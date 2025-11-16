Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Nedelja,
16. 11. 2025,
8.37

Osveženo pred

13 ur, 1 minuta

Henrik Kristoffersen Levi slalom alpsko smučanje

Alpsko smučanje, slalom, Levi (M)

Slalomski uvod v sezono brez Slovencev

Henrik Kristoffersen | Slalomski kristalni globus brani Norvežan Henrik Kristoffersen. | Foto Guliverimage

Slalomski kristalni globus brani Norvežan Henrik Kristoffersen.

Foto: Guliverimage

Po alpskih smučarkah slalomski uvod v sezono svetovnega pokala 2025/26 danes v Leviju na Finskem čaka še alpske smučarje. Na štartni listi pa ni nobenega slovenskega predstavnika, kar kaže na žalostno sliko pri nas nekoč paradne discipline alpskega smučanja. Prvi moški slalom sezone se bo začel ob 10. uri, finalna vožnja bo ob 13. uri.

Mali kristalni globus zmagovalca slalomskega seštevka svetovnega pokala brani Norvežan Henrik Kristoffersen, ki je lani na slalomskem uvodu v Leviju zasedel drugo mesto. Premoč je priznal le Francozu Noelu Clementu. Ta dva slalomska mojstra se bosta danes na progo podala s štartnima številkama šest in sedem, tekmo pa bo odprl Švicar Loic Meillard, ki je lani v Leviju zasedel tretje mesto.

Lani je slovenske barve v Leviju branil Tijan Marovt, ki je odstopil že v prvi vožnji, februarja letos pa je končal s tekmovalno kariero. Slovenija tako v nekoč svoji paradni disciplini alpskega smučanja predstavnika sploh nima.

Levi, slalom, štartna lista:

1. Loic Meillard (Švi)
2. Atle Lie Mcgrath (Nor)
3. Timon Haugan (Nor)
4. Lucas Pinheiro Braathen (Bra)
5. Fabio Gstrein (Avt)
6. Noel Clement (Fra)
7. Henrik Kristoffersen (Nor)
8. Linus Strasser (Nem)
9. Dave Ryding (VBr)
10. Tanguy Nef (Švi)
11. Albert Popov (Bol)
12. Manuel Feller (Avt)
13. Steven Amiez (Fra)
14. Samuel Kolega (Hrv)
15. Daniel Yule (Švi)

Henrik Kristoffersen Levi slalom alpsko smučanje
