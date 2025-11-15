Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

S. K.

Sobota,
15. 11. 2025,
19.09

3 ure, 19 minut

Sobota, 15. 11. 2025, 19.09

3 ure, 19 minut

Liga NHL, 15. november

Kopitarjevi Kralji v naletu, v Ottawi lovijo četrto zmago zapored

S. K.

Anže Kopitar

Foto: Reuters

V hokejski ligi NHL bodo v noči na nedeljo (1.00) na delu spet Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings. Na gostovanju v Kanadi pri Ottawa Senators Kralji lovijo četrto zmago zapored in deseto v sezoni, s to pa bi se lahko na lestvici zahodne konference dvignili na tretje mesto, če Anaheim Ducks izgubijo spopad z Minnesota Wild.

V ligi NHL se obeta pester večer, na sporedu je namreč 13 tekem, že ob 23. uri po slovenskem času pa se bosta kot prvi spopadli moštvi Florida Panthers in Tampa Bay Lightning.

LA Kings naslednja tekma nato čaka v torek, 18. novembra, ko se bodo ob 1.00 zjutraj po slovenskem času v gosteh pomerili z Washington Capitalas.

Liga NHL, 15. november

Lestvici

