešti. Portugalci bodo brez kaznovanega kapetana Cristiana Ronalda, ki je na zadnji tekmi na Irskem (0:2) prejel prvi rdeči karton v državnem dresu, zaradi katerega bi lahko izpustil tudi začetni del SP 2026, gostili zadnjeuvrščeno Armenijo. Portugalska ima vse v svojih rokah, prednost pred zasledovalci je tolikšna, da bi ji ustrezal celo poraz, če bi se dvoboj med Madžarsko in Irsko končal brez zmagovalca.

Na Zmajevem stadionu v Portu danes ne bo Ronalda, ki je po poročanju portugalskih medijev zapustil reprezentančni tabor, selektor Roberto Martinez pa bi lahko v začetno postavo uvrstil Goncala Ramosa, napadalca PSG, že vajenega vloge zlatega aduta, ki nadomešča vrzeli v napadu. Zelo zanimivo bo v Budimpešti, kjer mora Irska nujno zmagati, če še želi vztrajati v boju za SP 2026. Madžarski za zagotovitev drugega mesta zadošča že točka, v primeru višje zmage pa bi lahko s pomočjo senzacionalnega rezultata Armenije v Portu skočila celo na prvo mesto. Podobno velja za Irsko, če bi zelo prepričljivo odpravila Madžarsko.

Azzurre na prvo mesto pelje le čudež

Gennaro Gattuso je v vlogi selektorja z Italijo dobil vseh pet tekem, Azzurri pa so dali 18 zadetkov. Danes bi jih potreboval vsaj devet, če bi hoteli senzacionalno prehiteti Norveško. Foto: Reuters Neposredno se bo o potniku na SP 2026 odločalo v Milanu. Italija bo na kultnem San Siru v derbiju skupine I gostila vodilno Norveško, s katero je v Oslu doživela hud poraz (0:3). Takrat je prišlo na položaju selektorja do menjave, prišel je Gennaro Gattuso, ki je dobil vseh pet srečanj, a so Norvežani na njegovo žalost zadržali zmagoviti niz in si z rušilno močjo, na sedmih tekmah so dosegli 33 zadetkov, od tega najboljši strelec kvalifikacij Erling Haaland kar 14, odprli vrata neposredne uvrstitve na SP 2026. Pred zadnjim krogom imajo tri točke prednosti pred Italijani, a tudi za +17 boljšo razliko golov, tako da bi lahko Azzurre na prvo mesto popeljala le še neverjetna čudežna zmaga, izražena z vsaj devetimi zadetki razlike.

V takšen razplet ne verjame praktično nihče, to poudarjajo tudi v taboru štirikratnih svetovnih prvakov, kjer bodo navijači trepetali za njihovo usodo še nekaj časa. Marca 2026 jih čaka nastop v play-offu, ki je bil dvakrat zapored že usoden za Italijane.

Bi lahko Italijani še tretjič zapored ostali brez nastopa na največjem tekmovanju, ki so ga v bogati zgodovini osvojili kar štirikrat? Foto: Guliverimage

Zahodni slovenski sosedi so, čeprav spadajo med svetovno nogometne velesile, že dvakrat zapored izpustili nastop na svetovnem prvenstvu. V boju za SP 2018 jih je izločila Švedska, štiri leta pozneje so senzacionalno izgubili proti Severni Makedoniji. Na Norveškem je tako vse pripravljeno za veliko zabavo, vikingi se bodo prvič uvrstili na največje tekmovanje v tem stoletju. Nazadnje so se s svetovno elito družili leta 1998 v Franciji.

Trije levi želijo zmagati še osmič

Anglija si je nastop na SP 2026 zagotovila kot prva izmed evropskih reprezentanc. Foto: Reuters Galski petelini bodo ob 18. uri gostovali v Azerbajdžanu. V napadu Francije ne bo Kyliana Mbappeja, vzporedno pa se bosta v bitki za drugo mesto v Varšavi pomerili Ukrajina in Islandija. Gostom zadošča za preboj v dodatne kvalifikacije že točka, izbrancem Sergeja Rebrova pa nujno igra zmaga, če še hočejo zadržati upanje za nastop na spektaklu v ZDA, Mehiki in Kanadi.

V skupini K je pri vrhu že vse jasno. Anglija je navdušila v tem ciklusu. Na sedmih tekmah je sedemkrat zmagala, gol razlika znaša popolnih 20:0, kljub ogromni prednosti pa trem levom ne manjka motivacije tudi pred gostovanjem v Albaniji. "Želimo nadaljevati zmagoviti niz," sporoča Bukayo Saka, zvezdnik Arsenala. Albanci so uresničili velik cilj in si zagotovili drugo mesto, v boju za play-off pa so prehiteli razočarane Srbe, ki bodo danes z novim selektorjem Veljkom Paunovićem lovili prvo zmago. V Leskovcu bodo gostili skromno Latvijo, kvalifikacije pa končali šele na tretjem mestu, kar je bistveno manj od pričakovanj.

Slovenska reprezentanca, za katero v torek najverjetneje ne bo branil Jan Oblak, se pa v ekipo vrača Adam Gnezda Čerin, bo v zadnjem krogu kvalifikacij gostovala na Švedskem. Foto: Aleš Fevžer

Slovenska reprezentanca bo kvalifikacije za SP 2026 sklenila v torek na gostovanju na Švedskem, vzporedno pa se bo o zmagovalcu skupine odločalo v Prištini. Švica je v izjemnem položaju, prvo mesto lahko zadrži tudi ob porazu na Kosovu s petimi zadetki razlike!

Reprezentance, ki so se že uvrstile na SP (30 od 48): Afrika (9 od 9+1): Alžirija, Egipt, Gana, Južna Afrika, Maroko, Senegal, Slonokoščena obala, Tunizija, Zelenortski otoki

Azija (8 od 8+1): Avstralija, Iran, Japonska, Jordanija, Južna Koreja, Katar, Savdska Arabija, Uzbekistan

Evropa (3 od 16): Anglija, Francija, Hrvaška

Južna Amerika (6 od 6+1): Argentina, Brazilija, Ekvador, Kolumbija, Paragvaj, Urugvaj

Severna in Srednja Amerika (3 od 6+2): Kanada, Mehika, ZDA (vse kot gostiteljice)

Oceanija (1 od 1+1): Nova Zelandija

