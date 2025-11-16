Slalomski uvod v sezono brez Slovencev

Po alpskih smučarkah slalomski uvod v sezono svetovnega pokala 2025/26 danes v Leviju na Finskem čaka še alpske smučarje. Na štartni listi pa ni nobenega slovenskega predstavnika, kar kaže na žalostno sliko pri nas nekoč paradne discipline alpskega smučanja. Prvi moški slalom sezone se bo začel ob 10. uri, finalna vožnja bo ob 13. uri.

Mali kristalni globus zmagovalca slalomskega seštevka svetovnega pokala brani Norvežan Henrik Kristoffersen, ki je lani na slalomskem uvodu v Leviju zasedel drugo mesto. Premoč je priznal le Francozu Noelu Clementu. Ta dva slalomska mojstra se bosta danes na progo podala s štartnima številkama šest in sedem, tekmo pa bo odprl Švicar Loic Meillard, ki je lani v Leviju zasedel tretje mesto.

Lani je slovenske barve v Leviju branil Tijan Marovt, ki je odstopil že v prvi vožnji, februarja letos pa je končal s tekmovalno kariero. Slovenija tako v nekoč svoji paradni disciplini alpskega smučanja predstavnika sploh nima.